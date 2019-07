Der Erotikhändler Beate Uhse steckt erneut in finanziellen Schwierigkeiten: Bereits am Mittwoch meldeten die be you GmbH sowie die Tochterfirmen Beate Uhse Einzelhandels GmbH, Versa Distanzhandel und Beate Uhse Fun Center am Amtsgericht Flensburg Insolvenz an, wie am Freitag bekannt wurde.