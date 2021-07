Kiel

Es ist das Ende einer Ära in Kiel: Der US-Konzern Caterpillar will keine Schiffsmotoren mehr bauen. Damit steht das traditionsreiche Werk in Kiel-Friedrichsort, wo bereits lange vor der Übernahme der Amerikaner vor 24 Jahren große Dieselmotoren für den maritimen Bereich gebaut wurden, auf der Kippe. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 730 und in Mecklenburg-Vorpommern rund 120 Mitarbeiter von der Entscheidung betroffen. Weitere 40 in China.

Der Konzern versendete am Mittwoch eine knappe Pressemitteilung: „Die Mitarbeiter der Caterpillar Motoren-Standorte für mittelschnelllaufende Motoren (MSE) in Deutschland und China wurden heute über die Entscheidung von Caterpillar informiert, den Verkauf von MSE-Motoren einzustellen und sich ausschließlich auf Aftermarket-Services für MSE-Motoren zu konzentrieren“, hieß es. Man wolle die „Geschäftstransformation bis Ende 2022 im Wesentlichen“ abschließen.

Ein Schock für Caterpillar-Beschäftigte in Kiel

Damit sind vor allem Kiel und Rostock gemeint. Bei mittelschnelllaufenden Motoren bis höchstens 600 Umdrehungen pro Minute handelt es sich um Aggregate für Kreuzfahrtschiffe. Die Komponenten dafür werden in Kiel hergestellt. 670 Menschen arbeiten dort, 120 davon in der Gießerei.

Rund 60 weitere Beschäftigte arbeiten in einem Lager in Henstedt-Ulzburg. Die Teile werden anschließend in Rostock von etwa 120 Mitarbeitern montiert.

Caterpillar betreibt in Schleswig-Holstein ein Logistikzentrum in Henstedt-Ulzburg. Quelle: Frank Peter (Archiv)

Die Nachricht war laut Stephanie Schmoliner, Geschäftsführerin der IG Metall Kiel-Neumünster, ein Schock für die Beschäftigten. „Das kommt einer Standortschließung gleich“, sagte sie. Von der Ankündigung, dass die Standorte als Service-Stützpunkte bestehen bleiben sollen, verspricht sie sich wenig.

Schmoliner zeigte sich sehr verärgert darüber, dass den Beschäftigten die Entscheidung am Mittwochmittag per Videokonferenz mitgeteilt wurde. „Damit haben wir nicht gerechnet“, so Schmoliner. Vor nicht einmal einem Jahr sei noch über die Zukunft von Caterpillar in Kiel verhandelt worden. Die Geschäftsführung habe ein Standortbekenntnis abgelegt.

Kämpfer: Caterpillar wichtig für die maritime Branche Schleswig-Holsteins

Sie habe die Landesregierung und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) informiert und werde „deutlich ein Alternativkonzept einfordern“, so Schmoliner. Kämpfer sprach von einem herben Schlag für die Beschäftigten. „Das trifft den Wirtschaftsstandort Kiel in ganz besonderer Weise. Caterpillar steht mit seiner Marke MaK – Maschinenbau aus Kiel – für die lange maritime Tradition der Landeshauptstadt und für Innovationen. Schiffsmotoren, die in Kiel produziert und entwickelt wurden, treiben zuverlässig tausende Schiffe auf den Weltmeeren an“, so Kämpfer.

Das Unternehmen sei aber auch von hoher Bedeutung für die maritime Branche Schleswig-Holsteins insgesamt. „Wir werden daher nicht still zuschauen, was nun geschieht. Wir sind im Kontakt mit dem Land und der IG Metall. Und wir werden Kontakt zu Betriebsrat und Geschäftsführung aufnehmen.“

Innerhalb des Industriepolitischen Dialoges (IPD) wolle er abstimmen, „was Politik und Wirtschaft nun gemeinsam tun müssen, um die Industrie und besonders die maritime Wirtschaft zu stärken“, so Kämpfer.