Chemie-Anlagen müssen 24 Stunden laufen

Kiel

Ein Großteil der norddeutschen Chemieunternehmen sehe äußerst sorgenvoll in die Zukunft, wie der Landesverband Nord der Chemischen Industrie berichtet. Weil die Branche aber vielfältig ist, gibt es auch Unternehmen, die von der Corona-Krise profitiert haben, etwa die Hersteller von Lacken und Farben.

Etwa 13 000 Menschen arbeiten in Schleswig-Holstein in den 70 Unternehmen der Branche. Die Bandbreite reicht vom Chemiepark in Brunsbüttel, wo allein Covestro (früher Bayer) 600 Menschen beschäftigt. „Die Produktion läuft weiter durch“, sagt Covestro-Sprecher Günter Jacobsen. Kurzarbeit gebe es nicht, wohl habe man aber „Solidarmaßnahmen“ beschlossen, etwa durch Reduktion der Arbeitszeiten bei Anpassung der Gehälter.

70 Prozent von Einbußen betroffen

Produziert wird auch in Kiel, bei dem Unternehmen KVP Tiergesundheit, oder dem Pharmahersteller Queisser in Flensburg, bekannt durch Doppelherz. Die Spannbreite der Chemie reicht über Automobilzulieferer in Stormarn, bekannte Unternehmen wie Tesa und Johnson & Johnson in Norderstedt bis zu Lebensmittelzulieferern in Geesthacht.

70 Prozent der Unternehmen seien von Auftragseinbußen betroffen, 40 Prozent in erheblichem Maße, wie Detlev Wösten, Vorsitzender des Verbandes der norddeutschen Chemieunternehmen, im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet. „Die chemische Industrie ist sehr vielfältig“, sagt er. Aber es gebe Betriebe, die ihre Anlagen nicht in ein oder zwei Schichten laufen lassen können, sondern die Rund um die Uhr arbeiten müssen – so wie bei einem Raffineriekomplex.

Durchsatz bis auf 50 Prozent reduzieren

„Die Außerbetriebnahme ist da ein sehr aufwändiger Vorgang“, sagt Wösten, „das macht man nur alle fünf Jahre zu Inspektionszwecken.“ Beispiele seien die großen Destillationstürme, wo Flüssigkeiten getrennt und teilverdampft werden. „Teilweise kann man den Durchsatz bis auf 50 Prozent reduzieren. Aber den Betriebsaufwand können Sie kaum durch die Reduktion des Personaleinsatzes senken.“ Deshalb komme für diese Firmen Kurzarbeit nicht in Frage.

Die Versorgung mit Rohstoffen laufe, auch wenn es zu Beginn der Corona-Krise Einbrüche gegeben habe. „Aber 70 Prozent sind von Absatzproblemen betroffen, 40 Prozent schwer bis sehr schwer“, berichtet der Vorsitzende. Wobei Wösten, der Geschäftsführer der H&R ChemPharm GmbH ist, eben betont, dass die Branche vielfältig sei. „ H&R beispielsweise stellt 800 verschiedene Produkte für 100 Industrien her.“

Autozulieferer besonders betroffen

In der Chemieindustrie seien Pharmaunternehmen versammelt, aber auch Automobilzulieferer. Und wenn das Geschäft in der Autoindustrie nicht laufe, seien die Zulieferer, die etwa Prozessöle für Autoreifen oder Schmierstoffe herstellen, ebenso betroffen.

Deshalb ist der Strompreis in den Fokus der Branche gerückt. „Das kommt jetzt in der Krise besonders zum Tragen, auch wenn wir immer wieder darauf hingewiesen haben: Wir haben zum Teil erhebliche Wettbewerbsnachteile durch die hohen Energiekosten.“ Diese seien doppelt bis dreimal so hoch wie an Standorten in den USA oder in Asien. „Manche Konzerne prüfen jetzt, ob der eine oder andere Standort in Deutschland hinterfragt werden muss – auch wenn das öffentlich noch nicht so angekommen ist“, sagt Wösten.

Neues Konjunkturprogramm muss her

Punkten könnte die Industrie nur durch ihre Effizienz, durch Innovationen und kurze Lieferketten. Das Konjunkturprogramm der Bundesregierung sei ein erster und richtiger Schritt – spätestens zum Herbst müsse aber ein Programm aufgelegt werden, von dem auch die Chemieindustrie profitieren könne.

„Es ist tatsächlich schwer für einige Betriebe“, bestätigt Andreas Süß, Bezirksleiter der IG BCE aus Kaltenkirchen, der rund 9000 Mitglieder in Schleswig-Holstein vertritt. „Wenn Reaktionen in den Anlagen laufen, kann man die nicht einfach abschalten.“

Nur 15 bis 20 Prozent Kurzarbeit

Der Anteil an Kurzarbeit sei deshalb in der chemischen Industrie sehr niedrig; Süß berichtet, dass etwa 15 bis 20 Prozent der Firmen Kurzarbeit angemeldet haben. Die Automobilzulieferer hätten große Sorgen, auch die Raffinerien. Pharma laufe dagegen gut.

„Wir haben kein strukturelles Problem“, unterstreicht der Gewerkschafter. Natürlich seien die Energiekosten ein wichtiger Faktor. „Da schlagen wir mit den Unternehmern in die gleiche Kerbe.“ Personalkosten liegen laut Süß dagegen auf Platz vier oder fünf. Die Unternehmen versuchten, ihre Belegschaft zu halten, es habe keine größeren Entlassungen durch die Krise gegeben.