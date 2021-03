Kiel.

Viele Unternehmen und Kommunen haben kräftig investiert. Tatsache ist aber auch: Die Pandemie hat den ohnehin auf Hochtouren laufenden Aktivitäten der IB.SH Zusatzschub verliehen.

Allein eine Milliarde an Corona-Hilfen

Insgesamt vergab das Institut 3,8 Milliarden Euro Fördermittel an Unternehmen, Kommunen und Privathaushalte. Das waren rund 1,5 Milliarden mehr als im Jahr zuvor. Hinzu kommt gut eine Milliarde Euro an Auszahlungen von Corona-Hilfen. Allein für die Soforthilfe-Programme von Bund und Land waren rund 75.000 Anträge zu bearbeiten.

521 Fälle von Betrugsverdacht

Das Ausmaß krimineller Aktivitäten in diesem Zusammenhang hielt sich in Grenzen. Insgesamt, so Westermann-Lammers, seien 73 Strafanzeigen wegen Betrugsverdachts gestellt worden. Rechnet man die 448 Auskunftsersuchen der Ermittlungsbehörden hinzu, gibt es aktuell 521 Verdachtsfälle. Sollte sich in allen Fällen der Verdacht erhärten, und würde in keinem Fall Geld zurückgeholt werden können – was jedoch als unwahrscheinlich gilt – ergäbe sich ein Schaden von rund 3,8 Millionen Euro.

Von der Qualifizierung bis zum Wohnungsbau

Auch ohne die Corona-Hilfen kletterte das Fördervolumen auf den Rekordwert von 2,8 Milliarden Euro. Dabei reicht das Spektrum von der Qualifizierung für den Arbeitsmarkt über Unternehmensinvestitionen bis hin zum Ausbau kommunalen Infrastruktur und zum sozialem Wohnungsbau. Nicht zu vergessen: Die Unterstützung von Menschen bei der Anschaffung der eigenen vier Wände. Bei der Förderung von Immobilienerwerbern verzeichnete das Institut nach Angaben ihres Vorstandsvorsitzenden „eine Nachfrage, wie wir sie zuvor noch nie erlebt hatten“.

Mithilfe von IB.SH-Fördermitteln in Höhe von 480 (Vorjahr: 419) Millionen Euro konnten im vergangenen Jahr knapp 5400 Familien Wohneigentum bilden. Den ungebremsten Anstieg der Immobilienpreise verfolgt das Institut aufmerksam, sieht aber aktuell keine flächendeckende Preisblase. „Es gibt in einigen Regionen Übertreibungen, aber ein Knall ist da nicht zu erwarten“, sagte Westermann-Lammers.

2021 wird entscheidend für die Wirtschaft

Für die Wirtschaft wird 2021 nach Einschätzung des Instituts zu einem entscheidenden Jahr. Bislang seien zwar viele Unternehmen recht gut durch die Krise gekommen, doch habe die Pandemie in den Bilanzen zahlreicher Firmen tiefe Spuren hinterlassen: „Das in den vergangenen Jahren aufgebaute Polster an Eigenkapital,“ so Westermann-Lammers, „ist vielfach stark abgeschmolzen oder sogar verbraucht.“

Insgesamt stellte die IB.SH dem Mittelstand Finanzierungsmittel in Höhe von 464 Millionen Euro zur Verfügung – rund 47 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Rechnet am jedoch die Immobilienfinanzierungen für Firmenkunden hinzu, ergibt sich auch hier ein kräftiger Anstieg von 723 auf 850 Millionen Euro.

In diesem Jahr soll der Neubau bezogen werden

Der Vorstandschef geht davon aus, dass die Bank noch in diesem Jahr in ihren Neubau am Ostufer der Kieler Hörn umziehen kann. Derzeit sind ihre Büros auf neun Standorte in der Kieler Innenstadt verteilt. Auch wenn bei der IB.SH in Spitzenzeiten 80 bis 85 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice arbeiten, glaubt Westermann-Lammers nicht, dass das 70 Millionen Euro teure Gebäude mit Platz für bis zu 700 Arbeitsplätze überdimensioniert ist: „Bei allem Hype ums Homeoffice werden wir das menschliche Miteinander am Arbeitsplatz auch in Zukunft brauchen.“ Ende 2020 beschäftigte die Bank 676 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 51 mehr als ein Jahr zuvor.

Die IB.SH in Zahlen

In der Arbeitsmarkt- und Infrastrukturförderung sowie bei der EU-Förderung bewilligte die Investitionsbank 2020 Zuschüsse von 353 Millionen Euro (2019: 271 Millionen). So erhielten knapp 4000 Menschen Aufstiegs-Bafög. Mehr als 100 Kommunen und Schulverbände bekamen Zuschüsse für ihre Schulen. Rund 723 (2019: 632) Millionen Euro gingen an Kommunen und kommunalnahe Unternehmen.

Davon waren fast 400 Millionen Kommunalkredite für Neuinvestitionen, allein 115 Millionen für die Wasserwirtschaft, zum Beispiel für die Erneuerung von Leitungen. Rund 70 Millionen Euro flossen in den Breitband-Ausbau für ein schnelles Internet und fast 1,1 Milliarden (2019: 824 Millionen) in den Wohnungsbau. Die Bilanzsumme der IB.SH wuchs von 20,6 auf 21,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Risiko und Bewertung stieg leicht auf 79,8 Millionen Euro.