Herr Prof. Straubhaar, die Inflationsrate in Deutschland ist mit 7,4 Prozent so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Sie haben Inflation als Steuer für Arme bezeichnet. Was meinen Sie damit?

Ökonomik ist ja deshalb so ein spannendes Feld, weil sie sehr überzeugend darstellen kann, dass bei Veränderungen immer das schwächste Glied einer Kette die stärkste Anpassungslast zu tragen hat. Das hat sich bei der Pandemie gezeigt, das zeigt sich bei der Globalisierung, das zeigt sich bei der Digitalisierung, und das zeigt sich jetzt bei der Inflation. Bei solch dramatischen Veränderungen haben Bessergestellte sehr viele Möglichkeiten, negativen Folgen zu entgehen oder steigende Kosten an andere weiterzugeben. Sie können ihre Vermögen gegen Inflation absichern, indem sie Sachwerte, Häuser oder Aktien kaufen - und damit können sie an der Börse vielleicht sogar an der Inflation mitverdienen.

Wie ist es bei denen, die nicht viel verdienen?

Für diejenigen, die wenig Geld haben, wird das Leben teurer, sodass sie am Monatsende noch weniger Geld übrighaben als sowieso schon – Geld, das dann eben fehlt, um es für Vorsorge und langfristige Risikominimierung anzulegen. Ärmere Menschen können, weil sie flüssig bleiben müssen, nicht einfach in Aktien oder Sachwerte investieren. Die Erfahrung lehrt, dass genau aus dem Grund Inflation die Ärmeren härter trifft als die Reicheren, die ausweichen und damit die steigenden Kosten ausgleichen können.

„Starke Unternehmen und Branchen werden die Löhne entsprechend erhöhen können“

Wo bestehen die größten Gefahren, die durch die Inflation ausgehen?

Die sehe ich eindeutig in den sogenannten eigendynamischen Faktoren, die eine Teuerung immer weiter beschleunigen, etwa in der Lohn-Preisspirale. Diese große Gefahr beginnt sich bereits abzuzeichnen. Man sieht ja schon bei Lohnverhandlungen, dass Beschäftigte jetzt sagen: „Meine Lebenshaltungskosten sind gestiegen. Damit mein Lohn nicht an realer Kaufkraft verliert, muss ich einen entsprechenden Aufschlag haben.“ Die starken Unternehmen und Branchen werden diese Forderung erfüllen und die Löhne entsprechend erhöhen können. Für starke Branchen ist das kein Problem, weil sie diese Zusatzkosten über die Preise ihrer Produkte und Dienstleistungen auf Dritte übertragen – wir sprechen in der Wirtschaftswissenschaft da von „Überwälzung“.

Was passiert aber mit Menschen, die in schwächeren Branchen arbeiten?

Das ist genau der Punkt: Sie können steigende Lohnkosten nicht so einfach weitergeben. Das verschlechtert ihre Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Damit ist natürlich vorgezeichnet, dass die Schwächsten in einer Gesellschaft oder diejenigen, die in schwächeren Branchen arbeiten, durch die Inflation in besonderem Maße geschädigt werden. In diesen Branchen werden Jobs gefährdet sein, weil Roboter billiger oder Arbeitsbedingungen schlechter werden.

Merken wir bei den steigenden Kosten momentan auch, dass ökologische und soziale Kosten – also die Kosten, die wir jahrzehntelang herausgerechnet haben – jetzt mitberücksichtigt werden?

Absolut. Aber das kommt noch obendrauf. Was Sie bis jetzt angesprochen hatten, war Inflation in einem klassischen Sinne. Die sehen wir bei vielen Alltagsgütern, bei Nahrungsmitteln, auch bei den Immobilienpreisen und vielem mehr. Das ist Inflation als ein monetäres durch die lockere Geldpolitik der Notenbanken, über Preise und Anpassungskosten getriebenes Phänomen. Aber zusätzlich kommt nun obendrauf noch der Teuerungsschub durch die ökologische Transformation – also vor allem bei fossiler Energie etwa beim Heizen oder Tanken. Da muss man sagen: Das Leben muss teurer werden, weil wir die vergangenen 50 Jahre über unsere Verhältnisse gelebt haben.

