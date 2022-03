Kiel

Einfuhrstopp für russisches Gas, für Holz, Metalle, Getreide. Keine Ausfuhren von Maschinen und Anlagen mehr nach Russland. Aus für alle Flugverbindungen, massive Einschränkungen im Zahlungsverkehr: Manche dieser Schritte auf dem Weg zu einem Handelskrieg sind die Konfliktparteien schon gegangen, viele werden noch folgen. Putin demonstriert nicht nur militärisch Stärke, sondern auch wirtschaftlich. Doch der Preis einer Sanktionsspirale wäre für den kriegerischen Machthaber unkalkulierbar. Ein Ökonomen-Team aus Kiel und Wien hat einen Handelskrieg durchgerechnet. Ergebnis: Russland hat langfristig deutlich mehr zu verlieren als die USA und deren Verbündete.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die russische Volkswirtschaft, so das Ergebnis einer gemeinsamen Modellrechnung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) und des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) würde durch eine Entkoppelung ihrer Handelsbeziehungen von den USA und ihren Partnern langfristig deutlich stärker in Mitleidenschaft gezogen als die der Alliierten. Konkret: Russlands Wirtschaftsleistung würde auf längere Sicht jährlich um knapp zehn Prozent geringer ausfallen, als wenn die Handelsbeziehungen fortbestünden. Die westlichen Verbündeten hätten deutlich geringere Einbußen zu beklagen.

IfW: Handelskrieg würde Russland empfindlich treffen

„Ein Handelskrieg zwischen Russland sowie den USA und ihren Verbündeten würde Russlands Wirtschaft langfristig empfindlich treffen“, sagt Alexander Sandkamp, Handelsforscher am IfW und an der Christian-Albrechts-Universität. Und die Alliierten? Die, sagt Sandkamp, dürften zwar kurzfristig ebenfalls zum Teil stark betroffen sein, doch auf längere Sicht sieht die Sache schon entspannter aus. Ausgerechnet haben Sandkamp und seine Teammitglieder ein jährliches Minus von 0,17 Prozent im Schnitt.

Simuliert wurde ein Handelskrieg mit dem Kieler „Kite“-Modell (Kiel Institute Trade Policy Evaluation). Das kann durchspielen, wie sich Handelsströme langfristig anpassen, wenn internationale Lieferbeziehungen unterbrochen sind, und wie sich das wiederum auf die Wachstumsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft auswirkt.

IfW-Studie: Russlands Wirtschaft global weniger bedeutend

Der Grund für die ungleiche Verteilung der Kosten liegt nach Angaben Sandkamps vor allem in der geringen wirtschaftlichen Bedeutung Russlands im Vergleich zu den USA und ihren Verbündeten. Letztere sind in Bezug auf Im- und Exporte für Russland wichtiger als umgekehrt. So war die Europäische Union 2020 für gut 37 Prozent des russischen Außenhandels verantwortlich – umgekehrt finden aber nicht einmal fünf Prozent des Außenhandels der EU mit Russland statt.

Wer auf die Erfolge eines Handelskrieges setzt, braucht allerdings einen langen Atem: „Sanktionen zeigen kurzfristig meist wirtschaftliche, aber keine politische Wirkung“, sagt Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr, Ex-Präsident des Kieler Instituts: „Halten sie aber lange an und sind umfassend, kann sich ihr politisches Wirkungspotenzial vergrößern.“ Die Simulationsergebnisse würden einen Eindruck davon geben, was langfristig für beide Seiten auf dem Spiel steht. Felbermayr: „Nach einer Anpassungsphase im Welthandel wird Russland deutlich geschwächt dastehen, der Schaden für die Alliierten ist dagegen überschaubar.“

Allerdings sind die Kosten auch bei den westlichen Verbündeten sehr ungleich verteilt. Stärker betroffen wären langfristig osteuropäische Länder wie Litauen (im Modellfall: -2,5 Prozent), Lettland (-2,0 Prozent) und Estland (-1,1 Prozent). Deutschland müsste mit einem Verlust in Höhe von 0,4 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung rechnen, die USA lediglich mit Verlusten in Höhe von 0,04 Prozent.

Lesen Sie auch Eskalation würde auch Wirtschaft in SH treffen

Wäre China am Ende der Gewinner eines Handelskrieges? Nein, sagt das Ergebnis der Modellrechnung. Als Folge des Konflikts könnte Russland zwar seinen Handel mit anderen Ländern wie China ausweiten und insbesondere mehr in diese Länder exportieren. Doch auch hier herrscht ein großes Ungleichgewicht: 2020 gingen knapp 14,6 Prozent der russischen Exporte nach China, nur knapp 2,8 Prozent der chinesischen Importe kamen aus Russland. „Selbst wenn Russland nun vermehrt nach China exportiert, dürften die Auswirkungen auf China sich in Grenzen halten“, sagt Sandkamp. Ähnlich sieht es bei den russischen Importen aus. So kamen knapp 23,7 Prozent der russischen Einfuhren aus China. Gleichzeitig gingen jedoch nur knapp zwei Prozent der chinesischen Exporte nach Russland. Insgesamt würde sich das Realeinkommen in China daher laut Modellrechnung nur um 0,02 Prozent jährlich erhöhen – keine Größenordnung, die die Volksrepublik von ihren aktuellen Wachstumssorgen befreien würde.