Chinesen dürfen Vossloh-Lokbau kaufen

"Durchaus Bedenken" hat Andreas Mundt, der Chef des Bundeskartellamtes, beim Verkauf des Kieler Lokbauers an den chinesischen Staatskonzern. Doch am Ende habe man das Vorhaben "nicht begründet untersagen" können, wie Mundt am Montag sagte. Weil auch das Bundeswirtschaftsministerium eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" für das Geschäft erteilt hat, stehen die Signale jetzt auf Grün.

Damit wird der chinesische Konzern, der größte Hersteller von Schienenfahrzeugen auf der Welt, den Kieler Betrieb kaufen. Im August 2019 hatte KN-online erstmals über den Plan berichtet - es folgten Monate der Prüfung.

Kartellamt prüfte Gefahr der Dumpingpreise

CRRC bemühe sich seit Jahren um den Eintritt in die europäischen Märkte für Schienenfahrzeuge, wie auch das Kartellamt weiß. Bislang habe das Unternehmen in Europa allerdings nur wenig Erfolg gehabt. Vossloh habe in den vergangenen Jahren dagegen an Wettbewerbsfähigkeit verloren.

Das Kartellamt prüfte nach eigenen Angaben, ob die Chinesen ihr Unternehmen staatlich subventionieren oder ob strategische Vorteile den Wettbewerb durcheinanderbringen.

"Wir haben uns auch mit der Gefahr von Niedrigpreis- und Dumpingstrategien und den Kostenvorteilen aufgrund des staatlich geförderten Engagements von CRRC in vielen anderen Märkten auseinandergesetzt", erläutert Mundt. " CRRC spielt in chinesischen Industriestrategien eine wichtige Rolle."

Keine generelle Bedrohung für den Wettbewerb

Weil aber auch andere Bahntechnik-Hersteller in Europa Rangierlokomotiven anbieten, etwa Alstom, Stadler und Toshiba, sei keine marktbeherrschende Stellung zu erwarten. Mundt sagt, der Fall Vossloh zeige, dass chinesische Staatsunternehmen zwar mit großer wirtschaftlicher Kraft in Märkte eintreten, dass das aber nicht generell mit einer Bedrohung für den Wettbewerb gleichgesetzt werden könne.

Vossloh Locomotives entwickelt und produziert in Kiel dieselelektrische und dieselhydraulische Loks. Die Vossloh Locomotives GmbH ist Marktführer beim Bau von Rangierlokomotiven mit Dieselantrieb im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz.

Das Unternehmen beschäftigt zwischen 480 und 500 Mitarbeitern und hat im vergangenen Jahr Umsätze von mehr als 100 Millionen Euro erzielt. Die neue Mutter, die CRRC-Gruppe, hat laut Kartellamt jetzt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter.

Laut Vossloh sind die Chinesen der richtige Partner

Vossloh selbst hatte erklärt, der Name solle vorerst für den Lokbauer bestehen bleiben und auch an den Standorten wie am Personalbestand solle sich nichts ändern. "Mit CRRC ZELC haben wir den optimalen strategischen Partner für Vossloh Locomotives gefunden, der über die entsprechenden Ressourcen verfügt, um das Lokomotivengeschäft langfristig erfolgreich weiterzuentwickeln", hatte Andreas Busemann, Vossloh-Vorstandsvorsitzender erklärt.

Die Gesellschaft legte am Montag seine Quartalszahlen vor. Das Unternehmen kommt auf einen Umsatz von 182,9 Millionen Euro (Vorjahr: 190 Millionen Euro, portfoliobereinigt). Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) verbesserte sich signifikant auf 16,5 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch ein negatives EBIT in Höhe von 0,6 Millionen Euro angefallen war.