Inwiefern?

Wir haben nicht die Kostenwahrheit in den Preisen abgebildet, sondern einen beträchtlichen Anteil der Kosten einfach auf unbeteiligte Dritte abgewälzt. Und damit haben wir viele unserer Produkte zu günstig gekauft, weil wir nicht alle Kosten bezahlen mussten, die tatsächlich bei der Herstellung entstanden.

„Soziale Standards mussten nicht eingehalten werden“

Was sind das genau für Kosten?

Das waren ursprünglich Kosten, die vor allem mit Arbeitsbedingungen in Billiglohnländern zusammenhängen. Die sozialen Standards mussten dort nicht eingehalten werden: Dort hat Kinderarbeit eine Rolle gespielt, die Leute wurden schlecht bezahlt. Die Beschäftigten waren nicht richtig gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit und Unfall versichert, und genauso fehlte eine Vorsorge fürs Alter. Das hat dazu geführt, dass wir aus dem Ausland Güter unter tatsächlichen Kosten kaufen konnten – was sich dann auch in weiteren Bereichen fortgepflanzt hat.

Womit wir bei den ökologischen Kosten wären?

Ganz genau: bei Umweltkosten, Verschmutzungskosten, Zerstörung von Artenvielfalt. Und in immer bedrohlicherem Ausmaß kommt der Ausstoß von CO2 hinzu, der dazu führt, dass die Erde sich erwärmt. Wir haben die Umwelt- und Klimaschäden alle verursacht, ohne dafür über die Kosten bezahlen zu müssen. Wir haben uns die Güter billig gerechnet und haben sie auch billig gekauft, obschon in ihnen eben sogenannte externe Kosten, also zusätzliche Kosten versteckt waren, die entweder die Umwelt oder Gesellschaften weit weg von Europa getragen haben.

Sehen Sie die Gefahr, dass in der momentanen Inflationszeit die zusätzliche Teuerung durch die ökologische Kostenwahrheit, von der Sie gerade gesprochen haben, dazu führt, dass der Kampf gegen den Klimawandel ins Stocken geraten könnte?

Absolut. Ein Teil der heutigen Teuerung ist ja politisch geschuldet und eben nicht nur der Geldpolitik der Notenbanken. Es war höchste Zeit anzuerkennen, dass es der Kostenwahrheit bedarf - übrigens auch aus ökonomischer Sicht, weil es auch ökonomisch ineffizient und unsinnig ist, Kosten zu verursachen, die von der Umwelt oder von anderen Gesellschaften oder erst in der Zukunft getragen werden müssen. Und dann hat man richtigerweise begonnen, durch politische Maßnahmen eine Kostenwahrheit zu erzwingen, indem Energie und CO2 verteuert sowie die Umweltzerstörung bepreist wurde. Vermeidungs- und Reinigungskosten – also die Verminderung des CO2-Ausstoßes, der Wasser- oder Luftverschmutzung – verursachen jedoch Kosten, was dann wiederum zu steigenden Preisen geführt hat.

„Wir dürfen nicht die Mehrwertsteuer verringern“

Aber steigende Preise durch die Inflation plus steigende Preise durch Kostenwahrheit: Wie sollen die Normalverbraucher das alles schultern?

Ihre Frage führt mich zu meiner Forderung, die ich seit ein paar Jahren immer stärker vertrete: Weil die Teuerung die Armen und die weniger Vermögenden trifft und sie die zusätzlichen Kosten vermehrt tragen und überproportional darunter leiden müssen, müssen wir die gestiegenen Lebenserhaltungskosten durch Verteilungspolitik abfedern. Aber das darf nicht durch Tankgutscheine geschehen, also durch die erneute Verbilligung von umweltschädlichen Maßnahmen, die man gerade durch neue Abgaben teurer gemacht hat. Wir dürfen auch nicht die Mehrwertsteuer oder irgendwelche anderen Umwelt- oder Klimasteuern verringern, die wir aus ökologisch bedingter Notwendigkeit auf CO2-Emissionen oder auf fossile Energien draufgesattelt haben.

