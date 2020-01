Milliardenbetrug im Außenhandel

Kiel

Lange haben sie gerechnet. Und sehr gründlich. Das Ergebnis der Ökonomen aus Kiel und München erscheint zunächst als großes Kuriosum, dann aber als Indiz für gigantischen Steuerbetrug im Außenhandel: Die EU, so heißt es in einer aktuellen Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft ( IfW) und des Münchner Ifo-Instituts, habe „mit sich selbst“ einen Handelsüberschuss von 307 Milliarden Euro.

Ausfuhren oftmals nur auf dem Papier

Wie bitte? Müsste die Differenz aller Ein- und Ausfuhren innerhalb der EU nicht gleich null sein – genauso, als wurde man die Im- und Exporte aller Bundesländer untereinander aufsummieren? Stimmt. Doch diese Rechnung kann nur aufgehen in einer Welt ohne kriminelle Machenschaften. In der Realität jedoch erfolgen Ausfuhren massenhaft nur auf dem Papier – mit dem Ziel, den Fiskus um gewaltige Summen zu betrügen. Und so sehen die Ökonomen Gabriel Felbermayr ( IfW) und Martin Braml (Ifo) vor allem massiven Umsatzsteuerbetrug als Ursache für die kuriose Differenz – einen Betrug, der die EU-Staaten 30 bis 60 Milliarden Euro pro Jahr kostet. Im Gespräch mit den Kieler Nachrichten nennt Felbermayr das kuriose Phänomen eine „Datenperversion“, die bislang nur bei Statistikern für Verwunderung sorge, in der Öffentlichkeit jedoch weitgehend unbekannt sei.

Handelsdaten aller 28 EU-Staaten untersucht

Zum Hintergrund: Wenn Unternehmen Umsätze als Exporte deklarieren, sind diese von der Umsatzsteuer des Ausfuhrstaates befreit. Werden die Erlöse aber gar nicht im Ausland erzielt, sondern im Inland, fehlen sie in der Importstatistik des angeblichen Handelspartners – und bleiben damit unversteuert. Die Forscher analysieren die Handelsdaten aller 28 EU-Mitgliedsstaaten untereinander seit 1999. Resultat: Allein 2018 betrug der „EU-EU-Handelsüberschuss“ beachtliche 307 Milliarden Euro. Dies entspricht knapp zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Europäischen Union und ist mehr als die Wirtschaftsleistung der acht kleinsten EU-Mitglieder zusammen.

"Nicht als Kuriosität abtun"

Das Ausfuhrkuriosum macht an den EU-Grenzen nicht halt, sondern hat eine globale Dimension: Die gesamte Welt hatte 2018 einen Handelsüberschuss „mit sich selbst“ von 357 Milliarden Euro. Das heißt aber auch: Die globale Abweichung geht zu 86 Prozent allein auf die EU zurück. Das Problem ist so alt wie die EU selber, doch trotz aller Bekundungen bekommt Europa es nicht in den Griff. Felbermayr und sein Kollege Braml finden das gar nicht komisch: „Einen Fehler in der Zahlungsbilanz dieser Größenordnung darf die EU nicht auf die leichte Schulter nehmen und als amüsante Kuriosität abtun, gerade auch, weil sich derzeit internationale Streitigkeiten an der Höhe von Handelsbilanzüberschüssen entzünden.“

Größte Abweichungen in Großbritannien

Am stärksten ins Gewicht fallen übrigens die statistischen Abweichungen in der Bilanz Großbritanniens, was aber auch zurückgeht auf die dort praktizierte, nur stichprobenmäßige Erfassung von Handelsdaten. Betrachtet man allein die Eurozone, sinkt der Überschuss im Jahr 2018 von 307 auf 126 Milliarden Euro.

Automatischer Abgleich ist überfällig

Wer glaubt, dass Steuerbetrug um Außenhandel in Zeiten der Digitalisierung eigentlich schnell auffliegen müsste, der irrt. Das System der Datenerfassung im EU-Handel stammt noch aus den 80er-Jahren. Um Bilanzfehler zu verringern und Betrug zu erschweren, so Felbermayr, müsse die Politik endlich einen digitalen, automatisierten Datenabgleich von Importen und Exporten innerhalb der EU auf den Weg bringen: „Technisch ist es kein Problem, ein bürokratiefreies System einzuführen, das bei Unstimmigkeiten sofort Alarm schlägt.“ Man müsste es nur machen.