Kiel

Finanziell sei man dazu absolut in der Lage, sagt Jörg Knöller, einer der beiden Geschäftsführer des 2014 gegründeten Unternehmens. Gespeist wird dieses Selbstbewusstsein durch einen starken Eigentümer: Ende 2019 hatte die Frankfurter Investmentgesellschaft Palladium Partners das Kieler Unternehmen übernommen. Knöller: „Damit sind wir finanziell so aufgestellt, dass wir eigenwirtschaftlich Breitbandprojekte in ganz Deutschland realisieren können.“

Mehrere Ausschreibungen bereits gewonnen

Eine ganze Reihe europaweiter Ausschreibungen konnte das Unternehmen bereits gewinnen. GVG plant, vermarktet, baut und betreibt über seine Marken „Nordischnet“ und „Teranet“ Glasfasernetze vor allem in ländlichen Regionen. Zu den aktuellen Netz- und Ausbaugebieten gehören Nordfriesland, Angeln und das mittlere Schleswig-Holstein – mit 42 Gemeinden rund um Rendsburg – aber auch Regionen in Niedersachsen und Hessen. Auf der Agenda stehen aber auch Bayern oder Baden-Württemberg.

Schwerpunkt im ländlichen Raum

„Wir wollen einen substanziellen Beitrag leisten für eine flächendeckende Breitbandversorgung auch in dünn besiedelten Gebieten“, sagt Knöller. Dass GVG mit diesem Ehrgeiz den großen Playern wie Telekom, Vodafone oder Telefónica in die Quere kommt, fürchtet der Ex-Kielnet-Manager nicht: „Der Markt ist so groß, dass die Konzerne allein das gar nicht schaffen können.“

Kiel steht noch nicht auf dem Plan

Obwohl GVG in Kiel sitzt, steht die Landeshauptstadt vorerst nicht auf der Expansionslandkarte des Unternehmens. Als Grund nennt Knöller den hohen Versorgungsgrad, aber auch die Tatsache, dass die Telekom und der regionale Konkurrent TNG hier bereits Gas geben. Allerdings werde man sorgfältig prüfen, ob es im Umland „schwarze Flecken“ gibt – also Regionen, in denen sich ein Glasfaserausbau auch ohne öffentliche Förderung rechnen kann. Der Löwenanteil der GVG-Projekte liegt bislang in Regionen, die offiziell als unterversorgt gelten, und in denen der Glasfaserausbau staatlich gefördert wird.

Zahl der Arbeitsplätze soll sich verdoppeln

Das Wachstum wird sich auch in der Zahl der Jobs niederschlagen. Aktuell hat das Unternehmen einschließlich seiner Vermarktungstochter „2Locate“ mehr als 270 Beschäftigte, davon 130 am Standort Kiel. In den kommenden Jahren, so Knöller, werde sich die Stellenzahl verdoppeln, allein in Kiel sollen es bis Ende 2021 rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.

Umzug nach Wellsee schuf Platz für Wachstum

Platz für dieses Wachstum hat GVG durch einen Umzug innerhalb Kiels gewonnen. Vom bisherigen Standort am Schwedendamm verlagerte GVG seine Zentrale in den Gebäudekomplex „Edison Drei“ im Gewerbegebiet Wellsee. Die rund 40 Jahre alte Immobilie stand nach dem Umzug von Thales in die Wik und von Scheidt und Bachmann nach Melsdorf leer und war von der Kieler Wirtschaftsförderung (KiWi) gekauft und für einen hohen einstelligen Millionenbetrag umfangreich neu gestaltet und energetisch saniert worden. GVG hat hier knapp 3000 Quadratmeter Bürofläche angemietet.

KiWi investierte Millionen

„Durch die umfangreiche Revitalisierung der Industriefläche haben wir die großartige Möglichkeit, Bestandsunternehmen eine Wachstumsperspektive am Standort Kiel zu geben“, sagt Einar Rubin, Prokurist der KiWi. Ende 2019 konnten bereits die ersten Mieteinheiten inklusive zweier Hallen an die Kieler Unternehmen Gosch & Schlüter und Saacke VKK Marine Boilers übergeben werden. Nach der Fertigstellung aller Umbauten wird voraussichtlich Mitte dieses Jahres auch ein zentraler Konferenz- und Tagungsbereich für bis zu 400 Personen zur Verfügung stehen.