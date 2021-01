Kiel

In der Corona-Pandemie ändern sich die Wünsche von Mietern ebenso wie Eigentümern: Das reicht von der Suche nach Wohnungen mit mehr abgeschlossenen Zimmern bis hin zum Wunsch junger Studenten, wieder zu Hause einzuziehen, wie Makler aus der Region berichten.

Schon die Gründe, warum Mieter ihre Wohnung kündigen, ändern sich, wie der Kieler Makler Hans Schütt berichtet. Der Wunsch nach einem größeren Domizil habe 2020 einen Satz nach oben gemacht: Früher war es für zehn Prozent der Antrieb, jetzt für 31 Prozent.

„Wer als Wohnungsmieter im Homeoffice sitzt, hat einen neuen Platzbedarf entwickelt“, sagt Ulrike Beretta, Abteilungsleiterin Miethausverwaltung bei Hans Schütt. „Aufgrund der eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten plus Homeoffice und Homeschooling hält sich plötzlich die ganze Familie in den eigenen vier Wänden auf und jeder fordert seine Freiräume.“

Berufliche Kündigungen auf Platz zwei

Dies wirkt sich laut Schütt Immobilien nicht nur auf die Wohnungsgröße aus. Wurde noch bis vor einem Jahr die Grundrissgestaltung zugunsten eines großen Küche-, Wohn- und Essbereiches bevorzugt, gewinnen mehrere kleinere, aber abgeschlossene Räume eine neue Bedeutung.

Auf Platz zwei der Kündigungen stehen bei Schütt berufliche Gründe mit 28 Prozent, auf Platz drei folgen private Veränderungen mit 21 Prozent.

Es sei insgesamt recht viel los am Wohnungsmarkt, berichtet Patrick Stöben vom Kieler Makler Otto Stöben. Die Krise habe hier keineswegs zu einem Einbruch geführt. Björn Petersen vom Kieler Makler John Spiering GmbH hat beobachtet, dass viele Studenten wieder nach Hause ziehen, durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie an der Uni. „Insgesamt scheint die geringere Nachfrage von Studierenden im Allgemeinen zu einer gewissen Entlastung am Wohnungsmarkt zu führen“, sagt Petersen.

Ob Trend Homeoffice anhält ist unklar

Doch bei den Kündigungen einer Wohnung steht Petersen zufolge die Trennung an erster Stelle, gefolgt von dem Wunsch, sich zu vergrößern, weil eine Familie Nachwuchs erwartet. Er glaubt allerdings weniger, dass die Krise zu Veränderungen bei der Wohnungsgröße führe. Denn einerseits sei noch nicht absehbar, ob der Trend zu Homeoffice dauerhaft sei. Andererseits habe der Markt so viele große Wohnungen gar nicht im Angebot.

Und dann sei da noch die unsichere wirtschaftliche Lage, die nicht unbedingt dafür spreche, dass die Menschen sich jetzt nach neuen Wohnungen umsehen. Argumente, die auch für Alexander Blažek vom Grundeigentümerverband Haus & Grund Schleswig-Holstein zählen. „Solche Wohnungen müssten ja erst einmal im Angebot sein.“ Er gibt weiter zu bedenken, dass sich nur wenige Wohnungen so umbauen ließen, dass sie mehrere abgetrennte Zimmer enthielten. Dies könne man eigentlich nur nur in sehr großen Altbauwohnungen machen, bei denen in Kiel das Angebot knapp sei.

Der Wert eines sicheren Zuhauses

Deshalb glauben weder Petersen noch Blažek, dass die Corona-Krise tatsächlich dauerhaft Auswirkungen auf die Wohnungsgröße haben werden. „Die Nachfrage nach Kaufimmobilien ist allerdings ungebrochen. Das Angebot extrem knapp“, sagt Petersen.

Und was sagen die großen Wohnungsunternehmen? „Die Pandemie hat uns allen den Wert eines guten und sicheren Zuhauses vor Augen geführt“ stellt Andreas Breitner vom Verband der norddeutschen Wohnungsunternehmen VNW fest. „Klar ist aber auch: die Bezahlbarkeit von Wohnraum hängt wesentlich von der Zahl der genutzten Quadratmeter ab.“

Bei Bestandswohnungen sei die Schaffung größerer Wohnungen mit Kosten verbunden. „Zudem schreiben die Bauordnungen aus guten Gründen eine Zimmermindestgröße vor. Aus einer bestimmten Zahl von Quadratmetern lassen sich dann beim besten Willen nicht mehr Zimmer machen.“ Nicht zuletzt wurde in der Debatte zuletzt aus Gründen des Klimaschutzes eher einer Verringerung der Wohnfläche pro Person das Wort geredet.