Sondern?

Wir müssen ganz gezielt Menschen mit realer Kaufkraft unterstützen und zwar Ärmere stärker als Wohlhabende. Die Bevölkerung, gerade die Ärmeren, müssen in die Lage versetzt werden, die steigenden Preise durch steigende Kaufkraft aufzufangen. Das ist deshalb ein unschlagbares Argument, weil dann die Menschen selbst entscheiden können, wofür sie im konkreten Einzelfall das Geld ausgeben. Anders als bei Tankgutscheinen nehmen sie dann vielleicht auch mal den Bus und den öffentlichen Nahverkehr und nutzen eben nicht die viel kostenintensiven fossilen Energieträger. Dafür haben sie dann mehr Geld für andere Einkäufe übrig.

Wie soll eine soziale Abfederung gelingen? Sie sind seit vielen Jahren ein Verfechter des Grundeinkommens. Ist das in der momentanen Lage die Lösung?

Ja, mehr denn je! Mindestens von der Typologie folgen wir bei direkten Kompensationszahlungen an Menschen dem Prinzip des Grundeinkommens.

Wie meinen Sie das?

Wir müssen ein Klimageld oder eine Energiegeld oder ein Kostenwahrheitsgeld oder einen Inflationsausgleich pro Kopf im selben Ausmaß an alle ausschütten. Denn das ist verteilungspolitisch das griffigste Instrument, und gleichzeitig rüttelt solch ein Geld eben nicht an der Kostenwahrheit. 500 Euro ist für Ärmere, die weniger eigene Kaufkraft haben, viel wertvoller als 500 Euro für einen Professor, der sich das geschenkte Geld ohnehin durch höhere Steuern selbstfinanzieren muss. Deshalb sind gleich hohe Beträge für alle und ein progressives Steuersystem verteilungspolitisch der richtige Ansatz. Das ist genau auch die Grundphilosophie des Grundeinkommens.

Sie bleiben also dabei, dass das Grundeinkommen eine gute Idee ist?

Ja! Das Grundeinkommen ist in diesen unsicheren Zeiten deshalb eine bessere Idee als jemals zuvor, weil die Folgen heutiger Krisen – also von Inflation, Pandemie, Ukrainekrise, Klimawandel, Cyberattacken oder anderen sogenannten systemischen Risiken – alle treffen können. Systemische Krisen heißen ja so, weil sie alle Menschen gleichermaßen bedrohen und niemand sie im Alleingang verhindern kann. Man kann sich dagegen individuell nicht versichern. Systemische Risiken haben die Bevölkerung in den vergangenen zwei, drei Jahren wirklich Schlag auf Schlag hart getroffen. Einige sind noch nicht ausgestanden, wie der Ukrainekrieg oder die Inflation. Andere sind bereits in Sicht, wie Umweltkrisen oder der Klimawandel. Und manche wabern mehr oder weniger diffus über allem, wie eine allgemeine Energielücke, ein Cyberangriff auf die Netze der Grundversorgung oder das Artensterben. Deshalb müssen wir die Menschen gegen diese systemischen Risiken besser versichern, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Weil der oder die Einzelne bei systemischen Krisen nicht individuell abzusichern ist, muss es staatlich und kollektiv gemeistert werden.

Was hieße das konkret?

