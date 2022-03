Büdelsdorf

Kaum ein Unternehmen in Schleswig-Holstein ist vom russischen Angriff auf die Ukraine unmittelbar so heftig betroffen wie Aco. Der weltweit führende Hersteller von Entwässerungssystemen mit Sitz in Büdelsdorf hat Standorte in beiden Staaten: Knapp 200 Beschäftigte arbeiten im russischen Togliatti an der Wolga, 130 in Kiew und Lwiw in der Ukraine. Im Interview berichtet Firmenchef Hans-Julius Ahlmann über die Lage vor Ort, über (zwischen-) menschliche Nöte, wirtschaftliche Folgen und eine Welle der Hilfsbereitschaft.

Herr Ahlmann, was wissen Sie über das Schicksal der Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine?

Hans-Julius Ahlmann: Wir sind unglaublich stolz, was die Kolleginnen und Kollegen in der Aco-Gruppe gerade für sich gegenseitig leisten. Die emotionalen und humanitären Folgen werden Tag für Tag größer. Viele unserer Beschäftigten aus den ukrainischen Nachbarländern haben bereits die Familien ihrer Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine bei sich aufgenommen, und auch für einen größeren Bedarf machen wir uns gerade bereit. Zum Beispiel für die Organisation von Schulbesuchen für die Kinder, die so schnell wie möglich wieder einen kleinen Alltag im neuen Land finden sollen. Gerade unsere polnischen, tschechischen und rumänischen Gesellschaften helfen momentan ganz direkt an den Grenzen und geben uns ganz konkret weiter, was noch benötigt wird.

Wie gestaltet sich die Kommunikation mit den Beschäftigten vor Ort?

Wir sind über Telefon oder Videokonferenzen im ganz nahen täglichen Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine und Russland. Ebenfalls stehen unsere ukrainischen und russischen Kollegen in direktem Kontakt, so wie es bereits vor Ausbruch des Kriegs der Fall war. Auch sie versuchen, die Aco-Gruppe und den herrschenden Familiengedanken starkzuhalten.

Gibt es Spannungen?

So wie überall in der Welt gibt es auch an unserem russischen Standort natürlich unterschiedliche Einzelmeinungen zur Situation, in der sich unsere Kolleginnen und Kollegen ebenfalls über Nacht wiedergefunden haben. Damit versuchen wir aktuell umgehen zu lernen, auch wenn es zweifellos großer Kraft und großen Austauschs bedarf. Zudem sind natürlich auch wir nicht von den Hürden verschont, die der aktuelle Cyberkrieg mit sich bringt.

Was heißt das konkret?

Wir müssen, wie alle Unternehmen, Hackerangriffe befürchten. Dagegen haben wir alles uns Mögliche getan und arbeiten weiter mit Hochdruck daran, um die Funktionsfähigkeit unserer Arbeitsplätze in der Ukraine und der übrigen Gruppe noch besser zu schützen.

Wurde Ihr Standort in Kiew zum Ziel von Raketen-Angriffen, gibt es Schäden?

Das Büro ist noch nicht betroffen, wir sind aber darauf gefasst und vorbereitet, dass es passieren könnte. Für unsere Mitarbeiter und ihre Familien ist es eine extrem belastende Situation.

Kann dort oder in Lwiw in irgendeiner Form noch gearbeitet werden?

Es wird noch in kleinem Stil in Lwiw gearbeitet, schon um einigen Mitarbeitern ein Zentrum und den gewohnten Tagesrhythmus geben zu können. Die Vertrautheit und der Zusammenhalt in der Belegschaft ist ein großer Wert. Das kann aber jetzt aufgrund der Lage jederzeit zu Ende sein.

Wie können Sie die Produktionsausfälle kompensieren?

Aco hat sich seit Längerem leider auf ein Szenario vorbereiten müssen, dass die Produktion in der Ukraine gestört sein oder zeitweise ganz ausfallen könnte. Dafür haben wir an anderen Standorten der Gruppe Vorsorge getroffen. Das war stets eine aufwendige und bedrückende Aufgabe.

Gibt es Hilfsaktionen in der hiesigen Mitarbeiterschaft?

Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Spenden, Hilfsgütersammlungen, Angebote von Unterkünften und Übersetzungshilfen durch unsere Mitarbeiter, die ukrainische Wurzeln haben, sammeln sich zurzeit, etwa über unsere interne Mitarbeiter-App. Wir sondieren momentan, welche dieser Angebote wir zentral von Unternehmensseite organisieren.

Wie geht das Unternehmen damit um, Werke in Ländern zu haben, die vom Aggressor Putin in einen Krieg gegeneinander getrieben worden sind?

Wie bereits angedeutet, versuchen wir, den Weg des Dialogs zu gehen und die Aco-Familie, die schon so lange Bestand hat, nicht durch fremde Kräfte auseinandertreiben zu lassen. Das kostet in Anbetracht der schrecklichen Auswirkungen, die wir täglich sehen, ein großes Maß an Austausch, den wir momentan gemeinsam noch schaffen.

Haben Sie einmal daran gedacht, sich von Ihrem Engagement in Russland zu trennen?

Es gibt große Unterschiede, auf welche Weise Unternehmen in Russland wirtschaftlich aktiv sind. Aco betreibt in Togliatti bei Samara an der Wolga ein Unternehmen zum Umwelt- und Gewässerschutz. Dort sind 190 Mitarbeiter beschäftigt, haben Arbeit bei Aco und unterhalten so ihre Familien. Sie produzieren fast ausschließlich in Russland für Russland. Wenn ein Unternehmen in Russland „ohne Not“ geschlossen wird, wird es direkt an den Staat übereignet oder liquidiert. Das kann in der derzeitigen Situation in niemandes Interesse liegen. Unser Ziel richtet sich daher darauf, unsere Mitarbeiter vor Ort stark zu halten und den Austausch nicht abreißen zu lassen. Wir alle hoffen auf eine Zeit nach dem Krieg, in der der Dialog und der behutsame Wiederaufbau von Verbindung kommen wird.

