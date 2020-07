Flensburg/Kiel/Hamburg.

Am Freitag könnte es in Flensburg zum großen Showdown kommen. Das ist der letzte Tag, bevor die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) Insolvenz anmelden muss. Dann wird auch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) auf der Werft erwartet. Ob er grünes Licht für den Betrieb und eine Unterstützung in Form einer Bürgschaft für neue Aufträge kann, ist auch zwei Tage vorher noch unklar.

Die Lage ändere sich ständig, eigentlich stündlich, berichtet die IG Metall. Drei Möglichkeiten gebe es: Zum einen wäre da die Übernahme der FSG durch die Hamburger Traditionswerft Pella-Sietas. Doch die Gespräche ziehen sich seit Wochen hin, bisher konnte beim Kaufpreis kein Durchbruch erzielt werden – obwohl Pella Sietas den Flensburger Standort gut gebrauchen könnte, weil die Werft an ihrem Stammsitz an der Elbe mit zunehmender Verschlickung zu kämpfen hat.

Dritter Weg wäre die Insolvenz

Möglich wäre es auch, dass die FSG ein eigenes Rettungskonzept präsentieren kann – was die IG Metall inzwischen durchaus für möglich hält, wenn es dem Gesellschafter Lars Windhorst gelingt, weitere Aufträge an Land zu ziehen.

Der dritte Weg ist schließlich der Gang in die Insolvenz, bei der ein Großteil der Mitarbeiter aber in einer Transfergesellschaft aufgefangen wird, zumindest für ein halbes Jahr. „Zumindest das Schreckensszenario Insolvenz ohne Transfergesellschaft zum 1. August konnte vermieden werden“, sagt Heiko messerschmidt, Sprecher der IG Metall Küste,

Die Finanzierung für die 650 Beschäftigten soll stehen. Dann würde das Insolvenzverfahren über das Werftvermögen eröffnet. Die FSG hatte im April einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht stellen müssen. Die Produktion stand wegen der Corona-Pandemie monatelang still, die Mitarbeiter waren in Kurzarbeit.

Zwei Neubauprojekte stehen im Raum

Hintergrund der neuen Hoffnung auf eine eigene Lösung ist, dass der norwegische Ex-Eigentümer Siem die Großfähre „ Honfleur“ kauft, die in Flensburg liegt, aber noch nicht fertiggestellt ist. Die IG Metall fordert Messerschmidt, dass das Schiff auch bei der FSG fertiggestellt werden müsse. Dazu hatte Gesellschafter Lars Windhorst angekündigt, eventuell zwei Neubauten für die Werft sichern zu können, die ebenfalls von Siem kommen würden.

Klar scheint aber zu sein, dass auch bei dieser Lösung nicht alle Arbeitsplätze, im Gespräch sind 300, erhalten werden dürften. Das wäre aber auch bei der Übernahmelösung durch die Pella Sietas Gruppe aus Hamburg der Fall. Bei der Hamburger Werft hat man weiter Interesse. „Für uns bietet die Werft in Flensburg sehr gute Bedingungen zum Bau von großen Schiffen ohne Behinderungen“, sagt Natallia Dean, die Geschäftsführerrin der Sietas Pella Werft.

Sietas kämpft mit der Verschlickung

Aktuell kämpft ihr Unternehmen gerade mit einer Verschlickung der Werftzufahrt. Die Sietas Werft liegt an dem Fluss Este, der bei Neuenfelde in die Elbe mündet. Dieser Fluss verschlickt regelmäßig. Jetzt ist die Lage aber sehr dramatisch, da die Werft einen 132 Meter langen und 23,4 Meter breiten Saugbagger für Schifffahrtsverwaltung zu Wasser bringen muss. Angesichts der niedrigen Wasserstände geht das aber nicht. Da es in Flensburg für Schiffsneubauten keine Einschränkungen gibt, soll der Standort in Schleswig-Holstein zur Pella-Gruppe kommen.

Nachdem die FSG im April in ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung startete, gibt es auch Kontakte zu Pella Sietas. Noch ist man dem Vernehmen nach aber beim Kaufpreis weit auseinader. „Wir warten jetzt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ab und sehen dann weiter. Wir haben großes Interesse an der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. Sie eröffnung uns neue Perspektiven“, so Dean.

Der Standort Hamburg soll aber nicht aufgegeben werden. Ob sie dann aber noch Bedarf für 300 Arbeitsplätze hat, wird sich zeigen müssen. Die Gewerkschaft hat jedoch Sorgen. IG Metall-Sprecher Messerschmidt: „Sietas hat am Standort Probleme, und deshalb fürchten wir einen Personalabbau in Hamburg.“

Autoren: Frank Behling und Florian Hanauer