Noch einmal: Die beste kollektive Versicherung, die auch verteilungspolitisch am effektivsten wirkt, ist eine staatliche Grundsicherung, die pro Kopf Bargeld an die Menschen ausschüttet, und zwar an alle gleich viel. Ein Grundeinkommen wird auch deshalb wichtiger denn je, weil wir – wie wir gerade sehen – in einem Systemwettbewerb stecken als marktwirtschaftliche, demokratische, liberale Gesellschaften gegenüber totalitären, autoritären Regimen. In diesen totalitären Regimen haben individuelle Freiheitsrechte keinen Stellenwert, wie wir das in Russland, in Hongkong, in China – und dort speziell zurzeit in Shanghai – jetzt gerade sehen. Deshalb braucht es hierzulande so etwas wie einen neuen Gesellschaftsvertrag, der die Menschen besser gegen systemische Risiken schützt. Ich würde das einen New Deal nennen. Dieser muss den Menschen das Vertrauen geben, dass die Marktwirtschaft und das liberale System, wie wir es heute in Deutschland und Europa haben, auch in Zukunft für die Masse der Menschen die beste Garantie für ein langes und glückliches Leben in Würde und Wohlstand ist. Besser als jene Alternativen, die mit dem Brexit in Großbritannien und Trump in den USA ja schon exekutiert wurden, und besser als alle anti-demokratischen und anti-freiheitlichen Modelle, die wir unter anderem zurzeit in Russland und China beobachten können.

„Inflation trägt also zu einer weiteren Polarisierung bei“

Wenn Populisten und Demokratiefeinde unser politisches System von außen gefährden, sehen Sie die Inflation dann als eine ähnlich starke Gefahr von innen?

Ich sehe Inflation als weiteren Stein in einem großen Mosaik, das zeigt, dass in dieser neuen Welt des 21. Jahrhunderts viele Menschen Risiken ausgesetzt sind, die die individuelle Vorsorge erschweren bis verunmöglichen. Totalitäre Systeme und ihre Vertreter haben mittlerweile als eine vermeintliche Antwort auf diese systemischen Risiken Zulauf. Das war bei Trump so, das war zuletzt in Frankreich mit Le Pen der Fall. Diese Polarisierung sehen wir, und Inflation befördert das weiter, weil Inflation die Ungleichheit in einer Gesellschaft verstärkt und sie nicht mindert. Inflation trägt also zu einer weiteren Polarisierung bei, und Polarisierung bedeutet, dass die Menschen das Vertrauen in das Urversprechen der Marktwirtschaft verlieren. Dieses Urversprechen lautet, dass Marktwirtschaft in der Tendenz nivellierend wirkt und dass in der Tendenz alle daran gleichermaßen teilhaben können. Aber im Moment beobachten wir eine gegenläufige Entwicklung.

Wie können wir denn die Demokratie attraktiver machen? Müssen diejenigen, die für die Demokratie, für die Markwirtschaft sind, aktiver, lauter, sichtbarer werden? Müssen alle zusammen mehr für die Demokratie kämpfen?

Ja. Aber noch stärker gefordert, für mehr Demokratie und auch mehr Freiheit zu kämpfen, sind diejenigen, die in überdimensionierter Art und Weise von unserem politischen und wirtschaftlichen System profitieren. Das ist eine Aufgabe der überzeugten Marktwirtschaftler, von Leuten, wie ich es bin. Ich bin überzeugt, dass die Marktwirtschaft das beste aller Systeme ist, es also keine vergleichsweise ähnlich gute Organisation ökonomischen Verhaltens einzelner Menschen gibt wie eine Marktwirtschaft. Genau deswegen fühle ich mich als allererstes in der Pflicht, etwas dafür zu tun, die Marktwirtschaft zu erhalten und gegen jegliche Form von Macht und Machtmissbrauch zu verteidigen. Deshalb auch das Grundeinkommen: Es ermächtigt alle und macht möglich, auch „nein“ zu sagen gegen Ausbeutung oder gegen unanständige Behandlung. Es genügt eben nicht nicht, der Bevölkerung zu sagen: Auch Ihr habt etwas von den Segnungen der Marktwirtschaft, wenn die Daten zeigen, dass diese Vorteile relativ ungleich verteilt sind und dass ein Machtgefälle auch vererbt wird.

Weil viele Menschen nicht mehr an diese Segnungen glauben?

