„Die Schulen waren geschlossen, es gab keine Ausbildungsmessen, die Bewerbungsverfahren in den Betrieben liefen nicht – wir hinken einfach hinterher“, sagt Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Arbeitsagentur Nord. Doch wenn jetzt aufgeholt werde, könne man glimpflich davonkommen: „Die Betriebe sind bereit auszubilden, denn sie wissen, dass ihnen sonst nach Corona die Fachkräfte fehlen.“ Unter den Jugendlichen mag es viele geben, die noch „unter der Käseglocke sitzen“, so Haupt-Koopmann. Sie kämen schwer mit der Corona-Situation und dem langen Stillstand zurecht. „Doch jetzt sollten sie loslegen und einen Termin mit der Berufsberatung machen. Auch die Eltern sind herzlich willkommen.“ Mit virtuellen „Speeddatings“ im Netz oder Telefonhotlines, die wie in Neumünster bis 22 Uhr besetzt sind, versuche die Agentur, Jugendliche und Betriebe noch zueinander zu bringen.

Hier wird noch gesucht

Im Handwerk läuft es etwas besser als in den kaufmännischen Berufen. Laut Industrie- und Handelskammer zu Kiel lag man bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen Ende Juni noch bei minus 28 Prozent. Inzwischen dürfte man bei minus 18 bis 19 Prozent stehen. „Es kommen viele Last-Minute-Verträge zustande“, sagt Sprecher Karsten von Borstel. Die Handwerkskammer für Lübeck und Kiel meldete gestern 2969 neue Lehrverträge, ein Minus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit Blick auf die noch offenen Lehrstellen räumte die Agenturchefin ein, dass das Berufswahlverhalten nicht immer so liefe, wie man es sich wünsche. Freie Plätze gibt es etwa noch als Kaufmann im Einzelhandel (704 Plätze), Handelsfachwirt (276) oder Anlagenmechaniker (274).

Unternehmen sind verunsichert

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) verwies auf die schlechten Wirtschaftsdaten. So brach das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 10,1 Prozent ein. Vor diesem Hintergrund sei es verständlich, dass einzelne Unternehmen bei der Ausbildung verunsichert seien. Doch allen müsse bewusst sein, dass es um die Sicherung der Fachkräfte von morgen ginge und damit auch um die Existenz jedes einzelnen Betriebes.

