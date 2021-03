Kiel

Von einer "Katastrophe für gesamte Branche" spricht Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Schleswig-Holstein, mit Blick auf die Gastronomie und Hotellerie im Land. Die jüngsten Beschlüsse des Bundes und der Ministerpräsidenten zu ersten Corona-Lockerungen sorgten nur dafür, dass in seiner Branche die Betriebe gar nicht mehr wüssten, wie es weitergeht. Ebenfalls enttäuscht, wenn auch nicht ganz so deutlich, zeigt sich der Handel von den Beschlüssen.

Besonders schlimm: Das Ostergeschäft Anfang April sei eigentlich nicht mehr zu retten, erklärt Scholtis, weil die Hotliers mindestens eineinhalb Monate benötigen, um die Betriebe hochzufahren - Mitarbeiter müssten zurückgeholt, das Marketing gestartet und Wareneinkäufe organisiert werden. "Dass über Ostern erst noch diskutiert werden soll, sorgt dafür, dass das Geschäft nicht mehr machbar ist."

Druck wurde in Berlin aufgebaut

"Der Ministerpräsident würde ja gern weiter gehen", attestiert Scholtis Daniel Günther, "aber in Berlin wurde so viel Druck aufgebaut." Deshalb spricht er schlicht von "bornierter Bundespolitik", wobei er betont, dass es um den Bund, nicht das Land ginge.

"Wir hoffen jetzt auf den 22. März", den Tag der nächsten Abstimmungen - das möge er gar nicht mehr sagen, meint Scholtis, denn er habe ja zuvor gesagt, er hoffe auf den 3. März, der dann kein Ergebnis brachte.

Debatte um die Außengastronomie

Und die zaghaften Lockerungen für Außengastronomie bei sinkenden Inzidenzwerten? "Einige wenige Betriebe haben viel Außengastronomie", sagt Scholtis, die könnten das natürlich mitnehmen. Doch viele Gastronomen verfügten gar nicht über Außenflächen, oder nur über einige wenige Tische. Noch dazu müsse man bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 einen negativen Corona-Test vor dem Besuch vorweisen - "aber Sie haben ja nur einen Test pro Woche frei", sagt Scholtis.

Und der große Bereich der Hoteliers, der Veranstalter oder auch Diskothekenbesitzer habe überhaupt nichts von den neuen Regelungen. Der Dehoga-Chef hofft jetzt darauf, dass im Land die eine oder andere Regelung noch angepasst wird - aber viel Spielraum sei da nicht.

Der Handel zeigt sich auch enttäuscht

"Die Beschlüsse sind für den Handel aus vielerlei Hinsicht enttäuschend", sagte auch eine Sprecherin des Handelsverbandes Nord. Man habe sich für eine sofortige Öffnung eingesetzt. "Wir haben den Lebensmitteleinzelhandel, wo wir sehen, dass Hygienekonzepte funktionieren." Das gelte auch für den übrigen Einzelhandel.

Immerhin: Als kleine Erleichterung werde gesehen, dass der Inzidenzwert von 35 für Öffnungsschritte vom Tisch sei. "Trotzdem hätten wir uns gewünscht, dass diese sture Ausrichtung am Inzidenzwert aufgelockert wird und man auch noch auf andere Indikatoren schaut."

Unterschiedliche Inzidenzwerte in Kreisen

Man sei nun sehr gespannt, was in Schleswig-Holstein nun konkret beschlossen wird. "Da gibt es noch viele Fragezeichen" - so wie die Frage, dass Kreisen extrem unterschiedliche Inzidenzwerte aufweisen könnten oder es auch zwischen Nachbarländern unterschiedlich hohe Inzidenzwerte geben könne.