Kiel

Nach "intensiven Verhandlungen" sei am Montag ein Vertrag zur Übernahme der Vossloh Locomotives GmbH zwischen der Vossloh AG und der CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., Zhuzhou, China ( CRRC ZELC) unterzeichnet worden, teilte Vossloh mit. Die CRRC ZELC ist eine Tochtergesellschaft des weltweit größten Herstellers von Schienenfahrzeugen, der China Railway Rolling Stock Corporation Ltd. ( CRRC).

Unternehmen soll von Wien aus geführt werden

Vossloh Locomotives ist die erste Gesellschaft, die CRRC ZELC in Europa akquiriert. Sie soll nach Vollzug der Transaktion mit all ihren Tochtergesellschaften als eigenständige Einheit neben der CRRC ZELC Verkehrstechnik GmbH mit Sitz in Wien geführt werden.

Der Name bleibt vorerst erhalten

Vertraglich wurde vereinbart, dass der Firmenname Vossloh vorerst bestehen bleibt. Sowohl für die Standorte Kiel und Moers in Deutschland als auch die europäischen Tochterunternehmen seien weder personelle noch strukturelle Veränderungen vorgesehen.

