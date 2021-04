Kiel.

Wie ist es um den Mittelstand in Schleswig-Holstein bestellt, nach gut einem Jahr Pandemie?

Markus Jerger: Die Krise ist für viele Unternehmen und Selbstständige eine existenzielle Bedrohung. Denn wir müssen die Kettenreaktion bedenken: Beispielsweise ist ja nicht nur der Gastronom bedroht, sondern auch die Firma, die das Restaurant nicht mehr reinigen kann. Wir müssen davon ausgehen, dass bundesweit bis zu 900.000 Unternehmen vor dem Abgrund stehen, weil Hilfsgelder nicht ankommen, weil Planungen zusammengebrochen sind, aber auch – und das ist ein ganz wichtiges Thema –, weil eine hohe Steuerlast in den vergangenen Jahren gerade den Mittelstand getroffen hat. Dass so viele Unternehmen jetzt am Tropf des Staates hängen, liegt auch daran, dass die Steuerpolitik die Bildung von Reserven erschwert.

Unser Gesprächspartner Markus Jerger (56) ist Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). Im Rahmen der „Mittelstandsallianz“ vertritt der BVMW rund 900.000 Mitglieder, davon etwa 40.000 in Schleswig-Holstein.

Wie viele Firmen sehen Sie in Schleswig-Holstein bedroht?

Es ist leider zu befürchten, dass hierzulande bis zu 35.000 Firmen auf der Kippe stehen. Auch deshalb, weil der Norden mit seinem hohen Anteil an Tourismus überdurchschnittlich stark getroffen ist.

Welche Note geben Sie den staatlichen Überbrückungshilfen?

Wenn es das gäbe: eine Sechs minus. Der an sich gute Grundgedanke ist gescheitert an der immensen Bürokratie. Natürlich geht es auch darum, Kriminelle abzuwehren. Aber die Hürden wurden für sehr viele Unternehmen so hoch gelegt, dass die Gelder nicht rechtzeitig ankamen. Stellen Sie sich so etwas mal bei der Auszahlung von Arbeitslosengeld vor: Der Kühlschrank ist leer, aber das Geld kommt – wenn überhaupt – erst in drei Monaten.

Wie hätten Sie es besser gemacht?

Man hätte das Ganze viel einfacher über die Finanzämter organisieren können, dort liegen schließlich die entscheidenden Firmendaten für eine schnelle Auszahlung vor. Österreich und andere Länder haben das so gemacht – nicht immer ohne Probleme, aber es ist deutlich besser gelaufen als bei uns.

Was müssen wir aus dieser Krise lernen?

Die Pandemie hat brutal offengelegt, wo dieses Land seine Schwächen hat. Die Defizite in der Digitalisierung sind enorm – abzulesen an der Ausstattung der Schulen, an der Ausbildung der Lehrkräfte, an der Situation in vielen Unternehmen und in der Verwaltung. Zweite Erkenntnis: Wenn man Unternehmen mit auch im internationalen Vergleich extrem hohen Abgaben und Kosten belastet, dann muss man sich nicht wundern, dass sie so schnell am Tropf von Überbrückungshilfen hängen. Und schließlich: Die Bürokratie in der öffentlichen Administration ist zu komplex und personalintensiv.

Welche Flurschäden wird Corona langfristig im Mittelstand hinterlassen?

Das ist noch gar nicht abzusehen. Zigtausende Lebenswerke bleiben auf der Strecke. Es gibt Anzeichen einer Übernahmewelle von Investoren aus den USA und China, die jedes Unternehmen kaufen, das sie bekommen können. Die sichern sich Patente, Know-how, Warenzeichen, Kundenlisten. Das wird überall Spuren hinterlassen – auch in Schleswig-Holstein. Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes haben in dieser Krise enorm gelitten. Und ich sehe keine Post-Corona-Strategie der Bundesregierung, die da gegensteuert.

Eine Testpflicht für Betriebe soll Baustein der Pandemiebekämpfung sein. Das wäre auch eine faire Gegenleistung für Milliarden an staatlichen Hilfen. Warum sperrt sich Ihr Verband dagegen?

Von Sperren kann gar keine Rede sein. Schon aus Eigeninteresse testet die übergroße Mehrheit der Betriebe. Inzwischen bieten über 70 Prozent ihren Mitarbeitern wöchentliche Tests an, Tendenz steigend. Die beschlossene Testangebotspflicht soll nur vom eigenen Versagen der Bundesregierung beim Impfen ablenken. Im Übrigen stehen den Corona-Hilfen noch höhere Milliardenverluste bei Umsatz und Gewinnen der Betriebe durch die staatlich verordneten drei Lockdowns gegenüber.

Interview: Ulrich Metschies