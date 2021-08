Kiel

Die Konjunktur in Schleswig-Holstein hat im zweiten Quartal deutlich angezogen. In allen Branchen überwiegen positive Rückmeldungen zur Geschäftslage und zu den Geschäftserwartungen, wie die Industrie- und Handelskammern Kiel, Lübeck und Flensburg am Freitag mitteilten.

Der Konjunkturklimaindex sprang von 100,4 auf 111,5 Punkte und lag damit wieder über dem langjährigen Durchschnitt von 110,4 Punkten.„Erstmals seit Beginn der Pandemie sehen die Unternehmen in Schleswig-Holstein wieder optimistisch in die Zukunft“, teilte Friederike C. Kühn mit, die Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein.

Schleswig-Holstein: Mehr Betriebe als im Frühjahr schätzen ihre Lage als gut ein

42 Prozent der Betriebe bewerteten ihre derzeitige Situation als gut. Im ersten Quartal des Jahres waren es 34 Prozent. Auch die Erwartungen hätten sich leicht verbessert: Nur noch jedes vierte Unternehmen rechnet mit einer Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Lage.

Rund ein Drittel der exportierenden Unternehmen geht demnach von einer Zunahme der Ausfuhren in den kommenden zwölf Monaten aus.18 Prozent der Unternehmen suchen nach Angaben der IHK neue Mitarbeiter, 15 Prozent wollen Personal abbauen.

Gut die Hälfte der Unternehmen will die Investitionen konstant halten, 28 Prozent planten höhere Investitionen. Der Bedarf an Fachkräften steige. Sorgen hätten viele Unternehmen wegen der angezogenen Energie- und Rohstoffpreise.

Zwar stimmt die aktuelle Lage optimistisch, die Entwicklung steht jedoch auf wackligen Beinen. „In der Wirtschaft wecken steigende Infektionszahlen unschöne Erinnerungen an das Vorjahr. Die Folgen sind allen bekannt: Schulschließungen, Lockdown und Geschäftseinbrüche in vielen Branchen. Jetzt braucht es die Zusage der Politik, dass es nicht wieder zu reflexartigen Schließungen kommt“, fordert IHK-Präsidentin Kühn.

Wirtschaft in SH: Corona-Testkapazitäten erhalten

Wichtig sei, dass Impf- und Testkapazitäten mit Blick auf eine vierte Welle und Impfauffrischungen nicht vorschnell zurückgebaut werden. Aus Sicht der Wirtschaft sollten Inzidenzzahlen grundsätzlich als ein Gradmesser erhalten bleiben. Mit fortschreitender Impfkampagne müssten jedoch zusätzliche Kriterien an Gewicht gewinnen, etwa die Intensivbettenbelegung und regionale Impfquoten.

„Wir fordern seit mehr als einem Jahr einen Kriterienmix und die Abkehr vom rein inzidenzbasierten Handeln. Es freut uns, dass wir in der Politik offenbar langsam Gehör damit finden“, so Kühn.

Für die Konjunkturumfrage wurden rund 3400 Unternehmen angeschrieben. Davon beteiligten sich 776, das entspricht rund 23 Prozent Rücklauf.