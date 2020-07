Neumünster

Nachdem die Sparkasse Südholstein als Vermieter deutliche Zugeständnisse signalisiert hatte, war vor allem in Neumünster die Hoffnung auf einen Erhalt des Kaufhauses gewachsen. Nach harten Verhandlungen mit den Vermietern kündigte der angeschlagene Konzern gestern an, statt der ursprünglich geplanten 62 seiner insgesamt 172 Filialen nun noch 56 Häuser schließen zu wollen.

330 Jobs in Schleswig-Holstein bedroht

Fortgeführt werden demnach die Karstadt-Häuser in Dortmund, Goslar, Nürnberg Lorenzkirche und Potsdam sowie die Kaufhof-Filialen in Chemnitz und Leverkusen. Damit haben sich die Hoffnungen für die schleswig-holsteinischen Standorte Neumünster, Lübeck, Flensburg und Norderstedt mit zusammen rund 330 Beschäftigten zunächst zerschlagen.

Anzeige

Für die übrigen 56 Warenhäuser auf der Schließungsliste gebe es angesichts hoher Mieten und soziodemographischer Standortnachteile „heute“ keine positiven Nachrichten, schrieb der Vorsitzende der Galeria-Geschäftsführung, Miguel Müllenbach in einem Brief an die Beschäftigten. Für diese Standorte gebe es weiterhin „keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive“.

Weitere KN+ Artikel

Verdi gibt Kampf um Filialen nicht auf

Die Gewerkschaft Verdi sprach von einem Etappenerfolg. An den sechs geretteten Standorten arbeiten rund 750 Beschäftigte. „Es muss jetzt alles Notwendige getan werden, um weiteren Filialen eine Perspektive zu geben“, betonte der Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel Orhan Akman. Auch der Galeria-Gesamtbetriebsratschef Jürgen Ettl kündigt an, weiter um jede Filiale ringen zu wollen.

Pläne hatten Mtarbeiter schockiert

Erst vor zwei Wochen hatte der Handelsriese zum Entsetzen vieler Mitarbeiter und der betroffenen Kommunen die Schließung von insgesamt 62 Filialen in 47 Städten angekündigt. Wenig später wurde bekannt, dass der Konzern auch 20 von 30 Niederlassungen der Tochter Karstadt Sports und bis zu 24 Filialen von Karstadt Feinkost schließen will. Das Karstadt-Kaufhaus in Kiel bleibt erhalten, nicht jedoch Karstadt Sports.

Insolvenzverfahren läuft inzwischen

Müllenbach betonte, die Corona-Krise und die behördlichen Schließungen hätten den Warenhauskonzern „in eine existenzbedrohende Ausnahmesituation gebracht“. Anfang April hatte der Konzern Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht, inzwischen wurde ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung daraus. Das Unternehmen rechnet durch die Pandemie und den durch sie ausgelösten Konjunkturabschwung bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu 1,4 Milliarden Euro.

Norderstedt und Lübeck fahren Verluste ein

In den betroffenen Kommunen lösten die Pläne des Warenhauskonzerns Sorge vor einer Verödung der Innenstädte aus. Am Freitag vergangener Woche hatte Müllenbach Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) die wirtschaftliche Lage der schleswig-holsteinischen Häuser erläutert.

Demnach fahren sowohl die Standorte Norderstedt und Lübeck erhebliche Verluste ein, die Filialen in Neumünster und Flensburg erwirtschaften einen Deckungsbeitrag von unter fünf Prozent – können damit zwar ihre laufenden Kosten aus eigener Kraft stemmen, nicht jedoch die Mittel für Investitionen. Ob es zumindest für Neumünster und Flensburg eine Perspektive gibt, ist unklar.

Sparkasse als Vermieter verhandelt weiter

Die Chancen für Neumünster schienen sich verbessert zu haben, nachdem die Sparkasse Südholstein von ihren Plänen abgerückt war, am Standort in der Innenstadt eine neue Immobilie zu errichten und diese zum Teil selbst zu nutzen. Das heutige Karstadt-Haus mit 9400 Quadratmetern Verkaufsfläche auf fünf Etagen stammt von 1952 und war zuletzt 1978 erweitert worden. „Noch stehen wir in Verhandlungen mit Karstadt“, sagte Sparkassen-Chef Andreas Fohrmann. Negativ für Neumünster ist nach Einschätzung des Managements der Wettbewerb durch die neue Holsten-Galerie sowie das Designer-Outlet-Center.

Mitarbeiter gingen auf die Straße

In Hamburg haben gestern rund 120 Beschäftigte und Angehörige protestiert. „Wir haben es hier mit reinem Profitdenken zu tun“, kritisierte Hamburgs Verdi-Landesbezirksleiter Berthold Bose. Vier der sieben Karstadt/Kaufhof-Filialen in Hamburg sowie zwei Karstadt Sport-Häuser sollen geschlossen werden.

Mehr Wirtschaftsnachrichten lesen Sie hier.