Studie: Eigentum ist im Trend

Jeder vierte Schleswig-Holsteiner (27 Prozent) würde gerne ein Haus oder eine Wohnung zur Selbstnutzung erwerben. Das zeigt eine Studie von Yougov im Auftrag der Commerzbank. In der Altersgruppe der 18- bis 54-Jährigen ist dies noch ausgeprägter. Hier wünscht sich jeder Dritte ein eigenes Zuhause. Eine weitere Folge von Corona: Städter zieht es aufs Land.

Ein Viertel der Befragten gibt an, aufs Land umziehen zu wollen. 15 Prozent zieht es aus der Innenstadt in den Speckgürtel einer Stadt. 25 Prozent der Befragten geben an, dass die Corona-Krise ihren Wunsch nach einer größeren Mietwohnung mit Balkon oder Garten verstärkt habe. Für die Studie wurden bundesweit 3000 Menschen befragt.

Wohnungsbesichtigungen sind möglich

Doch wie eine Wohnung besichtigen? Am Bildschirm könnten sich Interessierte auch im Lockdown mit einer 360-Grad-Aufnahme ein Bild machen. Sie müssten es nicht einmal betreten. Mehrere Makler bieten das inzwischen an. Das Problem: Viele Bewohner schrecken noch davor zurück, ein solches Bild ihrer Wohnräume anfertigen zu lassen. Auch muss Interessenten, die nur so eine Wohnung besichtigen, ein Widerrufsrecht eingeräumt werden.

Der Kieler Makler Björn Petersen von der John Spiering GmbH sagt gleichwohl: „Die virtuelle Besichtigung bietet viele Vorteile. Interessenten können sich so lange in den Räumen aufhalten, wie sie möchten, und alles genau heranzoomen, in 360-Grad-Aufnahmen.“ Laut Makler Patrick Stöben werde es aber noch dauern, bis sich das auf breiter Front durchsetzt. Schon Fotos in bewohnten Wohnungen zu machen sei schwierig.

Makler gehen oft nicht mit hinein

Also doch oft die klassische Besichtigung: „Wir machen keine Massentermine, in der Pandemie sowieso nicht, vorher aber auch nicht“, sagt Petersen. Es hänge alles davon ab, schon vor dem Termin die richtigen Interessenten herauszuselektieren – das spare viel Zeit und Aufwand und auch Belastung für mögliche Vormieter.

Der Makler gehe nicht mit in die Wohnräume hinein oder folge mit Abstand. Und natürlich seien die Hygieneregeln inklusive Mundschutz selbstverständlich, das betont auch Stöben. Petersen hat dies alles genau auf Merkblättern zusammenfassen lassen, die Interessierte und Bewohner vor dem Termin bekommen.

Besichtigungen erfolgten selbstverständlich unter Einhaltung aller Hygieneregeln, sagt auch Ulrike Beretta von Hans Schütt Immobilien. Einzelne Personen kommen zu den Terminen, zeitlich nacheinander getaktet und nicht wie vor Corona in Sammelterminen.

Ministerium rät zu Einzelbesichtigungen

„ Wohnungsbesichtigungen sind nicht untersagt und können stattfinden, sofern dies nicht vermeidbar ist“, stellt Max Keldenich, Sprecher des Gesundheitsministeriums fest. Doch er rät nach Möglichkeit dazu, auf Besichtigungen zu verzichten, da Kontakte in der Pandemie auf ein absolutes Minimum zu beschränken seien.

Die Besichtigungen seien mit Personen des eigenen Haushalts und maximal einer weiteren Person zulässig, sagt Keldenich. Werde die Besichtigung von einer Hausverwaltung oder einem Makler durchgeführt, so sollte die Person, die das Objekt zeigt, immer nur einen Interessenten gleichzeitig durch das Objekt führen, nicht mehrere.

„Es sollten in diesem Falle also nur Einzelbesichtigungen stattfinden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern sollte stets eingehalten werden und alle Beteiligten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.“