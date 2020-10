Trotz der Corona-Lage werden nach und nach wieder mehr Kreuzfahrtschiffe reaktiviert. Nach Tui, Costa und MSC startet am Sonnabend mit Aida der nächste große Anbieter. Die Reedereien setzen an Bord zur Prävention auf neue Regeln an Bord, Technik und lückenlose Überwachung. Mit Erfolg.