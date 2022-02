Kiel

Rund 1000 Arbeitsplätze und bis zu 100.000 Fahrzeuge im Jahr: Das Unternehmen Electric Brands AG will in Itzehoe in großem Stil die Produktion eines modular aufgebauten Leichtfahrzeuges mit E-Antrieb aufziehen. Rund 15.000 Bestellungen für den „X-Bus“ liegen bereits vor. Mit bis zu 600 Kilometern Reichweite, austauschbaren Akkupacks, leicht wechselbaren Aufbaueinheiten und Solarmodulen auf dem Dach soll die Neuentwicklung „Mobilität neu definieren“, wie die Entwickler sagen. Allerdings wirft das ehrgeizige Großprojekt Fragen auf.

Bis zu 100.000 Fahrzeuge pro Jahr sollen auf dem Gelände der ehemaligen Prinovis-Druckerei in Itzehoe gebaut werden. Geplanter Produktionsstart: noch in diesem Jahr. Im Sommer 2021 hatte Electric Brands seine Pläne der Stadt Itzehoe vorgestellt.

Allerdings heißt es jetzt von der Itzehoer Wirtschaftsförderung: „Seitdem haben wir vom Vorhabenträger nichts mehr gehört.“ Auch könne man vor Ort aktuell „keine konkreten Maßnahmen“ erkennen, die auf einen baldigen Fertigungsbeginn schließen ließen.

Wirtschaftsminister Buchholz begrüßt die X-Bus-Pläne

Ähnlich im Wirtschaftsministerium in Kiel. Dort begrüßt man die Pläne von Electric Brands ausdrücklich. „Bei uns stehen alle Türen weit offen“, sagt Minister Bernd Buchholz (FDP). Einen engeren Kontakt mit dem Investor jedoch gebe es nicht.

Auf Nachfrage betont das Unternehmen, die Pläne für Itzehoe würden weiter mit Hochdruck verfolgt. Vor Ort habe man bereits Büros für Technik, Logistik und Produktion bezogen. Zu Verzögerungen komme es lediglich aufgrund der pandemiebedingten Störungen in der Lieferkette, unter denen die gesamte Autobranche leide.

Im Übrigen, so Electric-Brands-Chef Martin Henne, dürfe man sich die Fertigung des X-Busses nicht so aufwendig vorstellen wie die klassische Automobil-Produktion. Die fertigen Komponenten für das Fahrzeug würden von externen Unternehmen bezogen, in Itzehoe angeliefert und vor Ort endmontiert. Angesichts der geplanten Produktionsstückzahl sei die Zahl von 1000 Arbeitsplätzen durchaus realistisch.

Aufsatzmodule sollen den X-Bus vielseitig machen

Durch die Kombination zweier Fahrgestellvarianten mit verschiedenen Aufsatzmodulen – von Camper bis Pick-up – soll der fast komplett recycelbare X-Bus extrem vielseitig nutzbar sein. Das Leichtfahrzeug wird den Angaben zufolge über eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern verfügen. Statt immer eine Ladesäule ansteuern zu müssen, sollen die Fahrerinnen und Fahrer Akkus an speziellen Stationen tauschen können.

Größter Vertriebspartner von Electric Brands ist Süverkrüp Automobile mit Sitz in Kiel. Dort liege eine „mittlere zweistellige Zahl an Reservierungen vor“, sagt Geschäftsführer Constantin Niemann. „Wir sind sehr gespannt, wie es mit diesem nachhaltigen und innovativen Projekt weitergeht.“

Wer einen X-Bus reservieren will, muss zehn Prozent des Kaufpreises anzahlen. Diese Gelder, sagt das Unternehmen, seien „abgesichert“. Zudem hat Electric Brands im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne mehr als eine Million Euro an Kapital eingesammelt. Nähere Details zum Produktionsstart will das Unternehmen im März bekannt geben.