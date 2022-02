Kiel

Immer mehr Menschen kämpfen mit steigenden Preisen, vor allem die teure Energie macht vielen Verbrauchern zu schaffen. Da darf man diese Einschätzung des Kieler Spitzenökonomen Prof. Stefan Kooth wohl provozierend nennen: Die Haushalte müssen höhere Energiepreise tragen, der Staat kann wenig dagegen tun – und sollte von allgemeinen Entlastungen auch lieber die Finger lassen.

Mit einem ausführlichen Statement schaltete sich der Vizepräsident und Konjunkturchef des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) am Dienstag in die aktuelle Debatte um staatliche Eingriffe gegen deutlich steigende Energiepreise ein. Kooths sagt: „Für einen allgemeinen Eingriff des Staates spricht nichts, weil die steigenden Preise tatsächliche Knappheiten widerspiegeln.“ Drücke der Staat nun in irgendeiner Form die Preise, hebe das die Knappheit keineswegs auf, sondern schaffe nur neue Probleme. Denn: „Steigende Preise setzen Anreize, weniger Energie zu verbrauchen und mehr davon bereitzustellen.“

IfW-Vizechef: Staat kann höhere Kosten nicht aus der Welt schaffen

Während Millionen Pendler unter teuren Tankrechnungen leiden und nicht nur einkommensschwache Haushalte mit den Folgen der steigenden Inflation zu kämpfen haben, stellt Kooths nüchtern fest: „Im Durchschnitt muss die Bevölkerung die Gesamtlast der Energieverteuerung tragen.“ Dass der Staat für bedürftige Haushalte mit niedrigen Einkommen den kräftigen Preisschub mildert – durch eine Einmalzahlung etwa – sei zwar zu rechtfertigen. Aber: „Nicht bedürftige Haushalte werden Einbußen ihrer Kaufkraft hinnehmen müssen.“ Auch der Staat könne real höhere Kosten aufgrund der Verknappung von Energie „nicht aus der Welt schaffen“.

Kann die Regierung also gar nichts tun? Doch, sagt Kooths: Sie könne beispielsweise dafür sorgen, dass die höheren Preise nicht auch noch zu überproportional höheren Einkommensteuern führen, indem sie den Steuertarif entsprechend anpasst. Das Stichwort heißt hier: „kalte Progression“. Darunter versteht man eine Steuermehrbelastung, die dadurch entsteht, dass Einkommen hauptsächlich inflationsgetrieben ansteigen, die Steuerpflichtigen somit in eine immer höhere Progression rutschen.

„EEG-Umlage nicht vorzeitig abschaffen“

Gegen den akuten Energiepreisanstieg, sagt Kooths, seien sowohl die aktuell diskutierte vorgezogene Abschaffung der EEG-Umlage als auch eine Mehrwertsteuersenkung „keine sinnvollen Schritte“, denn sie seien „nicht zielgenau“.

Aber was tun gegen die steigende Inflation? Bei dieser Frage verweist der Kieler Ökonom einmal mehr auf die Verantwortung der Europäischen Zentralbank (EZB): „Für die Preisstabilität bleibt exklusiv die Geldpolitik verantwortlich, nicht der Staat.“ Zwar könne die EZB kurzfristig auftretende Preisschübe nicht aufhalten: „Sie muss aber dafür sorgen, dass sich höhere Inflationsraten nicht verfestigen, weil die Menschen immer weiter steigende Preise erwarten.“ Derzeit setze die Zentralbank ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Sie sei „gut beraten“, ihren Kurs zu korrigieren: „Nicht durch abruptes Umsteuern, aber durch klare Signale, dass die Zeit der ultraexpansiven Geldpolitik zu Ende geht.“

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts mussten Verbraucher für Energie zu Jahresbeginn 20,5 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Heizöl war 51,9 Prozent teurer, Erdgas 32,2 Prozent, Treibstoff 24,8 Prozent und Strom 11,1 Prozent.

Eine klare Gegenposition zu Kooths bezieht der Sozialverband Deutschland: „Natürlich ist es richtig und geboten, dass der Staat Maßnahmen ergreift, wenn Grundbedürfnisse und Güter des täglichen Bedarfs von einer Vielzahl von Menschen nicht mehr finanzierbar sind“, heißt es beim SoVD Schleswig-Holstein. Die explodierenden Energiekosten gehörten „aktuell eindeutig dazu“. Markttheoretisch möge die Analyse des IfW begründet sein: „Allerdings geht sie an der Wirklichkeit vieler Menschen vorbei.“ Ein einmaliger Energiekostenzuschuss werde nicht ausreichen, um sozial und wirtschaftlich benachteiligten Menschen zu helfen: „Die Stunde der Wahrheit wird in den nächsten Wochen mit den Betriebskostenabrechnungen kommen.“