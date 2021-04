Schleswig-Holstein will die Öffnung des Einzelhandels auch bei Inzidenzen oberhalb von 100 umsetzen - wie es das neue Bundesgesetz vorsieht. Dies kündigte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz an. Das Kind hat einen Namen: "Click, Meet & Test". Doch unter der 100er Inzidenz ändert sich fast nichts.

Von Florian Hanauer