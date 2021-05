Kiel

Aufatmen bei den Arbeitgebern in Schleswig-Holstein: "Die fortschreitende digitale Transformation, noch einmal beschleunigt durch die Pandemie, macht digitale Kompetenzen bei den Fachkräften von morgen unentbehrlich", sagt Sebastian Schulze, Sprecher des Unternehmensdachverbandes UV Nord.

Schon heute sei die Fachkräftelücke im IT- und MINT-Bereich riesig. Doch mit der Ankündigung allein sei es nicht getan: "Jetzt gilt es, Schulen und Lehrkräfte in die Lage für guten Informatikunterricht zu versetzen.“

Weiterbildungsoffensive für Lehrer kommt gut an

Von einem "wichtigen Schritt, um die für die Berufs- und Arbeitswelt entscheidenden Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung zu stärken“, spricht Peter Golinski, Geschäftsführer Bildung und Arbeitsmarkt beim Arbeitgeberverband Nordmetall.

Er begrüßt vor allem, dass die Ankündigung des Bildungsministeriums in eine Weiterbildungsoffensive für Lehrkräfte in Schleswig-Holstein eingebettet ist: Von August an können sich zunächst 75 Lehrerinnen und Lehrer zur Informatik-Lehrkraft fortbilden lassen. Ziel ist es, innerhalb der kommenden drei Jahre bis zu 200 Lehrkräfte für das Fach Informatik zu gewinnen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mittel aus dem Digitalpakt müssen ankommen

Defizite sieht Nordmetall jedoch noch bei Hardware und Internetversorgung: „Zusätzlich zu gut ausgebildetem Personal brauchen Schulen auch die passende technische Ausstattung." Hier müssten Politik und Verwaltung dafür sorgen, "dass die Mittel aus dem Digitalpakt umfänglich in den Schulen ankommen“.

Lesen Sie hier: Kein Bock auf Mathe, Physik, Chemie? So können Eltern Kinder motivieren

Von einem richtigen, aber auch überfälligen Schritt spricht Klaus-Hinrich Vater, Präsident der IHK Kiel. Mit dem Pflichtfach Informatik zeige die Landesregierung, dass Sie die Herausforderungen erkannt und begonnen habe, in die richtige Richtung zu steuern.

Baltische Staaten als Vorbilder

Mit Fortbildungen ab August habe die Landesregierung auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer im Blick, um erfolgreich starten zu können. Doch das allein, so Vater, reiche nicht aus: "Auf diesen ersten Schritt müssen weitere folgen, damit Themen wie Digitalisierung, IT und Künstliche Intelligenz in den Schulen gezielt gefördert werden."

In den baltischen Ländern und in China gebe es bereits heute für Millionen Grundschülerinnen und Grundschüler ein extra Schulfach Künstliche Intelligenz. "Bei uns erleben wir einen eklatanten Mangel an geeigneten Bewerbenden in den IT-Berufen, und die Lage wird durch den internationalen Wettbewerb um Fachkräfte immer dramatischer."

Algorithmen, Datenstrukturen und Programmiersprachen – das alles müsse "sehr dringend Einzug in die schleswig-holsteinischen Lehrpläne finden", damit sich die Qualifikationen der jungen Menschen unserer Berufswirklichkeit annähern.