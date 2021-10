Kiel

Wer auf die Rückkehr der bunten Silvester-Feuerwerke hofft, hat gute Aussichten. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern soll in diesem Jahr wieder erlaubt werden, teilt das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit. Im vergangenen Jahr hatte Innenminister Horst Seehofer (CSU) den Verkauf von Feuerwerkskörpern wegen der Pandemie untersagt. Durch diese Maßnahme sollten die Not-Aufnahmen in den Krankenhäuser in der Pandemie entlastet werden.

Auslieferung hat schon begonnen

Inzwischen ist von einer Verlängerung der Regelung keine Rede mehr. „Durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) wird derzeit keine Verlängerung des für den Jahreswechsel 2020/21 geregelten Verbotes vorbereitet“, so eine Sprecherin des Ministeriums.

Beim führenden deutschen Feuerwerkshersteller Weco startet in diesen Tagen die Auslieferung. 3900 Laster-Ladungen verlassen bis Dezember die Lager und Werke von Weco in Kiel, im nordrhein-westfälischen Eitorf und Freiberg in Sachsen.

Belegschaft im Kieler Werk in Kurzarbeit

Die 40 Frauen und Männer am Kieler Weco-Standort hatte die Entscheidung des Verkaufsverbots im vergangenen Jahr schwer getroffen. „Wie das ganze Unternehmen befindet sich auch unser Standort in Kiel seit Jahresbeginn in allen Bereichen nahezu vollständig in Kurzarbeit“, berichtet Andreas Kritzler, stellvertretender Konzernsprecher bei Weco. Nahezu die volle Jahresproduktion von 2020 befinde sich noch immer auf Lager. Mit der Produktion der Neuware werde erst begonnen, wenn der Verkauf Platz geschaffen habe.

„Das Verkaufsverbot hat unser Unternehmen in die schwerste Krise seit Firmengründung gestürzt. Zum Zeitpunkt des Verkaufsverbots hatten wir unsere Ware bereits zu rund 65 Prozent ausgeliefert oder verladen. Diese Ware mussten wir auf eigene Kosten vollständig zurückführen und einlagern“, so Kritzler.

Das Unternehmen rechnet trotz staatlicher Überbrückungshilfe für das laufende Geschäftsjahr mit einem Verlust in zweistelliger Millionenhöhe. Da Feuerwerkskörper bei geeigneter Temperatur und ohne Feuchtigkeit nahezu ohne Begrenzung gelagert werden können, rollen jetzt die Bestände von 2020 erneut in den Versand.

Da es sich um bereits produzierte Ware handelt, sind Raketen, Systembatterien und Böller noch etwa auf dem Preisniveau der Vorjahre. Aktuell haben die gestörten Beschaffungswege aus Asien sowie die enorm gestiegenen Rohstoffkosten laut Weco noch keine Auswirkungen auf die kommende Feuerwerkssaison. „Es muss allerdings mit großen Auswirkungen auf die folgende Saison 2022/23 gerechnet werden“, so Kritzler. Wie bei fast allen Artikeln werde es auch beim Produkt Feuerwerk „zu massiven Preissteigerungen“ kommen.