Riesen-Ansturm auf KfW-Kredite

Seit gut einer Woche können Firmen auch Mittel aus dem KfW-Sonderprogramm bei ihrer Hausbank beantragen. Die staatliche Förderbank übernimmt den Großteil des Risikos für den Fall, dass Unternehmer das Geld nicht zurückzahlen können. Das soll den Firmen mitten in der Corona-Krise helfen.

Bei kleineren und mittleren Unternehmen trägt die KfW 90 Prozent des Kreditrisikos für Betriebsmittelkredite und Investitionen. Bei größeren Firmen sind es 80 Prozent. Für Kredite bis drei Millionen Euro verzichtet die KfW auf eine eigene Risikoprüfung, diese wird durch die Banken und Sparkassen vorgenommen.

Viele können Bedarf noch gar nicht beziffern

„Seit dem 20. März gab es bislang rund 1300 Anfragen unserer Kunden. Wir stellen fest, dass es vor allem bei kleineren Unternehmen einen riesigen Informationsbedarf gibt“, sagt Götz Bormann, Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse, am Montag.

Viele können den konkreten Liquiditätsbedarf aber noch gar nicht beziffern. Rund 600 Kunden fragten explizit nach Darlehen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen, 550 habe man über die Möglichkeit der Aussetzung von Tilgungsleistungen beziehungsweise der Gesamtrate für gewerbliche Kredite beraten. Ähnliches berichtet die Sparkasse Südholstein.

Aussetzung von Tilgung ist gefragt

„Auch wir spüren die unglaublich hohe Nachfrage nach Unterstützung für Unternehmen in dieser Zeit und haben bisher knapp 200 Anfragen aus diversen Branchen und von Unternehmen aller Größen erhalten“, sagt Timo Grabowski, Leiter des Gewerbekundenteams der Kieler Volksbank. „Diese betreffen vor allem Tilgungsaussetzung, Unterstützung bei der Beantragung der Landesmittel sowie Liquiditätshilfe.“

Beraten die Kreditinstitute auch Kunden, die sie gar nicht kennen? „Es ist grundsätzlich Hausbankenzeit“, stellt André Santen, Sprecher der Förde Sparkasse, dazu fest. „Die besondere Ausgangslage für Kundengespräche setzt ja Kundenkenntnis voraus, da man unter anderem darauf abstellen soll, wie sich die Leistungsfähigkeit des Kunden am Jahresanfang präsentierte.“ Das sei bei Neukunden regelmäßig nicht gegeben. Zudem müssten Ressourcen erst einmal für die Kunden des Hauses eingesetzt werden. Im Einzelfall könne man aber davon abweichen.

Langjährige Geschäftsbeziehung nötig

Das ist bei der Volksbank nicht anders. Die Situation erfordere „eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie sie meist nur in einer langjährigen Geschäftsbeziehung entstehen kann“, sagt Grabowski. „Anfragen von uns unbekannten Unternehmen erhalten wir sehr wenig.“

Diese prüfe die Volksbank auch, die Entscheidung könne aber mehr Zeit in Anspruch nehmen. Gemäß des genossenschaftlichen Satzungsauftrages müsse man sich um die bestehenden Mitglieder kümmern.

Großer Andrang herrscht auch bei den privaten Banken. So erklärt ein Sprecher der Deutschen Bank, man habe bundesweit bereits mehr als 10000 Anträge erhalten. „Die ersten Förderkredite sind bereits bewilligt und wurden ausgezahlt. Das gilt auch mit Blick auf die Unternehmen in Schleswig-Holstein.“ Wichtig allerdings: Für das Sonderprogramm kommen nur solche Unternehmen in Betracht, deren Geschäftsmodell vor der Coronakrise eine ausreichende Bonität aufwies, so die Deutsche Bank.

