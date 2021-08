Kiel

Er ist Geschäftsführer des Kieler Maklerunternehmens Spiering und Präsidiumsmitglied im Maklerverband IVD: Björn Petersen (51) kennt den Immobilienmarkt im Raum Kiel wie seine Westentasche. Was er zu den Chancen für Kaufinteressenten sagt, ist nicht ermutigend.

Ich möchte im Raum Kiel meine eigenen vier Wände haben, unbedingt mit Garten. Wo geht noch was?

Ohne Geduld geht gar nichts. Das Angebot an Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern hat sich durch Corona weiter verknappt. Viele ältere Eigentümer die sich vor Corona nach einer passenden Wohnung umgesehen haben, können sich nach dem Lockdown kaum noch vorstellen, auf die Freiheit eines eigenen Gartens zu verzichten.

Mit welchen Preisen muss ich rechnen?

Neben den gefragten Adresslagen in Zentrums- oder Ostseenähe sehen wir nun auch eine zunehmende Nachfrage nach einfachen und normalen Lagen. Mangels Alternativen werden auch dort Preise gezahlt, die man sich vor der Krise kaum vorstellen konnte. Ein Einfamilienhaus in Kiel unter 400 000 Euro ist schon ein Schnäppchen. Auch in Preetz geht es erst bei 350 000 Euro los. Selbst Doppel- und Reihenhäuser, die halbwegs in Schuss sind, gibt es nur noch weit vor den Toren Kiels unter 250 000 Euro.

Wo gibt es noch freie Bauplätze, die auch bezahlbar sind?

Eigentlich nirgends. Aber die Bezahlbarkeit ist nicht das Hauptproblem bei der Immobiliensuche. Hohe Preise entstehen ja nur deswegen, weil sie für viele aufgrund der Nullzinsen noch bezahlbar sind. Man muss sich eher fragen, ob man die Tilgung bis zur Rückzahlung über viele Jahre bewerkstelligen kann, wenn die Preise sinken oder Zinsen steigen.

Welche Chancen zum Kaufen oder Bauen habe ich, wenn ich auch längere Fahrzeiten in Kauf nehme?

Die Frage ist eher, wie weit man sich von vernünftiger Infrastruktur entfernen mag, zumal das Autofahren sicher nicht günstiger wird. Familien unterschätzen den Aufwand häufig, wenn die Kinder kaum ein Hobby mit dem Fahrrad erreichen können.

Wie lange werden die Preise noch steigen?

So lange es noch ausreichend Nachfrage gibt, die durch Niedrigzinsen und etwa Geld der Eltern oder staatliche Förderung ertüchtigt wird, die Marktpreise zu bezahlen. Selbst wenn Bauen in Deutschland nicht durch Auflagen erschwert würde: Die Angebotsseite im Neubau kann keine schnellen Ergebnisse liefern, da es schlichtweg kaum Handwerker gibt, die zusätzliche Bauleistungen erbringen könnten.