Kiel

Sein Leben war mit dem Auto verbunden – vor allem mit den Marken des VW-Konzerns: Hans Joachim Schmidt, langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der Hüsgen & Schmidt Gruppe mit der Kieler Schmidt & Hoffmann GmbH, ist im Alter von 90 Jahren verstorben.

Schmidt hatte die Entwicklung der Autohandelsgruppe mehr als 50 Jahre gestaltet – zuletzt als Vorsitzender des Beirates. Er bekleidete zudem wichtige Branchen-Funktionen, etwa im Händlerverband und in der KFZ-Innung. Sein Nachfolger im Beirat der Gesellschaft ist sein Sohn Hans-Ulrich Schmidt.

Seine Autokarriere begann in Brasilien

Die automobile Karriere von Schmidt begann 1955 in São Paulo (Brasilien). Dort kam Tochter Sabine zu Welt, dort arbeitete er fünf Jahre bei Volkswagen do Brasil, einer 1953 gegründeten Tochter des VW-Konzerns. Dann zog es den gebürtigen Hamburger zurück in den Norden – in das Kieler Familienunternehmen Schmidt & Hoffmann. Dieses war am 1. Februar 1934 von Vater Erich Schmidt und Fritz Hoffmann begründet worden.

Nach dem plötzlichen Unfalltod von Gründungsgesellschafter Fritz Hoffmann trat Hans Joachim Schmidt dort 1963 gemeinsam mit Wilhelm Hüsgen in die Geschäftsführung ein. Bis 2001, also fast 40 Jahre lang, war er erfolgreich in der Geschäftsführung der Schmidt & Hoffmann GmbH und der Holding Hüsgen & Schmidt aktiv.