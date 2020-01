Hygiene-Offensive für Container-Riesen

Kiel

Die Flotte der zur dänischen Maersk-Gruppe gehörenden Reederei Hamburg-Süd wird ebenfalls nachgerüstet. Durch den Einbau sogenannter Scrubber dürfen diese Schiffe auch weiterhin das alte Schweröl mit einem Schwefelanteil von über 0,5 Prozent verwenden. Das Schweröl ist wesentlich günstiger als der Treibstoff, der seit dem 1. Januar eigentlich verwendet werden darf. Zwei Schwesterschiffe aus der Flotte hatte Hamburg-Süd von Oktober bis November in Dänemark bei der Lindö-Werft nachrüsten lassen.

Neue Gesetze sorgen für Bewegung

Schiffe ohne Scrubber dagegen dürfen seit dem Jahreswechsel nur noch Treibstoff mit einem geringen Schwefelgehalt fahren. Der Preisunterschied zum schwefelarmen Kraftstoff beträgt derzeit fast 200 US-Dollar pro Tonne. Bei einem Verbrauch von 80 Tonnen am Tag fallen bei einem Containerschiff allein pro Tag ohne Scrubber Mehrkosten von 16000 Euro an.

„Der Einbau von Scrubbern ist für eine Reederei natürlich wirtschaftlich attraktiv“, sagt Rainer Horn, Sprecher von Hamburg-Süd. Konkrete Angaben zur Zahl der nachgerüsteten Schiffe und zu den noch anstehenden Planungen will die Reederei allerdings nicht geben. „Das machen wir aus Wettbewerbsgründen nicht“, so Horn. Auf dem globalen Containermarkt tobt nach wie vor ein harter Kampf.

Hapag-Lloyd lässt Frachter nachrüsten

Auch Hapag-Lloyd lässt die Großcontainerfrachter der „ Hamburg Express“-Klasse nachrüsten. Nachdem zwei Hamburg-Süd-Schiffe der „Cap San“-Klasse Ende des Jahres bei Fayard Shipyard im dänischen Lindö auf Fünen Scrubber installiert bekamen, sind jetzt zwei weitere Einheiten der Flotte in Dubai bei Drydocks World eingetroffen. Die „Cap San Sounio“ traf am 16. Dezember bei dem größten Dockbetrieb am Golf ein. Am 19. Januar folgte die „Cap San Juan“.

Bei beiden 2014 und 2015 in Korea gebauten Schiffen wird der Einbau der Scrubber mit den sogenannten Klassedockungen kombiniert, bei der eine Art Schiffs-Tüv vorgenommen wird. Auch an den Schornsteinen der beiden Schiffe werden umfangreiche Stahlarbeiten vorgenommen. Es handelt sich um Schiffe, die in Langzeitcharter für die Hamburger Reederei fahren.

Lange Wege für sauberere Fahrten

Die 2014 von Hyundai Heavy Industries in Ulsan gebaute „Cap San Sounio“ machte bei den Dockungen in Dubai den Anfang. Das Schiff gehört der Reederei Green Spanker Shipping in Japan und fährt in Langzeitcharter unter Panama-Flagge. Das 118939 BRZ große Schiff befindet sich in Dubai in der Endausrüstung. Es soll im Februar in Jebel Ali wieder in Beladung gehen, dann Kurs auf Suez und Europa nehmen. Am 18. März wird das Schiff in Bremerhaven erwartet. Anlaufhäfen sind in Europa zukünftig Rotterdam, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Antwerpen und Felixstowe.

Die 2015 bei Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) im südkoreanischen Okpo in Dienst gestellte „Cap San Juan“ wird von Hanseatic Chartering aus Limassol betrieben und fährt unter der Flagge der Marschall-Inseln. Das 118615 BRZ große Schiff soll laut Fahrplan der Muttergesellschaft Maersk ebenfalls über einen Monat in Dubai bleiben.

Die „Cap San Juan“ soll Ende Februar wieder in Fahrt kommen. Erster Ladehafen wird am 29. Februar Jebel Ali in den Emiraten. Am 26. März wird das Schiff in Rotterdam und am 1. April in Bremerhaven erwartet. Die Schiffe gehören zu einer Serie von 13 „Cap San“-Schiffen der deutschen Maersk-Tochter Hamburg-Süd. Zehn dieser Schiffe wurden 2012 bis 2014 bei Hyundai, drei 2015 von Daewoo gebaut. Sie haben Platz für 9600 sowie 10600 Standardcontainer.

In Dubai wird kräftig nachgerüstet

Die Werft Drydocks World in Dubai ist mit der Nachrüstung von Scrubbern gut ausgelastet. Aktuell liegen dort auch zwei Supertanker zur Nachrüstung. Das Unternehmen hat je nach Größe der Schiffe bis zu 42 Dock- und Liegeplätze. Das Unternehmen verfügt über drei große Trockendocks für Supertanker und über ein großes Schwimmdock. Bis zu 340 Projekte liefert die Werft pro Jahr ab.

Drei Möglichkeiten für sauberere Schiffe Seit 1. Januar 2020 liegt der maximale Grenzwert für Schwefel im Treibstoff für Schiffe weltweit bei 0,5 Prozent. Die Reeder haben drei realistische Möglichkeiten, die Regel einzuhalten: Sie können zum einen von Schweröl auf Schiffsdiesel wechseln, was umweltfreundlicher, aber auch teurer ist. Dieser Wechsel ist am einfachsten und wird zunächst einmal auf den allermeisten Schiffen umgesetzt, bei mehr als 90 Prozent. Die Reeder können auch das gesamte Schiff auf verflüssigtes Erdgas („LNG“) als Treibstoff umrüsten. Schließlich können sie in die Schiffe eine Reinigungsanlage einbauen, sogenannte Scrubber. Das werden rund 3000 Schiffe sein, vor allem Massengutschiffe und Tanker, auch Container- und Kreuzfahrtschiffe. Allerdings: Ein Scrubber kostet drei bis fünf Millionen Dollar und das Schiff ist zunächst für ein bis zwei Monate wegen der Installation in der Werft außer Betrieb.

