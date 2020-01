Weniger Azubis starteten in den Job

Kiel

10.274 neue Lehrverhältnisse wurden 2019 bei den Industrie- und Handelskammern (IHKs) im Land eingetragen, im Vorjahr waren es 288 mehr. 2009 lag die Zahl der Neuverträge noch bei 11246. Nach einem Tief 2013 hatte sich die Zahl in den vergangenen Jahren aber stets nach oben entwickelt oder war stabil geblieben.

Ein Grund ist der demografische Wandel

„Der demografische Wandel macht sich auch in Schleswig-Holstein bemerkbar“, sagt IHK-Präsidentin Friederike C. Kühn. Von 2016 bis 2018 seien die Absolventenzahlen an den Schulen um 2,7 Prozent gesunken, sodass immer weniger junge Menschen zur Verfügung stünden.

Zugleich habe sich der Trend, ein Studium zu beginnen, verstärkt. „Trotzdem haben die Unternehmen fast genauso viele Ausbildungsverträge abgeschlossen wie in den Vorjahren – das ist eine tolle Leistung.“

Buchholz : Rückgang der Verträge ist bedauerlich

Aus Sicht von Bernd Buchholz ( FDP) ist der Rückgang bedauerlich. „Gerade vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Fachkräftemangels sind die Unternehmen darauf angewiesen, ihren Fachkräftebedarf von morgen auch über eine eigene qualifizierte Ausbildung zu sichern“, so der Wirtschaftsminister.

Die Entwicklung zeige, dass die Regierung den richtigen Weg eingeschlagen habe. „Mit dem neuen Konzept zur Berufsorientierung wollen wir die duale Ausbildung viel stärker als Alternative zu einem Studium positionieren.“

Kühn erhofft sich zudem einen Impuls durch das überarbeitete Berufsbildungsgesetz, das zum Jahreswechsel in Kraft getreten ist. „Die Abschlussbezeichnungen Bachelor und Master Professional machen sprachlich die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung deutlich.“ Sie unterstrichen zudem Praxisnähe und Fähigkeiten von Industriemeistern, Fach- oder Betriebswirten.

Im Handwerk ging die Tendenz zuletzt nach oben

Die Stellen in Industrie, Handel und Dienstleistungen machen über die Hälfte der Ausbildungsplätze im Land aus. Zweitgrößter Bereich ist das Handwerk. Die Handwerkskammer Lübeck hat ihre Bilanz für das vergangene Jahr nach eigenen Angaben noch nicht abgeschlossen. Dort deutete sich nach Ausbildungsbeginn im August allerdings eine Tendenz nach oben an: Der Lübecker Kammerbezirk vermeldete damals 3414 neue Verträge und ein Plus von 2,86 Prozent.

Hohe Nachfrage in Handel, Gastronomie und Logistik

Laut IHK lasse sich keine Branche festmachen, in der sich die Zahlen besonders schlecht entwickelt hätten. In den Bereichen Handel, Gastronomie und Logistik bestehe aber eine sehr starke Nachfrage nach Azubis, für die entsprechende Bewerber fehlen.

In den Top Ten der unbesetzten Ausbildungsstellen tauchen wiederkehrend Stellen als Kaufleute im Einzelhandel, im Hotelfach und als Koch auf. Von den rund 18.000 landesweit zwischen Oktober 2018 und 2019 bei der Regionaldirektion Nord gemeldeten Azubi-Bewerbern blieben bis zum 30. September 2177 unversorgt. In diesem Zeitraum waren bei der Bundesagentur für Arbeit 19.898 freie Lehrstellen in Schleswig-Holstein gemeldet worden, 1754 blieben leer.

Wirtschaftsminister: Betriebe sind gefordert

Um die Zahl der Ausbildungsverträge trotz demografischer Entwicklung auch künftig auf einem hohen Niveau zu halten, seien die Betriebe gefordert, mahnte Buchholz. „Ein gutes Betriebsklima, Zuschüsse zu den Fahrtkosten oder zum Erwerb eines Führerscheins und Aufstiegsperspektiven im Unternehmen sind Möglichkeiten, um sich positiv von Wettbewerbern abzuheben.“

Um sich noch stärker um Nachwuchs zu bemühen, haben die IHKs und das Ministerium die Initiative „Schule – Wirtschaft“ neu aufgestellt. Damit sollen Jugendliche in der Berufsorientierung stärker auf Möglichkeiten einer Ausbildung aufmerksam gemacht werden. Zudem werden Lehrlinge als Azubibotschafter eingesetzt, die Schülern auf Augenhöhe ihre Berufe vorstellen.

Euroduna kümmert sich vorbildhaft um Azubis

Laut IHK werben Unternehmen massiv um Azubis und seien bereit, lernschwächeren jungen Menschen eine Chance zu geben. Demnach bieten vier von fünf Betrieben Nachhilfeunterricht an. Manche setzten auf mehr Personal für die Betreuung der Lehrlinge.

Als Positivbeispiel hob die IHK den Rohstoffhändler Euroduna aus Barmstedt hervor. Die Firma kümmere sich um jeden Azubi individuell. „Ich habe vom ersten Tag Unterstützung von den Kollegen erhalten. Außerdem wurde ich schnell in die Verantwortung genommen und konnte vollständige Arbeitspakete selbstständig bearbeiten“, so der Azubi Darius Darjusch.