Es muss ein Signal, einen aktiven Akt des Teilens geben. Heute sagen gerade viele Liberale: Wir haben ja schon einen Wohlfahrtsstaat, wir haben schon Steuern, das muss genügen. Ihr müsst euch einfach mehr anstrengen, dann werdet ihr auch an den Vorteilen der Marktwirtschaft teilhaben. Diese Geschichte kauft die Bevölkerung immer weniger ab. Menschen haben ein verblüffend gutes Gespür für Fairness, und der gesunde Menschenverstand sagt ihnen, dass heute allzu oft Gewinne privatisiert, aber Verluste sozialisiert werden und dass das heutige Steuer- und Sozialstaatsmodell so intransparent und ineffizient geworden ist, dass schlicht zu vieles einfach nicht mehr stimmig ist. Aber anders als Fridays for Future für mehr Klimaschutz werden die Massen nicht für mehr Marktwirtschaft auf die Straße gehen. Ihr Protest wird nicht für mehr Marktwirtschaft sein, sondern sie werden eher dagegen sein und Le Pen und Trump wählen. Diese Entwicklung müssen wir durchbrechen, aber dies muss von den Profiteuren des heutigen Systems ausgehen. Das bedeutet auch: Diese Profiteure der Marktwirtschaft müssen einen Teil ihrer Profite offensiv, positiv, freiwillig teilen, damit sie zur Zustimmung zur Marktwirtschaft beitragen. Aber eben nicht, indem sie ein veraltetes Steuer- und Sozialstaatsmodell alimentieren. Sondern, indem sie einen modernen Sozialstaat des 21. Jahrhunderts schaffen – mit einem Grundeinkommen als einfachem, transparentem Steuer-Transfer-Mechanismus.

„Gib, anstatt dass dir genommen wird“

Der Satz „Eigentum verpflichtet“ ist also so modern wie lange nicht mehr?

Ja klar. So lautet übrigens auch die Idee der neuen modernen Sozialpolitik. Die sagt: Gib den anderen lieber freiwillig etwas Geld, denn wenn du es nicht machst, droht dir, dass die anderen, die weniger haben, dir viel mehr von deinem Geld wegnehmen. Der Satz „Eigentum verpflichtet“ stimmt aus einer nüchternen ökonomischen Logik heraus: Wenn ich mich nicht freiwillig der Gesellschaft verpflichtet fühle als wohlhabender Mensch, dann droht die Gesellschaft mir ein System aufzudrücken, bei dem mein Eigentum viel stärker gefährdet wird, als wenn ich es aktiv teile.

Also vereinfacht gesagt: „Gib lieber ein bisschen, sonst ist alles weg“?

Genau. Und das sehen Sie ja so wunderbar in den libertären Regionen Amerikas oder Lateinamerikas, wo reiche Leute zwar vielleicht Einkommenssteuern vermeiden, dann aber immens viel Geld für den Schutz von Anwesen in Gated Communities ausgeben müssen und für lokale Sicherheitsdienste, die dann mit ihren gepanzerten Autos die Kinder zur Schule fahren. Diese reichen Menschen und ihre Familien dürfen sich nicht frei bewegen, weil sie sonst überfallen werden. „Gib, anstatt dass dir genommen wird“, finde ich eine sehr passende Metapher.

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Die größte Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir aus ideologischen oder rechthaberischen Gründen zu lange alten Theorien, die in unserer Zeit ausgedient haben, nachhängen. Und dass wir nicht erkennen, wie dramatisch sich gewisse Rahmenbedingungen gerade verändert haben wegen der Pandemie, wegen der Ukraine, des Klimas, des Artensterbens, der Inflation. Es ist momentan so vieles derart im Fluss, dass ein Festhalten an veralteten Ideologien und Konzepten dramatisch viel teurer geworden ist als noch vor zehn Jahren. Deshalb ist ein Festhalten an diesen veralteten Theorien teurer denn je. Und wenn wir nicht aufpassen, können diese Kosten irgendwann das ganze System gefährden. Dann kommt die Kostenwahrheit durch die Hintertür, aber dann mit dem Presslufthammer, der mehr als alles andere zerstören wird.

Der Schweizer Ökonom und Migrationsforscher Thomas Straubhaar ist Professor für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Kristian Teetz/RND