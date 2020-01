Hotelgruppe akzeptiert kein Bargeld mehr

Kiel

Einen harten Schnitt macht die Hamburger Hotelgruppe Prizeotel: Sie akzeptiert seit Anfang des Jahres überhaupt kein Bargeld mehr, sondern nur noch Kartenzahlung. Die, so die Begründung, sei für alle Beteiligten nicht nur einfacher, sondern auch billiger. Handel und Gastgewerbe in Schleswig-Holstein haben eine derart einschneidende Entscheidung noch nicht getroffen – doch auch hier gewinnt digitales Bezahlen immer mehr an Bedeutung.

2019 floss nicht einmal jeder zehnte Euro bar in die Kasse von Prizeotel. Für Constantin Rehberg, „Chief Digital Officer“ des Unternehmens, ist die Sache klar: „Bargeld hat in unserer digitalen Zeit seine Legitimation sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Sicht verloren.“

Gebühren für digitales Bezahlen gehen zurück

Es ist erst ein paar Jahre her, da freuten sich Händler noch über jeden baren Euro, weil die Gebühren für Kartenzahlsysteme gerade bei kleinen Betrieben an der Marge kratzten. Doch die Entwicklung hat sich gedreht: Während die Gebühren für digitales Bezahlen – vor allen durch neue EU-Vorgaben – zum Teil deutlich zurückgegangen sind, wurde das Bargeld-Management teurer: „Banken verlangen höhere Gebühren für das Bereitstellen von Münzrollen, und auch die Rückführung von Bareinnahmen an die Bank ist mit dem Filial-Sterben gerade in ländlichen Regionen aufwendiger als früher“, sagt Ulrich Binnenbößel, Experte für Zahlungssysteme beim Hauptverband des deutschen Einzelhandels ( HDE). Prizeotel-Mann Rehberg spricht von einer „hohen fünfstelligen Summe“ die sein Unternehmen künftig spare.

Auch die Hotelbranche in Schleswig-Holstein hegt große Sympathie für bargeldloses Bezahlen, vor allem weil es bequemer ist und das Servicepersonal entlastet. „Bislang aber hat noch kein Unternehmen Bargeld verbannt“, sagt Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga. Der Trend gehe aber in Richtung bargeldlos.

Anderes Hotel in Hamburg rechnet nur mit zehn Prozent Barzahlern

Und so dürfte der Vorreiter Prizeotel mit seinem Fokus auf jugendliche Kunden nicht allzu lange die einzige Hotelgruppe sein, die dem Bargeld ade sagt. Marc Rohe, stellvertretender Geschäftsführer von Atlantic, kann sich gut vorstellen, perspektivisch in der neue Lifestyle-Kette Unique nur noch digitales Bezahlen anzubieten. Deren erstes Haus soll noch in diesem Jahr in Kiel eröffnen.

Rohe geht davon aus, dass der Anteil der Barzahler in den Unique-Häusern die zehn Prozent nicht überschreiten wird. Ein Großteil der Buchungen werde ohnehin mobil oder an Terminals abgeschlossen und oft auch online bezahlt.

Kartenzahlung : Was sagt der Handel?

Und der Handel? Der ist noch weit davon entfernt, seiner Kundschaft die Kartenzahlung vorzuschreiben: „Bargeldakzeptanz und Bargeldnutzung sind bei den Verbrauchern nach wie vor hoch“, sagt Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord. Und für den Einzelhandel sei nun einmal entscheidend, was der Kunde wünscht. Langfristig wird die Bargeldzahlung jedoch auch in Deutschland das, was sie in Skandinavien schon lange ist: ein Auslaufmodell.

2019 hat der bargeldlose Umsatz in Deutschland erstmals Cash überholt. Paradoxerweise steigt die vom Eurosystem ausgegebene Bargeldmenge von Jahr zu Jahr deutlich an: Wurde Ende 2014 erstmals die Billionenmarke überschritten, so waren zum Jahresende des vergangenen Jahres bereits fast 1,3 Billionen Euro in Umlauf.

Grund für diese Diskrepanz: Nur zehn Prozent des Bargeldumlaufes werden nach Angaben der Bundesbank fürs Bezahlen gebraucht. Bis zu 70 Prozent befinden sich im Ausland – wofür der wachsende Tourismus und Geldsendungen ausländischer Arbeitskräfte in die Heimat verantwortlich sind. Und ein Viertel wird im heimischen Sparstrumpf gehortet.

