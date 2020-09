Flensburg.

Corona ist eine riesige Belastung auch für die Unternehmen im Land. Sie blicken auf die Chancen, gerade für den Tourismus. Warum?

Timo Klass: In diesem schwierigen Jahr haben sich viele Menschen gesagt: „Jetzt mache ich Urlaub im eigenen Land.“ Das wurde ja auch von der Politik empfohlen. Die Folge war, dass Urlauber nach dem großen Lockdown in Scharen zu uns an die Küsten geströmt sind. Bis heute ist die Auslastung in vielen Unterkünften extrem hoch. Ja – wir hatten auch Probleme mit vollen Stränden, aber es hat zum Glück keinen Infektions-Hotspot gegeben. Davor hatte ich schon ein wenig Angst. Aus unseren Gesprächen mit Kunden und den Akteuren in der Tourismuswirtschaft wissen wir: Zu den Stammgästen sind in diesem Sommer zahlreiche Urlauber nach Schleswig-Holstein gekommen, die neu bei uns sind, weil sie üblicherweise nach Mallorca, nach Griechenland oder in die Türkei fliegen. Wir hören sogar aus der Hotellerie von neuen Gästen, die sonst immer nach Dubai gejettet sind. Daraus ergeben sich natürlich Chancen.

Was muss passieren, um diese Besucher zu Stammkunden zu machen?

Platt gesagt: Wenn wir uns von der besten Seite zeigen, werden viele Besucher wiederkommen. Natürlich können wir diese Gruppe nicht komplett halten. Aber von diesem Kuchen der „Corona-Neuen" sollten wir uns eine große Scheibe sichern. Und das können wir auch. Touristisch ist ja in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren sehr viel passiert. Gerade erst wurde zum Beispiel am Priwall die neue Promenade eröffnet. Es sind viele neue Hotels entstanden. An vielen Orten herrscht Aufbruchstimmung. St. Peter-Ording, Büsum, Flensburg und Heiligenhafen sind nur einige Beispiele, wo viele neue Projekte entstanden sind, die international absolut mithalten können. Damit, aber auch mit reichlich Platz zum Durchatmen, haben wir im Rennen um neue Gäste hervorragende Chancen. Das geht ja schon beim kommenden Herbsturlaub weiter. Da werden die Menschen angesichts steigender Infektionszahlen sicher noch vorsichtiger sein als schon im Sommer. Schließlich hat niemand Lust auf Quarantäne.

Wo besteht denn jetzt der größte Handlungsbedarf?

Vor allem geht es jetzt darum, Zielgruppen gezielt anzusprechen, die man bislang vielleicht nicht so sehr auf dem Radar hatte.

Welche zum Beispiel?

Nehmen Sie etwa Gäste aus Hessen, Baden-Württemberg oder Berlin. Auch Nordrhein-Westfalen ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wichtig sind auch gezielte Kampagnen, um die Nebensaison stärker anzugehen. Hier können wir auch Erfolge in Dänemark vorweisen. Denn unsere Nachbarn sehen Deutschland derzeit als ein Urlaubsziel an, das man relativ unbesorgt ansteuern kann.

Wo sehen Sie weitere Chancen durch den Corona-Effekt?

Wenn immer mehr Menschen erfahren, wie schön es hier ist, dann eröffnen sich natürlich auch vielversprechende Perspektiven für die Gewinnung von Fachkräften. Die fehlen bekanntlich gerade im Gesundheits- und Pflegebereich an jeder Ecke. Durch Corona ist die Wertschätzung für die Pflegeberufe deutlich gestiegen, was sich hoffentlich bald auch in einer besseren Bezahlung niederschlägt. Auf jeden Fall – auch das zeigt sich in Gesprächen mit Kunden – ziehen jetzt mehr junge Menschen einen Pflegeberuf in Betracht als vor Ausbruch der Pandemie. Viele haben Schleswig-Holstein vor Corona nie besucht. Nun wissen sie aus eigener Anschauung oder vom Erzählen, dass viel dran ist an der Botschaft: „Arbeiten, wo andere Urlaub machen.“ Tagsüber im Job, abends mit dem SUP aufs Wasser – das ist eine Kampagne, mit der wir zum Beispiel für die Malteser Norddeutschland im Raum Frankfurt werben, und das mit großem Erfolg. Das Thema Work-Life-Balance können wir hier oben fahren wie kein anderer. Deswegen ist es unsere große Chance, dies genau jetzt zu tun.

Sehen Sie Chancen, auch mehr Patienten aus dem Ausland vom Gesundheitsstandort Schleswig-Holstein zu überzeugen?

Ganz ehrlich: Diesen Ansatz verfolgen wir derzeit gar nicht. Wir arbeiten viel mit Klinken und anderen Einrichtungen der Gesundheitswirtschaft zusammen. Von denen ist noch keine auf uns zugekommen und hat gesagt: Wir brauchen mehr Patienten. Die suchen alle nur Personal.

Wie schnell sollten wir handeln? Mecklenburg-Vorpommern wittert sicher auch seine Chancen.

Man sollte das Eisen schmieden, solange es glüht. Jetzt Gas zu geben, ist keine schlechte Idee.

Interview: Ulrich Metschies

