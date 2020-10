Kiel

Bei Egeos im Kieler Wissenschaftspark werde historische Dokumente gescannt. Es sind teils düstere Aufzeichnungen über Bombenabwürfe, zerstörte Häuser oder versenkte Schiffe im zweiten Weltkrieg, aus ganz Schleswig-Holstein, aber auch von Nord- und Ostsee.

Sie zeichnen sich durch eine fast unheimliche Genauigkeit aus, etwa wenn Zerstörungen an Häusern in Kiel nach Luftangriffen polizeilich minutiös erfasst wurden.

Viele Zerstörungen sind genau erfasst

Doch die Dokumente sind unschätzbar wertvoll, denn sie geben auf Hinweise auf Blindgänger an Land und Munition, die im Meer lagert. Sie werden erfasst, katalogisiert und in Karten eingetragen. Und so kann Firmengründer Jann Wendt am Rechner auf ein bestimmtes Kieler Wohnhaus auf der Karte heranzoomen, einen Punkt anklicken – und man erfährt, dass das eigene Haus in der Nacht zum 24. Juli 1943 von einem Satz Brandbomben getroffen und zerstört wurde. Es wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut.

Diese Informationen so schnell und genau verfügbar zu haben, ist ein kritischer Faktor bei der Suche nach Munitionsaltlasten und Bombenfunden, die bei Bauprojekten eine wachsende Rolle spielt, wie Wendt erklärt. Im Kampfmittel-Informationsdienst des Landes kommt das System mittlerweile zum Einsatz.

Das wohl modernste System Deutschlands

Die Antragszahlen beim Kampfmittelräumdienst steigen ständig, betont der Firmengründer. 2015 gewann Egeos die Ausschreibung, einen webbasierten Informationsdienst dafür einzurichten. Seither wurden 250 000 historische Dokumente ausgewertet – und so entstand das wohl modernste System Deutschlands in diesem Bereich. Aber auch für die Landwirtschaftskammer wird das System eingesetzt, mit einer Software, die Vegetationswachstum prognostizieren kann. Bei Egeos hofft man jetzt, der Anwendung Kampfmittelräumdienst eine Online-Antragsstellung hinzuzufügen.

„ Big Data“ nennt Wendt die riesigen Mengen an Informationen, die verarbeitet werden müssen. „Wir können diese Daten in Karten visualisieren, numerisch sind sie nicht mehr darstellbar.“ Er blendet eine Karte mit Bombenkratern in Kiel ein. Hier kommt sogar die künstliche Intelligenz, die das Unternehmen einsetzt, an seine Grenzen: Wo noch gefährliche Blindgänger liegen können – diese Frage müssen Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst von Hand untersuchen.

Bei Egeos wird viel Englisch gesprochen

Studiert hat Wendt Geografie und Informatik – ein Studiengang, wie maßgeschneidert für die Firma, die er jetzt aufbaut. Wie in anderen IT-Firmen wird bei Egeos viel Englisch gesprochen. „Es gibt nicht viele Unternehmen in Kiel, in denen das so ist“, sagt Wendt. Dies mache die Firma für neue Mitarbeiter im internationalen Bereich aber interessant. So hat er erfreut mitverfolgt, wie pakistanische Studenten in sozialen Netzwerken über seine Firma diskutierten. 14 internationale und 16 deutsche Mitarbeiter hat er bereits.

Betriebswirt Frithjof Hennemann leitet „Trueocean“, eine Schwesterfirma von Egeos, die maritime Daten im großen Stil auswertet. Das Thema Munition ist nicht nur an Land, sondern auch im Meer wichtig. Zum Beispiel in der Kolberger Heide, direkt vor den Stränden Kiels, lagern in zehn Meter Wassertiefe Torpedoköpfe, Mienen und Granaten.

Meist haben diese glücklicherweise keinen Zünder mehr, wie Wendt betont. Und doch beginnen die alten Kampfmittel jetzt stärker zu rosten – ein Problem, das in den kommenden 30 Jahren immer größer werden dürfte. „Für uns ist das eine Riesenchance“, sagt Hennemann, „das ist ein weltweiter Absatzmarkt.“ Doch zunächst sind hohe Investitionen nötig, um das System mit Daten zu „füttern“.

Eine Riesenchance für die Firma

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, der gemeinsam mit dem FDP-Landtagsabgeordneten Dennys Bornhöft der Firma einen Besuch abstattete, zeigte sich beeindruckt. „Wenn die Ostsee-Anrainer-Staaten einmal beschließen, dass sie die Munition aus den Meeren holen müssen, weil es nicht mehr zu verantworten ist, dann wäre das eine Riesenchance für die Firma.“

Weil sich in Kiel inzwischen viel Kompetenz zum Thema Altlasten angesiedelt hat, wollen Wendt und Hennemann im kommenden Jahr auch einen Fachkongress auflegen: Die „Kiel Munition Clearance Week“, bei der es um die Räumung von Munitionsaltlasten gehen soll. Anfang Mai sollen sich Fachleute über das Thema austauschen, wenn es Corona wieder zulässt – und man habe bereits 120 Anmeldungen, wie Wendt erklärt.