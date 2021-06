Kiel.

Die Konjunktur in Deutschland nimmt wieder Fahrt auf. Nachdem das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie die wirtschaftliche Erholung im Winterhalb-jahr ins Stocken gebracht hatte, zieht die Konjunktur wieder an. Doch es gibt auch Probleme, warnt das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) in seiner aktuellen Prognose.

Bei der Industrie hakt es noch

Die liegen vor allem in der Industrie. Dort hat die weltweit kräftige Erholung "viel-schichtige Lieferengpässe" zutage gefördert, wie die Kieler Ökonomen schreiben. Folge: Trotz der "sehr guten Auftragslage" werde die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe erst in der zweiten Jahreshälfte auf Erholungskurs einschwenken. Alles in allem erwartet das IfW für dieses Jahr ein Wachstum der Wirtschaftsleistung um 3,9 Prozent, 2022 sollen es sogar 4,8 Prozent.

2,6 Prozent Inflation in diesem Jahr

Die Schattenseite für Verbraucher: Der enorme Nachholbedarf bei vielen Gütern und Dienstleistungen treibt die Preise. Rohstoffe, Vorleistungsgüter und Transportleistungen - alles ist zuletzt auf breiter Front teurer geworden. Für dieses Jahr erwartet das IfW - auch als Folge von Mehrwertsteuererhöhung und Klimapaket - eine Inflationsrate von 2,6 Prozent. Im kommenden Jahr sollen es dann noch zwei Prozent sein.

Optimistisch sind die Kieler Ökonomen mit Blick auf neue Jobs: Im Zuge der kräftigen Erholung werde der Beschäftigungseinbruch nach und nach überwunden, und der rasche Abbau der Kurzarbeit werde in der zweiten Jahreshälfte "in einen dynamischen Beschäftigungsaufbau" übergehen.