Kiel

Praktika zur Orientierung bei der Berufswahl sind immens wichtig - doch durch die Corona-Pandemie können nicht alle Unternehmen den Schülern die Möglichkeit anbieten, wie Experten berichten. Thore Hansen, der bei der IHK Schleswig-Holstein für die berufliche Bildung zuständig ist, sagt: „Da die Unternehmen 75 Prozent ihrer Azubis über ein Praktikum finden, möchten auch die Betriebe Praktika durchführen, können es aber in einigen Bereichen aufgrund der Corona-Pandemie nicht oder nur sehr eingeschränkt.“

Die IHK habe an die Firmen appelliert, dies trotz aller Widrigkeiten zu ermöglichen. Hansen hofft, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung auch für Praktika ausgenutzt werden können. „Wir müssen uns weiterentwickeln und die Unternehmen informieren.“

Erste Firmen bieten digitale Gespräche an - andere bereits digitale Praktika

So würden einige Firmen bereits digitale Gespräche mit den Azubi-Botschaftern eines Unternehmens anbieten und sogar mit den Chefs. Dort könnten sich junge Menschen informieren, wie eine duale Ausbildung in dem Betrieb abläuft. „So können wir versuchen, die Auswirkungen der Krise geringer zu halten.“

Digitale Praktika seien noch schwierig zu organisieren. „Aber das gibt es bereits“, berichtet Hansen. Es gebe auch in der Region Firmen, die so künftige Azubis suchen und unterstützen. Außerdem gebe es die Messen, die digital stattfinden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben Anfang des Jahres das erste Corona-Fernpraktikum durchgeführt“, berichtet Sönke Bergmann von Haus & Grund Kiel. „Ursprünglich wollten wir das Praktikum auf die Sommermonate verschieben, dann haben wir uns mit der Schule auf den alternativen Praktikumsmodus geeinigt.“

Für die Kommunikation wurde das Videokonferenz-Tool Teams genutzt. „In Kombination mit der Funktion „Bildschirm teilen“ konnten wir der Praktikantin Inhalte auch möglichst praxisnah vermitteln“, so Bergmann.

Digitales Praktikum bei Haus & Grund: Täglich zwei Stunden

Das Praktikum war in Zeitblöcke eingeteilt, sodass die Praktikantin täglich einen zweistündigen Einblick in die Ausbildung zur Immobilienkauffrau und den täglichen Arbeitsalltag der Kundenbetreuung erhielt. „Das Corona-Fernpraktikum kann als Erfolg gewertet werden, auch wenn es sicherlich inhaltliche Defizite zu den konkreten Abläufen im Arbeitsalltag gegeben hat“, zieht Bergmann Bilanz.

Aber die Praktikantin habe einen fundierten Einblick erhalten. „Wir werden das Format in jedem Fall in unser Angebot dauerhaft aufnehmen.“

Online-Praktikum bei der Förde Sparkasse: Einblick in den Beruf Bankkaufmann/-frau

Einer der größten Ausbilder in Schleswig-Holstein ist die Förde Sparkasse. Schülerpraktika gebe es im Moment leider nicht, wie Sprecher André Santen erklärt. Aber das erste Online-Praktikum ist auch bei der Förde Sparkasse eingerichtet worden, das virtuell einen Einblick in den Beruf Bankkauffrau/Bankkaufmann gibt. Es startet am 24. März und richte sich an alle Praktikanten, die nicht vor Ort in den Filialen sein können.

Im zweiten Anlauf sollen dann auch Studierende und Berufseinsteiger für eine Online-Teilnahme angesprochen werden. „Darüber hinaus können interessierte Schulen ein kostenloses Webinar zu den Themen (Online-)Bewerbung oder Vorstellungsgespräch bei uns buchen“, sagt Santen.

Weitere Beispiele digitaler Orientierungsformate, bei denen die Förde Sparkasse mitwirke, seien die Initiative „Ausbildung Jetzt SH“, bei der Interessenten mit Ausbildungsunternehmen Video- oder Telefontermine vereinbaren können, oder die „vocatium“, die früher „nordjobmesse“ hieß und eine der größten Schul- und Berufsmessen im Norden ist. Sie findet in diesem Jahr am 26. Mai und am 14. Juni per Videokonferenz statt. Die Förde Sparkasse bietet auch dieses Jahr 40 Ausbildungsplätze an – und einige seien noch frei, wie Santen sagt.

Kieler Volksbank: Praktika vor Ort sind möglich

Bei der Kieler Volksbank können Praktika vor Ort absolviert werden. „Viele unserer Praktikanten werden anschließend zu Auszubildenden“, erläutert Meike Bajus, die Ausbildungsverantwortliche. Die Einschränkung sei nur, dass die Filialen ausreichend groß sein müssen und die Hygienerichtlinien eingehalten werden.

„So konnten wir seit Beginn der Pandemie 15 Praktika ermöglichen. Dabei sind digitale Inhalte schon jetzt Bestandteil: die Teilnahme an Video-Beratungsgesprächen oder Team-Meetings sind nur einige Beispiele.“ Aktuell prüfe die Volksbank, wie digitale Bestandteile noch weiter in das Praktikum eingebunden werden können.

Famila: Es werden weiterhin Praktika für Schüler angeboten

Auch Famila bietet noch klassische Praktika an, erklärt Sprecherin Solveig Hannemann. Die Bewerbungsprozesse habe man schon komplett digital gestaltet, für Praktika gelte dies noch nicht.

„Allerdings gibt es in unseren Märkten immer noch die Möglichkeit, Praktika zu machen“, so Hannemann. Dafür seien die Märkte groß genug, es könne ausreichend Abstand eingehalten werden. Jugendliche sollten einfach in einem der 88 Famila-Märkte in Norddeutschland nachfragen.