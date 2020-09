Kiel

Doch von den 43,9 Jahren, die die Hessen im Schnitt alt sind, oder den 43,6 Jahren in Baden-Württemberg ist man weit entfernt.

Das könnte Anlass zur Sorge geben: Schließlich wird eine junge Bevölkerung oft gleichgesetzt mit einer dynamischen, wachsenden Wirtschaft und vielen Existenzgründern – wie sie in Großstädten wie Hamburg (42,1 Jahre im Schnitt) häufig anzutreffen sind. Gerade die Überalterung wird in vergleichenden Studien wie denen vom Institut der Deutschen Wirtschaft eher als Risiko für die Entwicklung einer Region genannt.

„Dass Alter und Wachstumsaussichten zusammenhängen, ist durchaus plausibel“, sagt Jens Boysen-Hogrefe, Experte für öffentliche Finanzen am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. „Sehr junge und sehr alte Gesellschaften liefern schlechtere Grundbedingungen mit Blick auf die Beteiligung am Erwerbsleben, die Investitionstätigkeit und die Produktivitätsentwicklung.“

Phänomen "Altersruhesitz" kann auch ein Vorteil sein

Eine Mehrzahl an internationalen Fachstudien komme zum Schluss, dass Arbeitsplätze und damit Wertschöpfung den Menschen folgen, stellt Christian Oberst vom Institut der Deutschen Wirtschaft fest. Dies sei aber nicht ganz eindeutig, es gebe auch Untersuchungen, die das Gegenteil bewiesen.

Dass ein Zusammenhang zwischen Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftlicher Entwicklung besteht, wurde in vielen Studien nachgewiesen, weiß man auch im Wirtschaftsministerium in Kiel, ebenso, dass Menschen dahin zögen, wo sie für sich eine ökonomisch gute Zukunft sehen.

Boysen-Hogrefe ist überzeugt, dass der Vergleich des Durchschnittsalters in Schleswig-Holstein mit dem in anderen Bundesländern nicht unbedingt eine schlechte Nachricht beinhalten müsse. „Wenn das Phänomen ,Altersruhesitz’ hinter diesem Trend steht, kann dies sogar sehr vorteilhaft sein.“ Da wäre etwa das Regelwerk des Länderfinanzausgleichs, in dem das Land begünstigt wird, wenn es viele Einwohner hat. Mit vielen Senioren, die in den Norden ziehen, steigen diese Zahlungen. Boysen-Hogrefe weiter: „Kommen Menschen in einem höheren Alter nach Schleswig-Holstein, befördern sie vermutlich nicht so sehr das Wachstum, aber zum einen bringen diese vermutlich Einkommen aus Renten und Pensionen mit.“

Erneuerbaren Energien liefern Wachstumspotenzial

Für Peter Schildwächter, den Vorsitzenden des Landesseniorenrates, ist genau dies die Entwicklung: Schleswig-Holstein habe eine im Schnitt ältere Bevölkerung, weil viele Rentner in den Norden kommen – und diese zählten ja oft nicht zu den ärmsten Einwohnern. „Außerdem sind das viele Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen, was auch sehr wichtig ist“, fügt Schildwächter hinzu.

„Ich habe keine Befürchtung, dass es in Schleswig-Holstein zu Abwanderungsbewegungen ostdeutschen Ausmaßes kommen wird“, sagt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP). „Mit der Nähe zu Hamburg und den Oberzentren im Land sehe ich da eine deutlich bessere Ausgangssituation.“

Außerdem weist der Minister auf den Strukturwandel in Branchen wie der Energie und in der Automobilindustrie hin. Die „Gesetzmäßigkeit“, dass diese in Baden-Württemberg etwa immer weiter wachse, sei durchbrochen. „In den Zukunftsbranchen der Erneuerbaren Energien haben wir ein großes ökonomisches Wachstumspotenzial, hier wird aktiv an neuen Technologien geforscht.“

Strukturwandel: Minister Buchholz zeigt sich optimistisch

Und dann könnte es neue Entwicklungen beim Zuzug geben: „Wer weiß, ob junge Menschen für immer in die hippe, dynamische Großstadt wollen. Hohe Lebenshaltungskosten oder veränderte Präferenzen können auch durchaus zu einer Trendumkehr führen“, so der Wirtschaftsminister. Corona habe gezeigt, dass viele Menschen Homeoffice nutzen wollten und ein eigenes Haus im Grünen bevorzugten. Das Land schaffe dafür die Voraussetzungen durch die digitale Infrastruktur. Buchholz sagt, er sei guter Dinge, den aktuellen Strukturwandel positiv gestalten zu können.

„Sofern Schleswig-Holstein durch Zuzug altert, die Bevölkerung also relativ wächst, ist das weniger problematisch als durch den Fortgang der Jungen und ,Mittelalten’ in die Großstädte“, fasst IfW-Experte Boysen-Hogrefe zusammen. Darin sieht der Ökonom eine Chance. Er fügt aber hinzu: „Die Schleswig-Holsteiner dürfen sich dann nur nicht immer ärgern, wenn Zahlen zur Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung verkündet werden“ – die dann eben unterdurchschnittlich ausfielen.

