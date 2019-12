Wärtsilä verkauft Kieler Elac Nautik

Kiel

Der neue Eigentümer Cohort versichert, weder Arbeitsplätze abbauen noch das Management in Kiel wechseln zu wollen. "Wir kaufen Unternehmen, die betrieblich unabhängig arbeiten", sagt Cohort-Sprecherin Lucy Hick. Cohort ist auf die Bereiche Verteidigung, Sicherheit und verwandte Marktsektoren spezialisiert.

Einen Arbeitsplatzabbau befürchtet auch die IG Metall nicht: "Wir gehen davon aus, dass der neue Gesellschafter ein Interesse daran hat, Elac so zu übernehmen, wie es ist", sagt Stephanie Schmoliner, Geschäftsführerin IG Metall Kiel-Neumünster. Die Gewerkschaft werde die kommenden Entwicklungen begleiten. "Wir achten darauf, dass die Arbeitsbedingungen gut bleiben."

Elac Nautik aus Kiel gehört erst seit vier Jahren zu Wärtsilä

Etwas überrascht von dem Verkauf sei man dennoch, so Schmoliner. Wärtsilä übernahm Elac Nautik erst 2015 von L-3 Communications MSI. Das Kieler Unternehmen war Teil der Schiffbauzulieferer-Sparte: die L-3 Marine Systems International (L-3 MSI) mit Sitz in Hamburg.

Bei Bekanntgabe der Veräußerung erklärte Antti Kuokkanen, Wärtsilä Marine Vice President Electronics, Entertainment and Processing, eine Veränderung des Unternehmens-Portfolios: "Wärtsilä leitet mit seinem 'Smart Marine Ecosystem'-Ansatz den Übergang der Schifffahrtsindustrie in eine neue Ära ein, die sich durch hohe Effizienz, größere Sicherheit und hervorragende Umweltverträglichkeit auszeichnet." Dies sei die Kernstrategie von Wärtsiläs Marine-Geschäft. Das Portfolio werde auf diejenigen Wachstumsbereiche ausgerichtet, die diesen Übergang vorantreiben können.

Zum Cohort-Portfolio soll Elac Nautik hingegen passen: " Elac ergänzt unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, sodass wir auf den attraktiven und wachsenden U-Boot- und Überwasser-Sonarmärkten eine führende Position einnehmen und die bestehenden Fähigkeiten des Konzerns in maritimen Systemen stärken und ausbauen können", so Andrew Thomis, Cohort-Geschäftsführer.

Vorbehaltlich von ausstehenden Genehmigungen, etwa der deutschen Behörden, soll der Verkauf im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen werden.

Elac Nautik entwickelt seit über 90 Jahren hydroakustische Systeme

Elac Nautik entwickelt und fertigt seit über 90 Jahren sogenannte hydroakustische Systeme: Sonaranlagen, Echosysteme sowie Geräte zur Unterwasserkommunikation und zum Datenaustausch für militärische und zivile Anwendungen, etwa auf kleineren und mittleren U-Booten. Es erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 21 Millionen Euro.

Das ist Elac Nautik Elac Nautik geht auf die 1926 gegründete Electroacustic GmbH ( Elac) zurück, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem mit Plattenspielern und Tonabnehmern einen Namen machte. Das Kieler Unternehmen musste 1978 Konkurs anmelden. Danach wurde es in zwei Teile gespalten. Den Nautikbereich übernahm der US-Konzern Honeywell und verkaufte ihn 1998 an L-3. Aus dem Phonobereich ging das Unternehmen Elac Ingenieurtechnik GmbH hervor, aus dem sich wiederum der Lautsprecher-Hersteller Elac Electroacustic GmbH entwickelte.

