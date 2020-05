Wo Rentner im Norden Kaufkraft haben

Kiel

„Der Wohnort hat großen Einfluss auf die Lebenshaltungskosten und damit den Wohlstand im Alter“, sagt Heiko Burret, der für das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos eine Studie für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft erstellt hat. Bundesweit geht die Kaufkraft noch weiter auseinander als im Norden: So haben 1000 Euro für Rentner in München – dem teuersten Altersruhesitz – eine Kaufkraft von 760 Euro. Im brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster – dem bundesweit günstigsten Wohnort – liegt der reale Wert dagegen bei 1160 Euro.

Das mit Abstand höchste Preisniveau in Schleswig-Holstein gibt es bekanntermaßen im Landkreis Nordfriesland, was vor allem an den Preisen auf der Insel Sylt liegt. In diesem Kreis liegen die Lebenshaltungskosten für Ruheständler um fast 14 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Übertroffen wird die Region in Norddeutschland noch von Hamburg, wie Prognos errechnet hat. Im bundesweiten Vergleich liegt die Hansestadt auf dem zehnten Platz der teuersten Regionen. Aber Nordfriesland ist von den Lebenshaltungskosten weitaus teurer für Rentner als wohlhabende Kreise wie Rosenheim oder Bad Tölz in Bayern.

Anzeige

Teure Gegenden müssen nicht unattraktiv sein

Im Rest Schleswig-Holsteins ist das Leben für Rentner aber deutlich günstiger. In sechs der verbleibenden 14 Kreise und Städte liegt das Preisniveau nur leicht über dem Bundesdurchschnitt; in acht Kreisen ist das Leben sogar billiger. Am günstigsten wohnen Rentner im Landkreis Steinburg: Dort sind die Lebenshaltungskosten knapp neun Prozent niedriger als im nationalen Mittel – und ungefähr 20 Prozentpunkte niedriger als in Nordfriesland.

Weitere KN+ Artikel

Teurere Gegenden müssten jedoch nicht zwangsläufig unattraktiver sein, sagt Burret, da die Löhne dort tendenziell höher seien als in günstigeren Regionen – und damit auch die Renten. „Einbußen beim Lebensstandard drohen überall dort, wo die Alterseinkünfte im Verhältnis zum regionalen Preisniveau sehr niedrig ausfallen“, so Burret. Die Versicherungswirtschaft bietet einen "Lebenskostenrechner" auf 7jahrelaenger.de.

Warenkorb für Rentner angepasst

Für die Auswertung hat Prognos die Gewichtung des allgemeinen Warenkorbs des Statistischen Bundesamtes an das Konsumverhalten der über 65-Jährigen an. Gesundheitsausgaben und Mieten haben in dieser Altersgruppe Prognose zufolge ein höheres Gewicht. Kosten für Bildung spielen dagegen eine geringere Rolle. Anhand dieser Daten hat das Institut dann die Lebenshaltungskosten der Rentner in 401 Kreisen und kreisfreien Städten verglichen.

In der Stadt Kiel kommen Rentner mit ihren 930 Euro Kaufkraft auf Platz 83 bundesweit. In Neumünster dagegen haben Rentner theoretisch mehr von ihrem Geld, nämlich 1072 Euro (Platz 289 von 401). Das gilt auch für Menschen, die den typischen Warenkorb im Kreis Schleswig-Flensburg (1062 Euro), im Herzogtum Lauenburg (1055 Euro) oder in Dithmarschen (1053 Euro) aufgeben wollen.

Auch Rentenzahlungen gehen auseinander

Nicht nur die Kaufkraft, auch die Höhe der Rentenzahlungen gehen in Deutschland weit auseinander – nicht nur zwischen Nord und Süd, auch zwischen Ost und West. In Schleswig-Holstein liegt die durchschnittliche Rentenhöhe bei 1373 Euro und bei Frauen bei 990 Euro, wie aus dem „Rentenatlas 2019“ der Deutschen Rentenversicherung hervorgeht. Das Beispiel zeigt den ausgezahlten monatlichen Betrag nach 35 Beitragsjahren.

In Hamburg bekommen männliche Rentner im Schnitt 1432 Euro, Frauen 1076. Spitzenreiter bei der staatlichen Alterssicherung ist aber für Männer das Saarland mit 1452 Euro Baden-Württemberg, die dort 1107 Euro ausgezahlt bekommen. Frauen erhalten dagegen im Osten Berlins mit 1121 Euro im Monat die höchste ausgezahlte Rente.