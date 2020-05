Agentur für Arbeit: 1000 Mitarbeiter für die Kurzarbeit

Kiel

Die Leiterin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann, berichtet, wie sie es geschafft hat, dafür kurzfristig 1000 Mitarbeiter einzusetzen. Darüber hinaus ist die Agentur für den Lebensunterhalt von 200.000 Menschen allein in Schleswig-Holstein zuständig.

Wie sieht es aktuell – mit Blick auf das Thema Kurzarbeitergeld – in den Agenturen für Arbeit aus?

Anzeige

Margit Haupt-Koopmann: Im vergangenen Jahr hatten wir maximal sieben Anzeigen pro Woche auf Kurzarbeitergeld in Schleswig-Holstein. Jetzt waren es in sechs Wochen 25300. Da mussten wir einfach schnell handeln und Mitarbeiter anders einsetzen. Etwa unsere Berufsberater, die jetzt nicht in die Schulen können, und uns erklärten: Das machen wir.

Weitere KN+ Artikel

In den Agenturen und auch in der Regionaldirektion haben viele gesagt, dass sie helfen wollen. Deshalb arbeiten jetzt an unseren drei Stützpunkten in Kiel, Hamburg und Rostock 1000 Mitarbeiter, die Anzeigen und Anträge für Kurzarbeit prüfen und im Bereich Arbeitslosengeld tätig sind. Dank der digitalen Akte können sie sich ortsunabhängig unterstützen.

Wie wurden die denn in Corona-Zeiten eingearbeitet?

Wir haben für die Schulung E-Learning-Programme und Webinare eingesetzt. Meine Mitarbeiter – dazu zählen Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen und Absolventen unserer eigenen Hochschule – besitzen ja eine breite Ausbildung. Deshalb konnten sie sehr zügig in die neuen Aufgaben eingearbeitet werden. Im Alltag haben wir ihnen auch Paten an die Seite gestellt.

Mit welchen Aufgaben sind sie jetzt betraut?

Die Hauptaufgabe ist, dass die Betriebe schnell das Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter bekommen. Das klappt fast immer ganz gut, wenn es nicht ganz kompliziert läuft und noch viele Fragen zwischen uns und dem Arbeitgeber geklärt werden müssen.

Haben Sie denn noch zusätzliche Fachkräfte benötigt und auch finden können?

Wir haben ja schon unsere Mitarbeiterzahl in diesem Bereich vervierzehntfacht. Doch zusätzlich haben wir 150 neue Mitarbeiter am Standort Schwerin eingestellt, die nicht nur uns im Norden unterstützen.

Auch das geht durch die Digitalisierung. Ich kann nur sagen: Ich bin stolz auf die Arbeit unsere Mitarbeiter. Aus Mecklenburg-Vorpommern höre ich, es gebe eine Aufbruchstimmung wie nach der Wende.

Bleiben jetzt auch Aufgaben liegen?

Wir konnten eine Zeit lang Arbeitslose nicht in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bringen. Das geht jetzt wieder los, denn es gibt inzwischen auch alternative Unterrichtsformen. Coaching beispielsweise wird telefonisch gemacht. Erst dachten wir, das wird schwierig, aber dann haben uns die Teilnehmer von ganz positiven Erfahrungen berichtet.

Und was sind eigentlich die wichtigsten Themen der Menschen, die sich jetzt an die Agentur wenden?

Für Menschen, die gerade arbeitslos geworden sind oder nicht wieder eingestellt wurden, stehen natürlich finanzielle Fragen im Vordergrund. Dann geht es bei Arbeitgebern vor allem um Kurzarbeit. In Schleswig-Holstein sind bisher 25 300 Anzeigen eingegangen, in Mecklenburg-Vorpommern 16 000 und 19 200 in Hamburg.

Aber nicht jede Anzeige eines Unternehmens wird auch zu einem Antrag. Manchmal werden diese auch vorsorglich eingereicht, weil sich zum Beispiel Lieferengpässe angedeutet haben, die dann doch nicht eingetreten sind. Oder, weil Hotels und Gaststätten nun wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Lässt sich aus Ihrer Sicht denn schon absehen, ob wir denn den Höhepunkt der Krise am Arbeitsmarkt erreicht haben?

Übernächste Woche bekommen wir die neuen Arbeitsmarkt-Daten. Ich bin zurückhaltend, jetzt eine Prognose abzugeben. Aber ich rechne natürlich mit weiter steigenden Arbeitslosenzahlen.

Es gelten weiter Zugangsbeschränkungen für die Kunden, nicht wahr?

Wir waren in all den Wochen für unsere Kunden erreichbar: telefonisch oder online. Deshalb möchte ich betonen, dass wir nie geschlossen hatten. Für dringende Fälle gab es Notfallschalter, die aber nur von ein oder zwei Menschen am Tag genutzt wurden.

Man muss berücksichtigen, dass die Arbeitsagenturen und Jobcenter für die Sicherung des Lebensunterhaltes von über 200.000 Menschen allein in Schleswig-Holstein verantwortlich sind. Deshalb steht der Gesundheitsschutz für unserer Kunden und unserer Mitarbeiter über allem. Gerade schaffen wir Räume unter strenger Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes, in denen wir – wenn es erforderlich ist – persönlich beraten.

Gibt es denn Bereiche, in denen noch offene Stellen zu besetzen sind?

Wir vermitteln noch. In systemrelevanten Bereichen wie dem Lebensmitteleinzelhandel gibt es offene Stellen. Aber insgesamt hat sich die Zahl halbiert im Vergleich zu dem, was wir normalerweise machen.

Wo läuft bei ihnen die Digitalisierung schon gut, wo gibt es noch Bedarf?

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung haben wir alles schon weitgehend umgestellt. Bei der Grundsicherung nutzt man unsere bereits gemachten Erfahrungen und zieht nach. So können bereits Weiterbewilligungsanträge auf

Newsletter der Kieler Nachrichten Geldleistungen auch digital gestellt werden. Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: