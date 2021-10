Kiel

Jeder zweite Einzelhändler in Schleswig-Holstein hatte in der Corona-Krise mit starkem Umsatzeinbruch zu kämpfen. Jeder Sechste sah sich sogar in seiner Existenz bedroht. Das ergab eine Umfrage der Commerzbank. „Während in Hamburg 23 Prozent der Einzelhändler von einer Existenzbedrohung sprachen, waren es in Schleswig-Holstein allerdings nur 17 Prozent“, sagt Dirk Grow, der den Bereich Unternehmenskunden der Niederlassung Kiel leitet. „Das könnte daran liegen, dass die Schleswig-Holsteiner über eine sehr hohe Eigenkapitalausstattung verfügten, auf die sie zurückgreifen konnten.“

52 Prozent der Händler musste das in der Krise tun – elf Prozent mehr als in Hamburg. Der Anteil der Schleswig-Holsteiner, der weniger als 10 000 Euro dafür entnahm, war doppelt so hoch wie in der Hansestadt. „Das erklärt sich mit der Unternehmensstruktur im Land, wo es eher kleinere Betriebe gibt als in der Metropole.“

Die Commerzbank hat bundesweit 3500 Unternehmerkunden befragt – vom Modegeschäft über den Tankstellenbesitzer bis zum Lebensmittelmarktchef. Darunter waren 100 Einzelhändler aus Schleswig-Holstein.

12 Prozent der Einzelhändler musste Mitarbeitern kündigen

Als größte Herausforderungen begriff knapp die Hälfte der Befragten die rückläufige Kundenfrequenz und die langen Schließzeiten während der Pandemie. 30 Prozent bemängelten, dass die Auszahlung staatlicher Hilfen nicht ausreichend hoch war, sie nur verspätet oder gar nicht erreichte. Fast die Hälfte der Befragten nahm sie in Anspruch.

„49 Prozent der Unternehmen kam ohne Personalmaßnahmen durch die Krise. Das ist ein sehr positiver Wert“, so Grow. 41 Prozent konnten mit Kurzarbeit ihre Belegschaft halten. Allerdings mussten auch zwölf Prozent Kündigungen aussprechen.

Chance der Krise: Rückbesinnung auf regionale Produkte

Als positiv empfand ein Gros der Einzelhändler, dass viele Kunden sich aus Solidarität mit der heimischen Wirtschaft auf den Kauf regionaler Produkte zurückbesannen. Als Reaktion auf die Krise habe sich auch die Kreativität und Innovationskraft gesteigert. Eine gute Seite der Pandemie sei zudem gewesen, dass mehr Zeit für die Familie blieb.

An den Kassen setzen 31 Prozent der Händler vermehrt auf kontaktloses Bezahlen. „Das waren fast doppelt so viele wie in Hamburg. In der Großstadt dürfte das schon zuvor weiter verbreitet gewesen sein, sodass wir einen Nachholeffekt beobachten.“ Generell habe die Pandemie einen spürbaren Digitalisierungsschub ausgelöst.

Zwar blicken drei Viertel der Händler optimistisch in die Zukunft, zwei Drittel befürchten aber eine Verödung der Innenstädte. Viele haben die Sorge, dass sich das Geschäft künftig aus der City in Einkaufszentren außerhalb verlagert. Um entgegenzuwirken, wünschen sich 74 Prozent eine Verbesserung des Parkplatzangebots. 68 Prozent plädieren zugleich für mehr Grünflächen und einen Ausbau von Radwegen sowie Sharing-Angebote etwa für E-Roller.