Berlin

In spätestens acht Jahren soll die umstrittene Haltungsform verschwinden. Bereits in drei Jahren müssen die Sauenhalter Umbaukonzepte vorlegen. Allerdings gilt das Aus für den Kastenstand zunächst nur für den sogenannten Deckbereich, in dem die Besamung der Sauen erfolgt.

Acht Jahre Übergangsfrist

„Dass sich die Grünen beim Ausstieg aus dem Kastenstand im Deckbereich durchgesetzt haben, ist auf jeden Fall ein Meilenstein für den Tierschutz, auch wenn acht Jahre Übergangsfrist deutlich zu lange sind", sagt Jasmin Zöllmer von der Tierschutzorganisation Provieh mit Sitz in Kiel.

Anzeige

Ein großes Problem sieht Provieh allerdings im "Abferkelbereich" dar. Hier gibt es bislang keinen echten Ausstiegsplan aus dem sogenannten Ferkelschutzkorb und auch die Verkürzung der Fixierdauer von Muttersauen in diesem Käfig auf fünf Tage um den Geburtszeitraum soll erst nach 15 Jahren verpflichtend sein. Hier, so Zöllmer, gebe es noch erheblichen Nachbesserungsbedarf.

Weitere KN+ Artikel

Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) äußerte sich zur Entscheidung wie folgt: „Der Kompromiss zum Kastenstand verbindet den echten Umbau im Sinne des Tierwohls mit langfristiger Planungssicherheit für die sauenhaltenden Betriebe. Damit schaffen wir einen Systemwechsel: weg vom Kastenstand, hin zur Gruppenhaltung. Kein Schwein bleibt mehr allein.“

Zur Bewegungslosigkeit verurteilt

Über die Sauenhaltung wird seit Jahren gestritten. Kastenstände sind oftmals so eng, dass die Tiere ihre Gliedmaßen nicht zu den Seiten ausstrecken können. Junge Sauen müssen bereits über vier Wochen lang im Kastenstand verbringen, nachdem sie besamt wurden.

Kurz vor der Geburt der Ferkel werden sie wieder eingesperrt. Sie können nur bewegungslos stehen oder liegen und sich nicht einmal umdrehen. Natürliche Verhaltensweisen wie Nestbau oder Wühlen sind nicht möglich.

Verband fürchtet Aus für kleine Betriebe

Der Bauernverband Schleswig-Holstein sieht die neue Regelung kritisch. Sie werde dazu führen, dass vor allem viele kleine der rund 200 Sauenhalter in Schleswig-Holstein zum Aufgeben gezwungen würden.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.