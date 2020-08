Kiel

Die Frist war am Montag abgelaufen: Insgesamt fast 800 Menschen haben sich nach Angaben des BUND an Sammeleinwendungen beteiligt, hinzu kämen zahlreiche Einwendungen einzelner Privatpersonen. Ende 2021 erlischt nach 35 Jahren die Betriebserlaubnis des letzten in Schleswig-Holstein noch laufenden Atommeilers.

BUND spricht von "unnötiger Hektik"

Vor drei Jahren hatte Betreiber Preussen Elektra bei der Atomaufsicht den Rückbau beantragt. Mit dem soll den Plänen zufolge gleich nach der Abschaltung begonnen werden. Dem BUND geht das zu schnell. Dass die Jahrzehnte alte Forderung nach einer Stilllegung des Kernkraftwerks Brokdorf nun Realität werde, sei zwar zu begrüßen. Doch Rainer Guschel, Sprecher des Arbeitskreises Atomkraft und BUND-Vorstandsmitglied hat nach Durchsicht der Abriss-Anträge den Verdacht, dass "diese unnötige Hektik zu einem erhöhten Strahlenrisiko für die dann bereits tätigen Abrissarbeiter führt". Schließlich müssten die rund 750 Brennelemente noch bis 2026 im Abklingbecken lagern: "Eine effektive Dekontamination vieler Anlagenteile wird in diesen sechs Jahren kaum möglich sein." Bei den anderen beiden Meilern in Schleswig-Holstein, Brunsbüttel und Krümmel, stellt sich das Problem so nicht, da sie schon lange nicht mehr am Netz sind.

Anzeige

"Zwischenlager ist nicht sicher"

Weitere Knackpunkt aus Sicht der Kritiker: Nach wie vor sei ein Endlager für die dann in Castoren verpackten Brennelemente nicht in Sicht. Sie würden zu den vorhandenen Castoren in das bestehende Standortzwischenlager auf dem Betriebsgelände gestellt und dort noch mindestens 40 Jahre stehen. Guschel: "Dieses Lager entspricht aber nicht den notwendigen Sicherheitsanforderungen in Bezug auf Unfälle und Angriffe." Der BUND-Mann verweist darauf, dass das Oberverwaltungsgericht Schleswig dies für den baugleichen Typ in Brunsbüttel längst festgestellt und dessen Betrieb 2016 als illegal beurteilt habe.

Weitere KN+ Artikel

Trotz Sellafield keine "Heiße Zelle"

Zudem bemängelt der BUND, dass in dem Antrag des Betreibers eine zentrale Forderung an die Ausstattung des Zwischenlagers aus Kostengründen nicht umgesetzt werde: Obwohl in Brokdorf zusätzlich noch die als sehr kritisch zu bewertenden Castoren aus der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield gelagert werden sollen, sei hier keine "Heiße Zelle" für eventuelle Reparaturen an beschädigten Castoren vorgesehen.

Dauer des Verfahrens ist unklar

Wann die Atomaufsicht des Landes den Abrissplänen grünes Licht erteilt, ist derzeit offen. Ursprünglich sollte der Erörterungstermin bereits im Oktober stattfinden. Wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19 hat das Ministerium den Termin verschoben. Gegenwärtig geht man von Februar kommenden Jahres aus. Im Anschluss an den Erörterungstermin muss die Antragstellerin weitere Unterlagen zur Vertiefung ihrer Angaben und Nachweise einreichen, die dann von Sachverständigen bewertet werden.

Ministerium verspricht gründliche Prüfung

Umweltstaatsekretär Tobias Goldschmidt versprach den Kritikern die gründliche Prüfung aller offenen Fragen und Einwendungen: "Hier steht das Unternehmen ganz klar in der Verantwortung." Die Tatsache, dass anders als bei den anderen Meilern noch Brennelemente im Kraftwerk seien, werde ein Prüf-Schwerpunkt sein. "Das ist nicht trivial", sagte Jan Backmann, Leiter der Abteilung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz. Karsten Hinrichsen von " Brokdorf Akut" forderte das Ministerium auf, dem Betreiber "gründlich auf die Finger zu schauen." Um Geld zu sparen, habe Preussen Elektra in seinem Antrag "auf Kosten von Umwelt und Gesundheit der Menschen viele Gemeinheiten versteckt."

Betreiber: "Es gibt keine Eile im Rückbau "

Die EON-Tochter kontert: "Die von der Bürgerinitiative unterstellte Eile im Rückbau gibt es nicht", so eine Sprecherin. Vielmehr habe der Gesetzgeber ausdrücklich die Aufgabe gestellt, die Kernkraftwerke unverzüglich abzubauen: "Dieser Aufgabe kommen wir dadurch nach, dass wir nicht bis zu einer Inbetriebnahme des Endlagers warten, sondern unverzüglich den Rückbau beginnen und Zwischenlager errichten, um die anfallenden Abfälle in der Übergangszeit sicher aufzubewahren." Im Übrigen seien sämtliche Vorgänge im Rückbau oder bei der Entsorgung in Vorschriften, Verordnungen oder Gesetzen geregelt.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.