Corona-Krise kann Ideen beschleunigen

Kiel

Existenziell bedrohlich wird es bei Gründern momentan nur in Ausnahmefällen, sagt Anke Rasmus (42), die das Zentrum für Entrepreneurship (ZfE) leitet. Ihre Einrichtung unterstützt alle Mitglieder der Christian-Albrechts-Universität, die sich für eine Gründung interessieren oder diese umsetzen.

Frau Rasmus, wie geht es der Start-up-Szene Schleswig-Holsteins in Zeiten der Pandemie?

Anzeige

Anke Rasmus: Im Grunde geht es vielen noch gut. Durch die meist digitalen Geschäftsmodelle waren Start-ups vom Lockdown nicht so getroffen wie etwa Gründer und Gründerinnen in Handel, Handwerk oder Gastronomie. Ja, die Stimmung ist verhalten, aber existenziell bedrohlich wird es nur in Ausnahmefällen. Wie gesagt, dies bezieht sich auf junge innovative Unternehmen mit meist digitalen Geschäftsmodellen.

Weitere KN+ Artikel

Wie schlagen denn die Belastungen durch?

Wenn es Probleme gibt, dann sind es natürlich meist Liquiditätsengpässe, weil Aufträge gecancelt wurden. So kommt kein Umsatz rein und Fixkosten können nicht beglichen werden. Wenn ein großer Auftraggeber Schwierigkeiten hat, dann schlägt das zwangsläufig durch. Es gibt aber auch Fälle, wo Unternehmen durch Corona positiv beeinflusst werden. Nehmen Sie die Lübecker Mach AG mit ihren Digitalisierungslösungen für Verwaltungen. Wenn man so einen Auftraggeber hat, ist es wunderbar.

Und in welchen Bereichen leiden Start-ups am meisten?

Heftig ist es natürlich im Veranstaltungsmanagement und allem, was damit zu tun hat. Im Prinzip leiden alle Unternehmen, deren Geschäftsmodelle auf persönlichen Begegnungen basieren. Dazu gehören dann auch Coaches und Trainer, die ihre Workshops nun digital neu aufsetzen und ihre Kunden davon überzeugen müssen, dass dies ebenso funktionieren kann.

Reichen die Soforthilfen, um Start-ups durch die Krise zu bringen?

Die sind auf jeden Fall sehr wichtig. Doch wenn die Krise andauert, mit signifikanten Einschränkungen, dann ist das Geld im Prinzip jetzt schon verbraucht. Sollte es also eine zweite Welle geben, wird erneut Hilfe nötig sein. Diese Krise wirkt praktisch wie ein Filter: Unternehmen, die vorher schon Probleme hatten und keine signifikanten Rücklagen bilden konnten, werden als erste aus der Bahn geworfen. Bedrohlich ist die Lage auch für Start-ups, die nicht in der Lage sind, ihr Geschäftsmodell zügig anzupassen.

Wie gut funktioniert denn die Kreditvergabe in der Krise?

Das ist jetzt nicht mein Kerngeschäft, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es am Anfang etwas ruckelig lief. Schön wäre es, wenn Banken bei ihren Entscheidungen diese Ausnahmesituation berücksichtigen. Und auch honorieren, wenn Unternehmen bislang durchgehalten haben, dass sie sehr kreativ sind, aber in dieser Lage natürlich nicht die Umsätze erzielen, die man vorgesehen hatte. Natürlich hat Corona die Planungen aus dem vergangenen Jahr über den Haufen geworfen.

Hat Corona dem Elan der Gründer geschadet?

Mein Gefühl sagt: Das Gegenteil ist der Fall.

Wie das?

Mein Postfach ist voll mit Gründungsanfragen. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Lockdown mehr Gelegenheit zum Nachdenken bot, zum Reflektieren der eigenen Ideen. Viele haben die Zeit auch genutzt, um neue Perspektiven auszuloten. Nach dem anfänglichen Schock hat sich der Austausch ins Internet verlagert. Trotz Corona: Das Start-up-Netzwerk im Land funktioniert. Beispielsweise führen wir gerade über Facebook eine sehr engagierte Diskussion darüber, was das Attribut „Gründungsstadt“ für Kiel bedeutet. Dieser Austausch funktioniert auch digital.

Die Krise als Katalysator für neue Ideen?

Oder als Beschleuniger der schon vorhandenen Idee: Das Kieler Start-up Myuniboard hat etwa die Riesenchance bekommen, die erste „virtuelle contact“, also die erste virtuelle Firmenkontaktmesse der Uni Kiel technisch auszustatten. Vielleicht wäre das so schnell ohne die Corona-Krise nicht gegangen.

Wenn das Geschäftsmodell allerdings nicht funktioniert, dann muss man sich etwas Neues überlegen. Und da sind Start-ups deutlich beweglicher als etablierte Unternehmen. Nehmen Sie Atodo aus Flensburg. Das Unternehmen ist damit gestartet, digitale Reservierungssysteme für die Gastronomie zu entwickeln. Mit der Krise gab es diesen Geschäftszweig schlagartig nicht mehr. Nun nutzt Atodo alias Doctodo sein Know-how, um die Vergabe von Arztterminen zu optimieren.

Genau das mag ich ja so an Start-ups: Wenn sich die Bedingungen ändern, schauen die jungen Unternehmen, wie sie schnell und kreativ darauf reagieren können und machen das dann.

Existenzgründer versichern sich seltener

Viele Neu-Selbstständige sind einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( IAB) zufolge nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert. Seit 2013 habe sich die Zahl der freiwillig versicherten Selbstständigen von rund 145000 auf 74000 im Jahr 2019 nahezu halbiert.

Noch deutlicher sei der Rückgang der neu abgeschlossenen Versicherungsverhältnisse: Sie gingen von 19000 im Jahr 2013 auf knapp 3000 im Jahr 2019 zurück. Viele Gründer hätten angegeben, dass sie sich die Versicherung zu Beginn der Selbstständigkeit nicht leisten könnten; manche seien überzeugt, diese nicht zu brauchen. Die Corona-Krise mache laut IAB aber deutlich, wie schnell sich die Wirtschaftslage ändern könne.

Von Ulrich Meschies