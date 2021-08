Kiel

Die beiden Kieler Werften ThyssenKrupp Marine Systems und German Naval Yards sind im deutschen Schiffbau derzeit auf der Sonnenseite. Als einziger Werftstandort wurden von Kiel aus in diesem Jahr vier Neubauten mit einem Wert von fast einer Milliarde Euro ausgeliefert.

Starkes Wachstum in Kiel

Drei Korvetten für Israel, ein U-Boot für Ägypten und eine halbe Korvette für die deutsche Marine wurden von Kiel aus auf die Reise geschickt. So eine Bilanz hat bislang kein anderes Bundesland aufzuweisen. Mit den fünf Ablieferungen haben die beiden Kieler Werften fast die Hälfte des im wehrtechnischen Bereich erzielten Jahresumsatzes von zwei Milliarden Euro in Schleswig-Holstein auf sich vereint.

„Die wehrtechnische Industrie in Kiel hat in den letzten Jahren eine stark gewachsene Bedeutung bekommen“, sagt Dieter Hanel, Vorsitzender des Arbeitskreises Wehrtechnik. Während sich die Zahl der Industriearbeitsplätze in Kiel seit 1992 fast halbiert hat, gab es bei den 14 wehrtechnischen Unternehmen in Kiel starke Zuwächse.

45 Prozent der Industriearbeitsplätze in der Rüstung

Der am Freitag vorgestellte Jahresbericht weist für Kiel 5150 Arbeitsplätze in der Rüstung aus. „Das entspricht einer Verdoppelung seit 1992. 45 Prozent der Kieler Industriearbeitsplätze sind der wehrtechnischen Industrie zuzuordnen“, so Hanel.

Die Entwicklung am Standort Kiel zeigt auch weiterhin aufwärts. An allen sechs neuen Auftragseingängen der Unternehmen mit einem Auftragsvolumen von rund zehn Milliarden Euro sind Kieler Standorte maßgeblich beteiligt.

Das wohl prominenteste Beispiel: Der kürzlich bei Thyssenkrupp eingegangene Auftrag, sechs U-Boote des Typs 212CD zu bauen. Mit 5,5 Milliarden Euro ist es der gegenwärtig größte Einzelauftrag in der deutschen Werftindustrie überhaupt. Dass das Geschäft gut läuft, lässt sich auch an der Mitarbeiterzahl ablesen: Diese ist bei Thyssenkrupp in Kiel in nur fünf Jahren um 500 auf 3137 gestiegen.

Export für die Standorte extrem wichtig

Hanel verweist einmal mehr auf die Bedeutung des Exports bei den Marineaufträgen: „Von den 32 relevanten Auftragseingängen, die der Marineschiffbau in den letzten zehn Jahren erhalten hat, kommen 26 aus dem Ausland.“

Aber auch bei Landsystemen sind Firmen in Kiel stark vertreten, wie beispielsweise Rheinmetall in Suchsdorf. Dort sind inzwischen wieder 545 Mitarbeiter beschäftigt – fast 200 mehr als 2016. Die Aufträge über neue Pionier-Panzer für die Bundeswehr sowie Großaufträge aus Großbritannien und Ungarn sorgen auch bei Rheinmetall in Kiel für Vollbeschäftigung.

Zahl der Arbeitsplätze in Wehrtechnik nimmt zu

Die Zahl der Arbeitsplätze in der Wehrtechnik ist 2020 in Schleswig-Holstein in 30 Unternehmen auf 7300 geklettert, ein Zuwachs von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Weitere 12.000 Arbeitsplätze werden dem direkten Umfeld dieser 30 Firmen zugerechnet.

Für die wachsende Nachfrage sorgen Aufträge der Bundeswehr. Der Auslandsmarkt wird aber auch durch das Vordrängen Chinas sowie die wieder expansiv operierende russischen Streitkräfte weiter vorangetrieben.

Nationaler Sicherheitsrat für Deutschland gefordert

Mit Blick auf die Bundestagswahl gibt es in der Wehrtechnik große Hoffnungen. „Ich erwarte, dass wir eine Regierung bekommen, die sicherheitspolitische Strategien und langfristige Konzepte entwickelt“, so Hanel. Wichtig sei, das geschlossen gehandelt werde und nicht die Ministerien nebeneinander arbeiten und planen. „Ein nationaler Sicherheitsrat wäre hier wünschenswert“, so Hanel.

Bei den Beschaffungsprojekten der Bundeswehr fordert Hanel außerdem mehr Tempo und weniger Bürokratie. Für die Politik hat der Arbeitskreis auch einige Forderungen parat. Dazu gehören mehr Aufträge für die Bundeswehr, die Erhaltung und der Schutz von Schlüsseltechnologien.

Ein weiterer Punkt sind die immer noch höchst unterschiedlichen Richtlinien für Rüstungsexporte innerhalb der EU. Während Werften in Italien und Frankreich deutlich einfacher Schiffe exportieren dürfen, sind die Vorgaben in Deutschland die strengsten in Europa. Eine Harmonisierung der Rüstungsexportbestimmungen auf EU-Ebene wäre deshalb aus Sicht der Betriebe in Schleswig-Holstein wünschenswert.