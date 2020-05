Nach dem Einbruch kommt der Aufbruch

Kiel

Der Aufholprozess soll länger dauern als der Einbruch, den die Corona-Krise in der deutschen Wirtschaft ausgelöst hat. Aber im kommenden Jahr könnte sich die Wirtschaft von den Folgen erholen, wie eine neue Analyse aus dem Kieler Institut für Weltwirtschaft ( IfW) zeigt. Im kommenden Jahr sei mit einem Wachstum um 7,2 Prozent zu rechnen, nach einem Einbruch in Höhe von 7,1 Prozent in 2020.

„Damit sind die Folgen der Krise aber längst noch nicht wettgemacht, da die wirtschaftliche Aktivität dann immer noch merklich unter dem Niveau liegen wird, das sich ohne den Effekt der Corona-Pandemie ergeben hätte“, sagte der IfW-Konjunkturforscher Stefan Kooths. „Insgesamt dürfte die Krise Deutschland dann rund 300 Milliarden Euro an Wertschöpfung gekostet haben.“

Anzeige

Wirtschaft könnte bald wieder leicht anziehen

Für das laufende zweite Quartal rechnet das Institut mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres um 11,3 Prozent. „Das markiert den größten Quartalsrückgang seit Bestehen der Bundesrepublik“, sagte Kooths.

Weitere KN+ Artikel

Indikatoren wie der Stromverbrauch oder die Passantendichte in Innenstädten deuten den Wissenschaftlern zufolge aber darauf hin, dass der Tiefpunkt des Einbruchs durchschritten sei und die ökonomische Aktivität im Zuge der Lockerungen seit Anfang Mai wieder anziehe. Ab dem dritten Quartal seien wieder Zuwächse zu erwarten. Laut der Konjunkturprognose wird die Zahl der Arbeitslosen in der Spitze auf drei Millionen steigen, die Arbeitslosenquote im Jahresschnitt auf 6,1 Prozent.

Privater Verbrauch stark eingeschränkt

Der massive Rückgang der Wirtschaftsleistung sei neben den Einbrüchen bei Exporten und Unternehmensinvestitionen auch Folge des drastisch eingeschränkten privaten Verbrauchs, berichtet das Institut für Weltwirtschaft.

„Die privaten Konsumausgaben erweisen sich in Krisen typischerweise als stabilisierender Faktor", erklärt Kooths. "Das ist in der Corona-Krise anders, in der sie ein Krisentreiber darstellen." Ein Großteil der zurückgestauten Kaufkraft werde sich jedoch im Zuge der Lockerungen nach und nach in Konsumnachfrage "entladen", wenn die privaten Akteure auch wieder Klarheit über ihre beruflichen Perspektiven haben und so zur Erholung beitragen.