Jetzt mit KN+ das neue iPhone 12 gewinnen!

Kiel/Cupertino

Es ist soweit: Apple lüftet das Geheimnis um das neue iPhone 12. Seien Sie einer der Ersten und sichern Sie sich die Chance auf das neue iPhone.

Egal ob über einen Artikel oder über ein Angebot – mit der Bestellung eines KN+ -Abos landen Sie automatisch im Lostopf.

Anzeige

So einfach geht es:

KN+ abonnieren

Daumen drücken

Gewinnen

Lesen Sie auch: Verfolgen Sie die Apple-Keynote im Liveticker

Mit der Bestellung eines KN+-Abos nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Versand des Geräts ist kostenfrei und erfolgt in Abhängigkeit der Verfügbarkeit.

Weitere Details zur Aktion und den Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Von KN-Online