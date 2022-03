Kiel

Es sind gewaltige Summen, die die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) bewegt. Schon in normalen Zeiten wittern da Cyberkriminelle ihre Chance. Doch die vergangenen beiden Jahre waren alles andere als normal. Und so nehmen auch die Internetangriffe auf die Förderbank des Landes in besorgniserregendem Tempo zu.

Bei der Bilanzvorlage am Mittwoch in Kiel berichtete IB.SH-Chef Erk Westermann-Lammers von täglich bis zu 3000 verdächtigen und oft auch betrügerischen E-Mails. Deren Ziel: Über manipulierte Anhänge in das System der Bank eindringen und dort möglichst großen Schaden anrichten. Allein im Januar habe das Institut rund 290 000 Mails erhalten, von denen mehr als zwei Drittel durch die IT-Systeme eindeutig als „schadhaft“ oder „Spam“ eingestuft wurden. Die Bank investiert – wie die Finanzbranche insgesamt – erhebliche Summen in IT-Sicherheit: „Bislang konnten wir alle Angriffe abwehren“, sagt Westermann-Lammers. Doch ein mulmiges Gefühl bleibt: Die „Kreativität“ der Kriminellen sei schließlich sehr groß. Das Problem sei keineswegs auf die Investitionsbank konzentriert, doch angesichts ihrer Größe, so der Vorstandschef, stehe sie offenbar besonders im Fokus von Cyberkriminellen.

IB.SH: 1,4 Milliarden Euro Coronahilfen ausgezahlt

Durch ihren engen Kontakt mit Tausenden von Unternehmen und einen kurzen Draht zu den Geschäftsbanken im Land hat die IB.SH ein ziemlich genaues Bild vom Zustand der schleswig-holsteinischen Wirtschaft. Und der ist auch nach zwei Jahren Pandemie – im Großen und Ganzen – erfreulich stabil. Diesen Erfolg dürfen sich auch die knapp 750 Beschäftigten – 70 mehr als im Vorjahr – ans Revers heften: Allein 2021 zahlte die Bank mehr als 1,4 Milliarden Euro Coronahilfen an Unternehmen aus. Seit Ausbruch der Pandemie wurden rund 115 000 Bewilligungsbescheide im Rahmen der verschiedenen Corona-Hilfsprogramme ausgestellt – Auszahlungsvolumen insgesamt: rund 2,5 Milliarden Euro. Allein aus dem Bundesprogramm Soforthilfe flossen 411 Millionen Euro. Davon müssen die Empfänger allerdings rund 75 Millionen wieder zurückzahlen, weil der tatsächliche Liquiditätsbedarf geringer ausfiel als im Antrag angegeben.

76 Strafanzeigen gegen Antragsteller

Das Ausmaß an Betrügereien rund um die Coronahilfen bewertet Westermann-Lammers als „sehr überschaubar“. Sein Haus habe in 76 Fällen (bei insgesamt 51 000 Anträgen) Strafanzeige erstattet. Geschätzter Schaden für die öffentliche Hand: rund eine Million Euro. „Es gab keine Blaupause für Hilfen in diesem Ausmaß“, so der IB.SH-Chef. Für die Zukunft wünscht er sich jedoch eine deutlich geringere Zahl von Hilfspaketen: „Idealerweise brauchen wir für solche Krisen ein Standardprogramm.“

Bislang sieht die IB.SH keinerlei Anzeichen für eine Insolvenzwelle. Dass das auch so bleibt, ist aber alles andere als sicher. Denn nun sieht sich die Wirtschaft des Landes nach zwei Jahren Corona-Stress mit den Folgen des Ukraine-Krieges konfrontiert, die keinesfalls nur die Unternehmen treffen, die mit Russland Handel treiben: „Der starke Anstieg der Energiepreise belastet unseren Mittelstand in seiner ganzen Breite“, warnt der IB.SH-Chef. Völlig unklar sei zudem die weitere Zinsentwicklung.

Unternehmen investieren weiter

Doch aktuell ist die Investitionsbereitschaft ungebrochen, das originäre Fördergeschäft lief unter Volldampf weiter. Insgesamt hat die IB.SH Selbstständige, Häuslebauer und -sanierer, Unternehmen und Kommunen im Norden 2021 mit mehr als 4,4 Milliarden Euro unterstützt. Nach 3,8 Milliarden 2020 war es das bislang mit Abstand höchste Niveau in der Geschichte der Bank. Rund drei Milliarden Euro flossen in neuen Wohnraum, in die Unternehmen und in den Ausbau der kommunalen Infrastruktur.

Die Bilanzsumme der Investitionsbank stieg leicht auf 21,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Risiko und Bewertung sank aufgrund der Mehraufwendungen im Zuge der Corona-Pandemie von 79,8 auf 67,2 Millionen Euro.

Unterdessen sind die Arbeiten am – einschließlich Grundstück – knapp 95 Millionen Euro teuren Neubau der IB.SH-Zentrale an der Hörn abgeschlossen, Mitte März soll der Umzug aus bislang neun Standorten über die Bühne gehen. Der Gebäudekomplex steht auf einer Grundstücksfläche von insgesamt 5700 Quadratmetern und besteht aus zwei Gebäudeteilen mit 22 000 Quadratmetern Nutzfläche, die über eine freischwebende Brücke miteinander verbunden sind. Die gute Nachricht: Das Budget wurde eingehalten.