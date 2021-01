Düstere Prognose des Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Gabriel Felbermayr: Luftfahrt, Tourismus und Einzelhandel werden nachhaltig unter den Folgen der Corona-Krise leiden, sagt er. Einige Hilfen der Politik findet er dennoch zu großzügig.

Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, steht vor dem Gebäude an der Förde in Kiel. Links: Der Eingangsbereich eines Einkaufszentrums in Corona-Zeiten. Quelle: Moritz Frankenberg/Carsten Rehder/dpa