„Ich komme ursprünglich aus dem Einzelhandel und war früher bei einer großen Modekette eine Storemanagerin“, erzählt die 29-Jährige. Von der Teilzeitkraft hatte sie sich dort zur Ladenchefin hochgearbeitet. Doch als sie ein Kind bekam und nach der Elternzeit in ihren Job zurückkehren wollte, hieß es, sie bekomme einen neuen Arbeitsvertrag. Sie sollte als Verkäuferin und nicht als Führungskraft wieder einsteigen. Was folgte, war ein Rechtsstreit mit dem Konzern. „Ich habe mich als Mutti nicht erwünscht gefühlt. Man hat mir das Gefühl gegeben, ich könnte meinen Job nicht mehr, nur weil ich ein Kind bekommen habe.“ Auch in anderen Geschäften sei sie als Bewerberin mit Kleinkind häufig abgelehnt worden. Eine Anstellung fand sie am Ende zwar wieder. „Aber nach diesem Erlebnis habe ich gedacht: Jetzt oder nie.“ Ein Vorbild sei ihr Maya Junger gewesen, die Gründerin der Münchner Modemarke Set und Mutter von vier Kindern.

Frauen bereiten sich besser vor

„Frauen sagt man oft nach, sie seien zu vorsichtig beim Gründen. Vielleicht schätzen sie ihre Ideen realistischer ein. Sie suchen sich laut Aussage von Kolleginnen in der Beratung oft intensivere Unterstützung als Männer und klären mehr Details, bevor sie ihre Unternehmensidee umsetzen“, sagt Kirsten Mikkelsen. Sie leitet am Werner-Jackstädt-Zentrum in Flensburg die Abteilung Unternehmertum, Gender & Bildung und engagiert sich im Gründerinnen-Netzwerk „WestartupSH“. Die sorgfältige Vorbereitung trage sicher auch dazu bei, dass ihre Gründungen nicht so schnell wieder vom Markt verschwinden.

Laut KfW-Gründungsmonitor liegt der Frauenanteil bei Gründern in Deutschland bei rund 40 Prozent. Frauen bauen demnach ihr Geschäft häufiger im Nebenerwerb auf, als alles auf eine Karte zu setzen. Bei innovativen, technologieorientierten Start-ups liegt ihr Anteil nur bei knapp 16 Prozent. Dem Female Founders Report zufolge ist es für Frauen schwieriger Zugang zu Kapitalgebern zu bekommen als für Männer. Das habe mehrere Gründe, so Mikkelsen, einer sei Identifikation. „In Investorenrunden sitzen oft vor allem Männer. Diese investieren oft noch in ihr sogenanntes Mini-Me – also in eine jüngere Version von sich selbst – als in Frauen.“ Zudem kämen Geschäftsideen von Frauen derzeit noch häufiger aus der sozialen oder nachhaltigen Branche, das sei weniger attraktiv als Tech-Start-ups. Große Kapitalgeber seien vor allem auf Wachstum und Skalierbarkeit aus.

Alles wird wieder ins Geschäft investiert

Sophie Jöhnk wollte gerne nachhaltige Produkte anbieten. „Inzwischen ist ja jedem bewusst, was die Modebranche für ein Umweltverschmutzer ist.“ Es sei eine Herausforderung gewesen, den richtigen Partner zu finden, der bezahlbare Shirts und Pullover aus Bio-Baumwolle unter würdevollen Arbeitsbedingungen herstellen lässt. „Ich habe die Produkte alle ein paar Mal durchgewaschen, um die Qualität zu prüfen. Die sollen ja nicht nach ein paar Wäschen aus der Form gehen.“ Bedrucken lässt sie die Kleidung nach ihren Entwürfen in Hamburg. Inzwischen verschickt sie pro Tag mindestens eine Bestellung. Was sie verdient, steckt sie im Moment noch in ihr Geschäft.

Beraten nahmen Jöhnk nicht ernst

Als sie im November 2019 an den Start ging, entschied sich Jöhnk nur für einen Online-Shop und gegen einen Laden – auch, weil sie dafür weniger Kapital brauchte. Im Rückblick auf das Corona-Jahr, in dem der Einzelhandel lange im Lockdown ausharren musste, sei das eine gute Entscheidung gewesen. Sie kam ohne Gründerzuschuss oder Bankkredit aus. „Ich habe mich zwar beraten lassen, fühlte mich aber überhaupt nicht ernstgenommen.“ Ihr sei vorgeschlagen worden, ihre Idee doch lieber als Hobby zu verwirklichen.

Solche Situationen sind laut Mikkelsen kein Einzelfall. „Frauen wird häufig die Legitimität oder Glaubwürdigkeit abgeschrieben. Sie müssen sich stärker beweisen.“ Sie rät Gründerinnen frühzeitig in den Austausch mit anderen Start-ups zu gehen und sich an Netzwerke anzudocken. „Und sie sollten sich davon nicht beirren lassen, wenn sie voll und ganz hinter ihrer Idee stehen.“