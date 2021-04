Kiel

Die Mail, die die Beschäftigten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) am Dienstag nach Ostern um 10.51 Uhr vom Chef persönlich bekamen, traf die meisten mental unvorbereitet. Ja, es hatte Gerüchte gegeben, Gabriel Felbermayr (44) können infrage kommen als neuer Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo).

Die Beschäftigten vor den Kopf gestoßen

Doch dass der Chef seine Präsidentschaft in Kiel tatsächlich auf halber Strecke abbrechen und in seine Heimat zurückkehren würde - das hat einen großen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heftig vor den Kopf gestoßen. „Es gibt Respekt für den Schritt“, sagt ein langjähriger Beschäftigter, doch gleichzeitig schüttelt er den Kopf: „Nach zweieinhalb Jahren gehen - das kann man eigentlich nicht machen.“ Felbermayr kann.

Felbermayr: "Keine Entscheidung gegen das Institut"

Es sei „keine Entscheidung gegen das Institut oder die Möglichkeiten hier vor Ort“, sagt der in Steyr geborene Ökonom, „sondern eine Entscheidung für eine andere sehr attraktive Aufgabe in meiner Heimat.“ Beruflich ist der künftige Posten jedoch eigentlich eher ein Rückschritt. Auch wenn das Wifo in Österreich die Nummer eins ist, gilt der Chefposten dort als bei weitem nicht so schwergewichtig wie das Amt des IfW-Präsidenten. Doch die familiäre Bindung an die Heimat ist offenbar enger, als Felbermayr vor seinem Wechsel von München nach Kiel geahnt hatte.

Kratzer am Image bleibt nicht aus

Der Abgang bringt das IfW in mehrfacher Hinsicht in eine extrem unbequeme Lage. Da ist zum einen die Außenwirkung: Wenn der Chef mitten in der Amtszeit hinschmeißt, dann hinterlässt das Image-Schrammen. Das ist bei einem Unternehmen so, und bei einem Thinktank dieses Formates ist es nicht anders. Hinzu kommt der objektive Verlust: Felbermayr hinterlässt nicht nur als Wissenschaftler und international anerkannter Handelsexperte in Kiel eine riesige Lücke, sondern auch als meinungsstarker Politikberater mit perfektem Gespür für Themen und medial gehaltvolles Auftreten. Wo sein Vorgänger Dennis Snower (70) mit nachdenklichem Habitus die Knackpunkte umkreist, kommt Felbermayr zum Kern – schnell, aber nicht minder fundiert. In der politischen Diskussion ist er deutlich häufiger zu vernehmen als sein ebenfalls in Österreich geborener Vorgänger.

Jetzt droht eine lange Zeit ohne Führungspersönlichkeit

Unbequem ist die Lage für das IfW vor allem aber deshalb, weil das Institut für lange Zeit ohne Präsidenten dasteht. Die Suche nach einem Nachfolger – oder einer Nachfolgerin – unterliegt dem zähen Prozedere eines universitären Berufungsverfahrens, denn die IfW-Präsidentschaft ist gekoppelt an eine Professur für Theoretische Volkswirtschaft an der Universität Kiel. „Bis zum Ausscheiden des derzeitigen Präsidenten im Oktober wird voraussichtlich keine neue Leitung gefunden sein“, heißt es im zuständigen Wissenschaftsministerium: „Es ist mit einer mehrmonatigen Interimsphase zu rechnen.“ Insider fürchten, dass es auch deutlich länger dauern kann.

Felbermayr hat einen guten Job gemacht

Die Enttäuschung am Institut ist auch deshalb so groß, weil Felbermayr nach übereinstimmenden Aussagen einen sehr guten Job gemacht hat und zudem als umgänglicher Chef gilt – obwohl sein Auftreten mehr an einen McKinsey-Mann erinnert als an einen Wissenschaftler. „Unter Snower gab es viel Wissenschaft und wenig Politikberatung“, sagt ein Insider: „Diese Balance ist wieder hergestellt.“ Und: Felbermayr habe so viele Drittmittel-Projekte an Land gezogen, dass das IfW auch finanziell „exzellent“ dastehe.

Über neue Namen wird schon spekuliert

Die Fußstapfen sind also riesig. Als „heißen Anwärter“ auf die Nachfolge bezeichnet das „Handelsblatt“ den Bonner Ökonom Moritz Schularick, der schon vor zwei Jahren im Rennen war. Aber sollte nicht endlich eine Frau die Leitung übernehmen? Schon vor zwei Jahren hatte das Bundeswirtschaftsministerium – der Bund finanziert das IfW mit - versucht, die Verhaltensökonomin Bettina Rockenbach als IfW-Chefin durchzusetzen. Das Kieler Wissenschaftsministerium würde eine weibliche Spitze „sehr begrüßen“, dies sei aber nicht „vorgegebenes Ziel“.

Die Suche nach einem neuen Präsidenten – sie war dem Institut nach dem Abschied von Horst Siebert zu einem Trauma geraten, als nacheinander drei Topkandidaten absprangen. Wie Sauerbier musste die Universität das Amt anbieten, bis endlich, im März 2004, Snower den Spitzenjob in der deutschen Wirtschaftsforschung übernahm – und 15 Jahre blieb.