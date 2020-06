Kiel

Bis zu 200 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe. „Der Personalabbau bei Caterpillar würde sich einreihen in eine bedauernswerte Folge unternehmerischer Entscheidungen, die der Landeshauptstadt zu denken geben sollten“, sagt Martin Kruse, Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik bei der Industrie- und Handelskammer Kiel.

Neues Industriegebiet: IHK fordert Tempo

Als Negativbeispiele der jüngeren Vergangenheit nennt Kruse den Umzug von Löwe Scheren nach Flintbek, die geplante Verlagerung des Tiefdruckspezialisten Hell Gravure nach Schwentinental und die geplatzte Serienfertigung von Öko-Lokomotiven in Kiel durch den japanischen Toshiba-Konzern: „Vor diesem Hintergrund appellieren wir an die Stadt Kiel, die weitere Entwicklung des Industriegebiets Friedrichsort unbedingt voranzutreiben.“ Selbst als Landeshauptstadt und als einer der zentralen Wirtschaftsstandorte in Schleswig-Holstein sei Kiel im bundesweiten Vergleich unterindustrialisiert.

Konzern will bis zu 19 Milliarden Dollar sparen

„Besonders bedauerlich“ ist aus Sicht der IHK, dass mit Caterpillar offenbar ein Konzern seine Geschäftstätigkeit einschränken wolle, der innovative und hochtechnologische Produkte in der maritimen Wirtschaft fertige – und somit in einer schleswig-holsteinischen Schlüsselindustrie. Wie berichtet, soll der mit Auslastungsproblemen und chronischen Verlusten kämpfende Standort Kiel nach Vorgaben der US-Konzernspitze jährlich bis zu 19 Millionen Dollar Personalkosten einsparen.

Kämpfer fordert die Prüfung von Alternativen

Nach Einschätzung von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) lassen sich die Konsequenzen dieser Vorgabe „noch nicht wirklich absehen.“ Fest stehe jedoch, dass ein weiterer Stellenabbau bei Caterpillar negative Folgen für das industrielle Netzwerk in Kiel haben werde. Caterpillar sollte darlegen, ob Alternativen geprüft und welche Anstrengungen unternommen wurden, um diesen gravierenden Schritt abzuwenden. Zudem müsse der Konzern auch jetzt noch offen sein für Alternativen zum Stellenabbau, die möglicherweise aus der Belegschaft heraus entwickelt werden. Caterpillar mit aktuell 745 Arbeitsplätzen hat in den vergangenen Jahren immer wieder Jobs in Kiel abgebaut.

Buchholz mahnt Zukunftskonzept an

Auch nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums in Kiel haben sich die Probleme bereits vor Corona abgezeichnet: „Die Entwicklung alternativer und zukunftsfähiger Antriebsformen hat leider nicht den erhofften Umschwung für das Unternehmen gebracht“, sagte Minister Bernd Buchholz ( FDP). Die andauernde Krise in der Schiffbaubranche, zuletzt aber auch die Folgen der Pandemie hätten dem Standort massiv geschadet. Entscheidend wird aus Sicht von Buchholz sein, dass Caterpillar mit Innovationen wieder in die Vorhand kommt: „Dazu braucht es ein tragfähiges Zukunftskonzept.“

